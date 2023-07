Eine neue Mäuse-Studie bestätigt den verjüngenden Effekt von frischem Blut. Welche Faktoren den lebensverlängernden Cocktail für Mäuse ausmachen, wissen die Forscher nicht genau. Imago/ingimage

Ein Wissenschaftlerteam hat das Leben alter Mäuse verlängert, indem es ihre Blutgefässe mit jungen Mäusen verband. Dies führte dazu, dass die älteren Tiere um 6 bis 9 Prozent länger lebten, was ungefähr sechs zusätzlichen Jahren beim Menschen entspricht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Um Anti-Aging-Effekte besser zu verstehen, verbanden Forscher den Blutkreislauf alter und junger Mäuse über drei Monate.

Nachdem die Mäuse voneinander gelöst wurden, stellte sich heraus, dass sich der Alterungsverlauf der alten Mäuse offenbar dauerhaft verändert hatte.

Für Menschen sei das Verfahren jedoch nicht geeignet, betonen die Forscher. Mehr anzeigen

Auf der ewigen Suche nach Mitteln zur Verjüngung spielte Blut schon immer eine besondere Rolle. Mächtige und Reiche – die bekannteste ist wohl die «Blutgräfin» Elisabeth Báthory – sollen das Blut von Mitmenschen getrunken oder darin gebadet haben, weil sie überzeugt waren, dass sie auf diese Weise das Altern besiegen konnten. Auch im Mythos des Vampirs als blutsaugender Wiedergänger schwingt diese Vorstellung mit. So weit die Legenden.

Doch seit einiger Zeit gibt es auch in der Wissenschaft Hinweise, dass Blut tatsächlich einen verjüngenden Effekt haben könnte. Im Rahmen der Anti-Aging-Forschung kam das Verfahren der Parabiose zur Anwendung, bei dem zwei Versuchstiere operativ miteinander verbunden werden und sich danach einen gemeinsamen Blutkreislauf teilen.

Siamesische Ratten

Dieses Zusammenfügen von Tieren hat in der Wissenschaft eine lange Tradition. So verbanden französische Wissenschaftler bereits im 19. Jahrhundert die Blutgefässe zweier Ratten. Um zu beweisen, dass die Ratten ein gemeinsames Kreislaufsystem hatten, injizierten sie einem der Tiere Belladonna, eine Verbindung aus der Tollkirsche. Die Pupillen beider Ratten erweiterten sich.

In den frühen 2000er-Jahren erlebte die Parabiose eine Renaissance mit den Techniken des 21. Jahrhunderts. Forscher untersuchten, was passiert, wenn Tiere unterschiedlichen Alters denselben Blutkreislauf teilten. Sie fanden heraus, dass sich die Muskeln und Gehirne alter Mäuse verjüngten, während jüngere Mäuse Anzeichen einer beschleunigten Alterung zeigten.

Seit mehreren Jahren optimieren James White, Zellbiologe an der Duke University School of Medicine, und seine Kollegen Parabiose-Verfahren bei Mäusen, um die Anti-Aging-Effekte besser zu verstehen. In ihrer letzten, kürzlich in der Fachzeitschrift «Nature Aging» veröffentlichten Studie verbanden sie alte und junge Mäuse für rund drei Monate, doppelt so lange wie bei typischen Parabiose-Experimenten.

Veränderter Alterungsverlauf

Nachdem die Chirurgen die Mäuse getrennt hatten, stellte sich heraus, dass die alten Mäuse nicht nur länger lebten als ihre Altersgenossen in der Kontrollgruppe, sondern auch, dass sich ihr Alterungsverlauf offenbar verändert hatte. Die alten Mäuse verloren zwar ihren Vorrat an jungen Zellen, kehrten aber nicht in ihren alten Zustand zurück.

Welche Faktoren den lebensverlängernden Cocktail für Mäuse ausmachen, wissen die Forscher nicht genau. Sie vermuten, dass schädliche Verbindungen der alten Tiere durch das Blut der jungen Mäuse verdünnt sein könnten. Das junge Blut könnte auch Moleküle enthalten, die die Zellen der alten Mäuse umprogrammieren, sodass sie nach der Ablösung der Tiere wie jüngere Zellen blieben.

Nicht für Menschen geeignet

Deshalb wollen die Autoren in ihrer Studie explizit keine Rechtfertigung dafür sehen, sich junges menschliches Serum spritzen zu lassen. Zum einen könne man Mäuse nicht mit Menschen vergleichen, zum anderen seien Injektionen weit davon entfernt, monatelang an ein anderes Tier gebunden zu sein.

Die U.S. Food and Drug Administration warnte schon 2019 vor solchen Behandlungen: Sie hätten «keinen nachgewiesenen klinischen Nutzen» für Anti-Aging-Anwendungen und seien «potenziell schädlich».