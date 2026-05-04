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Erstmals seit 20 Jahren Gardasee erlebt seltenes Natur-Ereignis

Sven Ziegler

4.5.2026

Am Gardasee ist es zu einem seltenen Naturschauspiel gekommen. 
Am Gardasee ist es zu einem seltenen Naturschauspiel gekommen. 
Daniel Reinhardt/dpa

Ein seltenes Naturereignis sorgt am Gardasee für Aufsehen: Erstmals seit zwei Jahrzehnten hat sich der See vollständig durchmischt. Für das Ökosystem ist das entscheidend – und alles andere als selbstverständlich.

,

DPA, Sven Ziegler

04.05.2026, 10:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Gardasee hat sich erstmals seit rund 20 Jahren vollständig durchmischt.
  • Dabei gelangt Sauerstoff bis in grosse Tiefen und versorgt das Ökosystem.
  • Der Klimawandel erschwert diesen Prozess zunehmend, weshalb das Ereignis als selten gilt.
Mehr anzeigen

Am Gardasee hat sich Anfang April ein seltenes Naturphänomen ereignet. Am beliebten Touristenziel hat sich das Wasser des grössten Sees Italiens erstmals seit rund 20 Jahren vollständig bis in die Tiefe durchmischt.

Was auf den ersten Blick unspektakulär wirkt, ist für das Ökosystem von zentraler Bedeutung. Bei dieser sogenannten Vollzirkulation gelangt sauerstoffreiches Oberflächenwasser bis auf den Seegrund in rund 270 Metern Tiefe. Gleichzeitig steigen nährstoffreiche Wasserschichten nach oben. Für Fische, Mikroorganismen und andere Lebewesen in der Tiefe ist dieser Austausch überlebenswichtig.

Ausgelöst wurde das Ereignis durch starke Nordwinde, die Anfang April über das Trentino hinwegzogen. Sie sorgten dafür, dass sich die verschiedenen Wasserschichten angleichen konnten – eine Voraussetzung für die vollständige Durchmischung.

Laut Fachleuten aussergewöhnlicher Zeitpunkt

Normalerweise kommt es im Gardasee nur selten zu einer solchen Vollzirkulation. Seine grosse Tiefe und die schmale, langgezogene Form erschweren den Prozess zusätzlich. Hinzu kommt der Klimawandel: Wärmere Oberflächen verhindern immer häufiger, dass sich die Temperaturunterschiede zwischen den Wasserschichten ausgleichen.

Jetzt greift Gemeinde durch. Aufdringliche Kellner belästigen Touristen am Gardasee

Jetzt greift Gemeinde durchAufdringliche Kellner belästigen Touristen am Gardasee

Dass die Durchmischung in diesem Frühjahr dennoch gelungen ist, werten Fachleute deshalb als aussergewöhnlich. Gleichzeitig zeigt ein Vergleich, wie selten das Phänomen geworden ist: Am Bodensee blieb eine solche vollständige Durchmischung zuletzt bereits das achte Jahr in Folge aus.

Die Entwicklung kommt für Norditalien zu einem heiklen Zeitpunkt. Nach einem ungewöhnlich trockenen März führen viele Flüsse deutlich weniger Wasser als üblich. Auch die Zuflüsse zum Gardasee sind betroffen. Wie sich die Situation weiter entwickelt, hängt nun stark von den Niederschlägen der kommenden Wochen ab.

Bär am Gardasee

Bär am Gardasee

Mitten im Touristenort Arco beim Gardasee ist ein verängstigter Bär auf der Strasse herumgelaufen. Erst am vergangenen Wochenende sind zwei Bären in einer Gemeinde in der Nähe gesichtet worden.

14.06.2023

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