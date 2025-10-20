Forscher stossen in der Antarktis auf ein unheimliches Klimarätsel

Der Klimawandel trifft die Antarktis besonders hart. (Archivbild) Jorge Saenz/AP/dpa

Während die meisten Weltmeere immer weniger CO₂ aufnehmen, bleibt der Südliche Ozean rund um die Antarktis ein stabiler Klimapuffer. Forschende des Alfred-Wegener-Instituts haben nun herausgefunden, warum – und warum dieser Schutz nicht ewig halten wird.

Agence France-Presse Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Südliche Ozean nimmt trotz Erderwärmung weiter grosse Mengen CO₂ auf.

Laut Forscherinnen und Forschern des Alfred-Wegener-Instituts stabilisiert ihn eine Süsswasser-Schicht.

Doch das Gleichgewicht könnte kippen – mit weltweiten Folgen für Klima und Meeresspiegel. Mehr anzeigen

Der Südliche Ozean rund um die Antarktis spielt eine zentrale Rolle im globalen Klimasystem: Kein anderes Meer speichert so viel Kohlendioxid wie dieses. Etwa 40 Prozent des von Menschen ausgestossenen CO₂ nehmen seine Wassermassen auf – eine gewaltige Bremse für die Erderwärmung.

Doch eigentlich dürfte das längst nicht mehr so sein. Nach gängigen Klimamodellen müsste der Ozean seine Speicherfähigkeit verloren haben, weil wärmere Temperaturen und stärkere Westwinde CO₂-reiches Tiefenwasser an die Oberfläche treiben sollten. Dass das bisher nicht geschah, galt als eines der grossen Rätsel der Klimaforschung.

Eine neue Studie des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) liefert nun die Erklärung: Eine stabilisierende Schicht aus Süss- und Schmelzwasser verhindert derzeit, dass das Kohlendioxid aus der Tiefe aufsteigt.

Eine Art Schutzdeckel auf dem Meer

Seit den 1990er-Jahren haben Regen und schmelzendes Eis die obere Meeresschicht rund um die Antarktis kälter und weniger salzig gemacht. Diese leichtere Wasserschicht bildet eine Art «Deckel» über dem schwereren, CO₂-reichen Tiefenwasser.

«Das Tiefenwasser im Südlichen Ozean liegt normalerweise unterhalb von 200 Metern», erklärt Studienleiterin Dr. Léa Olivier vom AWI. «Es ist salzhaltig, nährstoffreich und deutlich wärmer als das Wasser an der Oberfläche.»

Anhand von Daten aus mehr als 1100 Schiffsexpeditionen zwischen 1972 und 2021 fanden die Forschenden heraus, dass die obere Grenze des CO₂-reichen Wassers heute rund 40 Meter höher liegt als noch vor 30 Jahren. Der CO₂-Druck stieg in diesen Schichten im Schnitt um zehn Mikroatmosphären – in manchen Regionen sogar um 17.

Das bedeutet: Das CO₂ rückt näher an die Oberfläche, bleibt aber noch unter der Süsswasserschicht gefangen.

Ein Gleichgewicht mit Verfallsdatum

Diese Stabilität hält nur, solange die Dichteunterschiede zwischen den Schichten bestehen. Werden sie durch stärkere Winde oder steigende Temperaturen aufgebrochen, könnte das gespeicherte CO₂ plötzlich in die Atmosphäre entweichen.

«Wir dürfen uns nicht nur auf die Meeresoberfläche konzentrieren, weil wir sonst einen wichtigen Teil der Geschichte übersehen könnten», sagt Olivier.

AWI-Forscher Prof. Alexander Haumann ergänzt, dass neue Wintermessungen zeigen sollen, ob bereits CO₂ aus der Tiefe entweicht. Sollte sich die Schichtung weiter abschwächen, würde der Ozean seine Funktion als CO₂-Senke verlieren – mit gravierenden Folgen: mehr Treibhausgase in der Luft, schnellere Erwärmung, steigender Meeresspiegel und häufigere Wetterextreme.

Das AWI will die Entwicklung im Rahmen des Projekts Antarctica InSync nun eng überwachen.