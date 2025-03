Ein einfarbiges, oft braunes Fell ist typisch für heutige nachtaktive Säugetiere wie Maulwürfe. (Archivbild) Keystone

Gestreifte und gefleckte Säugetiere gab es während der Zeit von Dinosauriern wohl noch nicht. Vor 150 Millionen Jahren dürften Säugetiere vor allem dunkelbraun gewesen sein, berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt «Science».

Keystone-SDA SDA

Während das Federkleid von Dinosauriern wahrscheinlich oft bunt war und auch Insekten wohl schon viele Farben auf ihren Flügeln trugen, verfügten frühe Säugetiere vermutlich über ein unscheinbares Fell.

Das Team um Quanguo Li von der China University of Geosciences in Peking geht sogar noch weiter: Es denkt, dass das Fell in den meisten Fällen gleichmässig dunkel gefärbt war – die Tiere hatten also wohl nicht einmal Muster wie Streifen oder Flecken.

So ein Fell sei typisch für heutige nachtaktive Säugetiere wie Maulwürfe, Mäuse, Ratten und Fledermäuse, die sich damit tarnten, schreiben die Forschenden. Ihre Erkenntnisse stützten also Hypothesen, wonach frühe Säugetiere überwiegend nachtaktiv gewesen sein könnten.