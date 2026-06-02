  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hoffnung aus der Forschung Neuer Wirkstoff stärkt die Selbstreinigung der Netzhaut und bremst Sehverlust

SDA

2.6.2026 - 21:05

Wenn die Welt aufgrund einer altersbedingte Makuladegeneration (AMD) langsam unscharf wird, gibt es bislang kaum Möglichkeiten, den Verlust der Sehkraft aufzuhalten. 
Wenn die Welt aufgrund einer altersbedingte Makuladegeneration (AMD) langsam unscharf wird, gibt es bislang kaum Möglichkeiten, den Verlust der Sehkraft aufzuhalten. 
Symbolbild: Keystone//Karl-Josef Hildenbrand

Forschende haben einen zelleigenen Reinigungsmechanismus entdeckt, der die Netzhaut vor altersbedingten Schäden schützen kann. Die Ergebnisse wecken Hoffnung auf neue Therapien gegen eine Krankheit, die Millionen Menschen das Augenlicht raubt.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

02.06.2026, 21:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Forschende der Universität Freiburg haben einen natürlichen Reinigungsmechanismus in Netzhautzellen untersucht, der mit zunehmendem Alter an Leistungsfähigkeit verliert.
  • Durch einen Wirkstoff konnten sie das zelluläre Recycling wieder anregen und so Ablagerungen, Entzündungen und Zellschäden verringern.
  • Die Ergebnisse könnten neue Behandlungsansätze gegen die altersbedingte Makuladegeneration ermöglichen.
Mehr anzeigen

Ein Forschungsteam der Universität Freiburg hat einen zelleigenen Mechanismus identifiziert, der dem altersbedingten Sehverlust entgegenwirken kann. Die gezielte Aktivierung dieses Reinigungsprozesses verlangsamte in Experimenten die Schädigung der Netzhautzellen.

Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) gilt als eine der häufigsten Ursachen für den Verlust der Sehkraft bei Menschen über 50 Jahren, wie die Universität Freiburg am Dienstag mitteilte.

Grund dafür ist die Ansammlung von zellulärem Abfall in der Netzhaut. Normalerweise entsorgen die Zellen solche Stoffe selbst. Mit zunehmendem Alter werden die Reinigungsmechanismen des Körpers jedoch anfälliger, was zu einer Überlastung und schliesslich zum Absterben der Zellen führt.

Jetzt aber raus. Anblick der Natur kann laut Studie Schmerzen lindern

Jetzt aber rausAnblick der Natur kann laut Studie Schmerzen lindern

Ein Forschungsteam unter der Leitung von Patricia Boya von der Universität Freiburg untersuchte nun zusammen mit spanischen und amerikanischen Forschenden einen spezifischen Reinigungsmechanismus, die sogenannte «Chaperon-vermittelte Autophagie». Dabei erkennen spezielle Proteine, die Chaperone, beschädigte Proteine und transportieren sie zum Abbau in die sogenannten Lysosomen.

Die Studien zeigten, dass dieses System in den Netzhautzellen als eine Art Qualitätskontrolle fungiert. Funktioniert es nicht richtig, sind die Zellen einem zunehmenden Stress ausgesetzt.

Wirkstoff reaktiviert Zell-Reinigung

Den Forschenden gelang es, dieses Reinigungssystem wieder zu aktivieren. Sie setzten dafür den Wirkstoffkandidaten CA77.1 ein, der den zellulären Recyclingprozess gezielt anregt. «Wir haben an zwei verschiedenen experimentellen Modellen gezeigt, dass eine Aktivierung dieses Mechanismus die Ansammlung von Abfallprodukten reduzieren, Entzündungen hemmen und die Verschlechterung der Sehkraft verlangsamen kann», wird Studienleiterin Boya zitiert.

Diese Beobachtungen bestätigten sich auch in Versuchen an menschlichen Zellen von an AMD erkrankten Personen. Die Ergebnisse könnten laut den Forschenden in Zukunft zur Entwicklung neuer Behandlungen führen.

Dermatologe klärt auf: «Sonnenbrände sind besonders bei Kindern sehr gefährlich»

Dermatologe klärt auf: «Sonnenbrände sind besonders bei Kindern sehr gefährlich»

Es ist endlich wieder warm und die Sonne scheint. Doch wie schädlich ist die Sonne eigentlich für unseren Körper? Dermatologe Christoph Schänzle klärt im Interview auf.

24.06.2024

Mehr zum Thema

Gesundheit. Mehr Stunden Sport könnten Herz laut Studie effektiver schützen

GesundheitMehr Stunden Sport könnten Herz laut Studie effektiver schützen

Forscher sagen. Der Flamingo-Test verrät, wie fit dein Körper wirklich ist

Forscher sagenDer Flamingo-Test verrät, wie fit dein Körper wirklich ist

Neue Studie. Das Gläschen Wein soll doch nicht gesund sein

Neue StudieDas Gläschen Wein soll doch nicht gesund sein

Meistgelesen

Gewitterfront wütet in der Ostschweiz weiter +++ Landesweit knapp 7500 Blitze am Himmel
US-Schauspieler Richard Gere bezeichnet Trump als «Irren» +++ Bill Pulte folgt auf Tulsi Gabbard
FC Winterthur verärgert viele Fans mit angepasster Preis-Politik
Schuhverkauf endet im Albtraum – Familie verliert 40'000 Franken
Schertenleib räumt mit Barça alle Titel ab und ist trotzdem nicht restlos zufrieden