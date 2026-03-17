TeilchenphysikForschungsteam entdeckt in Genf ein neues Teilchen
SDA
17.3.2026 - 12:20
Ein Forschungsteam hat am Cern in Genf ein neues Teilchen entdeckt. Die Entdeckung soll helfen, die starke Kraft, welche die Materie zusammenhält, besser zu verstehen.
Keystone-SDA
17.03.2026, 12:20
SDA
Die Entdeckung wurde an der Fachkonferenz Moriond präsentiert, wie das Europäische Laboratorium für Teilchenphysik Cern am Dienstag mitteilte. Es ist bereits das 80. Teilchen, das mit dem Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collidor (LHC) entdeckt wurde.
Das neu beobachtete Teilchen mit dem Namen «Xicc+» sei wie ein Proton, das ein dramatisches «Quark-Upgrade» durchgemacht habe, schrieb Die Forschungsgruppe des Large Hadron Collider Beauty (LHCb)-Experiments in einer Mitteilung zur Entdeckung. Es gehört zur Klasse der Baryonen.
Wie ein Proton besteht aus drei Quarks. Quarks sind sogenannte Elementarteilchen – die kleinsten Bausteine von allem, was existiert. Es sind jene Bausteine der Materie, die nicht weiter zerlegt werden können. Sie bilden die Grundlage für alle anderen Teilchen und somit für die gesamte Materie im Universum.
Anders als ein Proton sind zwei der Quarks, aus denen das neu entdeckte Teilchen besteht, besonders schwere «Charm-Quarks». Das Teilchen wiegt daher rund viermal so viel wie ein gewöhnliches Proton.
Die Physikerinnen und Physiker hatten lange nach dem Teilchen gesucht. Im Jahr 2017 meldete das LHCb-Experiment die Entdeckung eines sehr ähnlichen Teilchens, bei dem nur eines der Quarks Unterschiede aufweist. Dass auch das nun entdeckte neue Teilchen existieren muss, wurde vermutet.
Mit der Entdeckung können Physikerinnen und Physiker nun ihre Theorien mit dem tatsächlichen Fund abgleichen.
Das Teilchen selbst wurde im Teilchenbeschleuniger dabei nicht direkt gemessen, wie das Cern erklärte. Es existiert nur für sehr kurze Zeit, weniger als eine Billionstel Sekunde, bevor es zerfällt. Die Detektoren des Teilchenbeschleunigers sehen die Zerfallsprodukte solcher Teilchen. Daraus können Physikerinnen und Physiker rekonstruieren, welches Teilchen vorhanden war.
Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder
Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.
06.01.2026
Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt
Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.
28.11.2025
Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?
Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.
01.12.2023
Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder
Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt
Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?