Giftbrühe entweicht nach Dammbruch – vertuscht China riesige Umweltkatastrophe?

China präsentiert sich in Afrika als verlässliche Alternative zu westlichen Wirtschaftspartnern. Doch chinesische Unternehmen lassen sich nicht gern auf die Finger schauen – schon gar nicht nach Katastrophen.

Umwelt-Experten werfen einem chinesischen Bergbauunternehmen vor, das Ausmass eines katastrophalen Giftunfalls in Sambia zu vertuschen. Das südafrikanische Umweltunternehmen Drizit erklärte, bei dem Unglück im Februar seien 1,5 Millionen Tonnen giftiges Material freigesetzt worden – mindestens 30 Mal mehr als Sino-Metals Leach Zambia damals zugab.

Sino-Metals bestritt die Richtigkeit der Ergebnisse des Berichts, den es bei Drizit selbst in Auftrag gegeben hatte. Drizit erklärte, es habe Sino-Metals vorläufige Berichte vorgelegt, «die auf das Ausmass der Verschmutzung hinweisen», aber Sino-Metals habe seinen Vertrag dann einen Tag vor Fälligkeit des Abschlussberichts gekündigt.

Sino-Metals erklärte der Nachrichtenagentur AP, es habe den Auftrag an Drizit wegen Vertragsverletzungen durch das Unternehmen beendet.

Was ist passiert?

Zu dem Unfall kam es am 18. Februar in einem Bergwerk in der Nähe von Kitwe, der zweitgrössten Stadt Sambias, in der rund 700.000 Menschen leben.

Teile eines Dammes, der die Abfälle einer Kupfermine von Sino-Metals zurückhielt, brachen zusammen. Giftige Abfälle gelangten in den Kafue-Fluss, der mit Zyanid und Arsen verschmutzt wurde. Noch 100 Kilometer flussabwärts wurden Fische getötet.

Der gebrochenen Damm in Sambia auf ein er Aufnahme vom 19. Februar. KEYSTONE

Mehr als die Hälfte der 21 Millionen Einwohner Sambias sind auf den Kafue als Quelle für Trinkwasser oder zur Bewässerung ihrer Felder angewiesen. Nach Angaben der sambischen Regierung wurden Ernten zerstört und das Grundwasser verseucht. Wegen des Unfalls wurde die Wasserversorgung von Kitwe vorübergehend unterbrochen.

Wie haben die Behörden reagiert?

Die sambische Regierung liess von Flugzeugen und Schnellbooten Hunderte Tonnen Kalk in den Fluss werfen, um die sauren Grubenabfälle im Wasser zu neutralisieren und den Schaden zu begrenzen. Später erklärte die Regierung, die Situation sei unter Kontrolle, die Wasserqualität normalisiere sich, und es bestehe kein Grund zur Sorge.

Zambia 🇿🇲 earned $7.6 Billion from copper exports in 2024, the second highest in Africa. pic.twitter.com/MKrITPvc82 — Africa First (@AfricaFirsts) August 1, 2025

Doch die US-Botschaft in Sambia teilte im August mit, sie habe das gesamte US-Personal aus dem Gebiet in der Nähe der Mine abgezogen, weil neue Informationen vorlägen, die auf «gefährliche und krebserregende Substanzen» in der Umwelt hinwiesen.

Sino-Metals Leach Zambia entschuldigte sich und erklärte sich bereit, bei den Säuberungsaktionen zu helfen.

Was sind die neuen Vorwürfe?

Nach Angaben des südafrikanischen Umweltsanierungsunternehmens Drizit war der Unfall viel schlimmer, als Sino-Metals und die Behörden eingeräumt haben.

Mitarbeiter hätten mehr als 3500 Proben zur Analyse entnommen, bei der gefährliche Konzentrationen von Zyanid, Arsen, Kupfer, Zink, Blei, Chrom, Kadmium und anderen Schadstoffen entdeckt worden seien, «die erhebliche langfristige Gesundheitsrisiken darstellen, einschliesslich Organschäden, Geburtsfehlern und Krebs».

Tote Fische im Fluss Kafue nahe der Bergbaustadt Luanshya. KEYSTONE

Dem Bericht zufolge befinden sich noch 900'000 Kubikmeter giftiger Substanzen in der Umwelt. Um sicherzustellen, dass die Menschen nicht über Jahrzehnte hinweg gefährdet sind, seien angemessene Sanierungsschritte nötig. Der vollständige Bericht von Drizit ist noch nicht veröffentlicht worden.

Sino-Metals teilte der Nachrichtenagentur AP mit, die sambische Regierung suche nach einem neuen Unternehmen, das eine neue Untersuchung durchführen solle.

Welche Rolle spielt China in Sambia?

Sambia gehört zu den zehn grössten Kupferproduzenten der Welt. Die Regierung will die Jahresproduktion bis 2031 auf drei Millionen Tonnen steigern. Chinesische Investitionen spielen dabei eine Schlüsselrolle.

Sino-Metals Leach Zambia ist eine Tochtergesellschaft des staatlichen Unternehmens China Nonferrous Metal Mining Group. China ist einer der wichtigsten Kupferimporteure der Welt. Die Preise für das Metall, das für Elektrofahrzeuge und Batterien verwendet wird, haben in diesem Jahr Rekordhöhen erreicht.