Forscher stossen in der Antarktis auf ein unheimliches Klimarätsel

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gleichgewicht auf dem Kipppunkt Forscher stossen in der Antarktis auf ein unheimliches Klimarätsel

Sven Ziegler

20.10.2025

Der Klimawandel trifft die Antarktis besonders hart. (Archivbild)
Der Klimawandel trifft die Antarktis besonders hart. (Archivbild)
Jorge Saenz/AP/dpa

Während die meisten Weltmeere immer weniger CO₂ aufnehmen, bleibt der Südliche Ozean rund um die Antarktis ein stabiler Klimapuffer. Forschende des Alfred-Wegener-Instituts haben nun herausgefunden, warum – und warum dieser Schutz nicht ewig halten wird.

Agence France-Presse

20.10.2025, 15:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Südliche Ozean nimmt trotz Erderwärmung weiter grosse Mengen CO₂ auf.
  • Laut Forscherinnen und Forschern des Alfred-Wegener-Instituts stabilisiert ihn eine Süsswasser-Schicht.
  • Doch das Gleichgewicht könnte kippen – mit weltweiten Folgen für Klima und Meeresspiegel.
Mehr anzeigen

Der Südliche Ozean rund um die Antarktis spielt eine zentrale Rolle im globalen Klimasystem: Kein anderes Meer speichert so viel Kohlendioxid wie dieses. Etwa 40 Prozent des von Menschen ausgestossenen CO₂ nehmen seine Wassermassen auf – eine gewaltige Bremse für die Erderwärmung.

Doch eigentlich dürfte das längst nicht mehr so sein. Nach gängigen Klimamodellen müsste der Ozean seine Speicherfähigkeit verloren haben, weil wärmere Temperaturen und stärkere Westwinde CO₂-reiches Tiefenwasser an die Oberfläche treiben sollten. Dass das bisher nicht geschah, galt als eines der grossen Rätsel der Klimaforschung.

Eine neue Studie des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) liefert nun die Erklärung: Eine stabilisierende Schicht aus Süss- und Schmelzwasser verhindert derzeit, dass das Kohlendioxid aus der Tiefe aufsteigt.

Eine Art Schutzdeckel auf dem Meer

Seit den 1990er-Jahren haben Regen und schmelzendes Eis die obere Meeresschicht rund um die Antarktis kälter und weniger salzig gemacht. Diese leichtere Wasserschicht bildet eine Art «Deckel» über dem schwereren, CO₂-reichen Tiefenwasser.

«Das Tiefenwasser im Südlichen Ozean liegt normalerweise unterhalb von 200 Metern», erklärt Studienleiterin Dr. Léa Olivier vom AWI. «Es ist salzhaltig, nährstoffreich und deutlich wärmer als das Wasser an der Oberfläche.»

Anhand von Daten aus mehr als 1100 Schiffsexpeditionen zwischen 1972 und 2021 fanden die Forschenden heraus, dass die obere Grenze des CO₂-reichen Wassers heute rund 40 Meter höher liegt als noch vor 30 Jahren. Der CO₂-Druck stieg in diesen Schichten im Schnitt um zehn Mikroatmosphären – in manchen Regionen sogar um 17.

Das bedeutet: Das CO₂ rückt näher an die Oberfläche, bleibt aber noch unter der Süsswasserschicht gefangen.

Ein Gleichgewicht mit Verfallsdatum

Diese Stabilität hält nur, solange die Dichteunterschiede zwischen den Schichten bestehen. Werden sie durch stärkere Winde oder steigende Temperaturen aufgebrochen, könnte das gespeicherte CO₂ plötzlich in die Atmosphäre entweichen.

«Wir dürfen uns nicht nur auf die Meeresoberfläche konzentrieren, weil wir sonst einen wichtigen Teil der Geschichte übersehen könnten», sagt Olivier.

AWI-Forscher Prof. Alexander Haumann ergänzt, dass neue Wintermessungen zeigen sollen, ob bereits CO₂ aus der Tiefe entweicht. Sollte sich die Schichtung weiter abschwächen, würde der Ozean seine Funktion als CO₂-Senke verlieren – mit gravierenden Folgen: mehr Treibhausgase in der Luft, schnellere Erwärmung, steigender Meeresspiegel und häufigere Wetterextreme.

Das AWI will die Entwicklung im Rahmen des Projekts Antarctica InSync nun eng überwachen.

Mehr Wissen & Technik

Biologie. Forscher entschlüsseln Verbindung zwischen Eizelle und Spermium

BiologieForscher entschlüsseln Verbindung zwischen Eizelle und Spermium

Klima. Stärkster Anstieg des Meeresspiegels seit 4000 Jahren

KlimaStärkster Anstieg des Meeresspiegels seit 4000 Jahren

Sonde liefert spektakuläre Aufnahmen. Flussbette und Canyons – So haben wir den Mars noch nie gesehen

Sonde liefert spektakuläre AufnahmenFlussbette und Canyons – So haben wir den Mars noch nie gesehen

Meistgelesen

Embolo, Vargas und Rieder treffen ++ Sommer rettet Inter den Sieg
Trump will ausländisches Rindfleisch importieren – um Preise in den USA zu senken
Forscher stossen in der Antarktis auf ein unheimliches Klimarätsel
Skisprung-Star attackiert FIS nach Horror-Verletzung scharf
Hüttenpaar wird an erstem Wochenende von Instagram-Touristen überrannt