  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Solange es noch geht Weltweit boomt der  Gletschertourismus – doch Forscher warnen vor den Folgen

dpa

15.2.2026 - 22:16

Gletschertourismus boomt – Forscher warnen vor Folgen - Gallery
Gletschertourismus boomt – Forscher warnen vor Folgen - Gallery. Mit Spikes unter den Wanderschuhen geht es zum Eisklettern auf dem Sólheimajökull in Island.

Mit Spikes unter den Wanderschuhen geht es zum Eisklettern auf dem Sólheimajökull in Island.

Bild: Manuel Meyer/dpa-tmn (Archivbild)

Gletschertourismus boomt – Forscher warnen vor Folgen - Gallery. Wanderbegeisterte bei einer Gletschertour im Jungfrau-Aletsch-Gebiet. 

Wanderbegeisterte bei einer Gletschertour im Jungfrau-Aletsch-Gebiet. 

Bild: sda (Archivbild)

Gletschertourismus boomt – Forscher warnen vor Folgen - Gallery. Das Skigebiet Stubaier Gletscher

Das Skigebiet Stubaier Gletscher

Bild: Jonathan Schmid/dpa

Gletschertourismus boomt – Forscher warnen vor Folgen - Gallery
Gletschertourismus boomt – Forscher warnen vor Folgen - Gallery. Mit Spikes unter den Wanderschuhen geht es zum Eisklettern auf dem Sólheimajökull in Island.

Mit Spikes unter den Wanderschuhen geht es zum Eisklettern auf dem Sólheimajökull in Island.

Bild: Manuel Meyer/dpa-tmn (Archivbild)

Gletschertourismus boomt – Forscher warnen vor Folgen - Gallery. Wanderbegeisterte bei einer Gletschertour im Jungfrau-Aletsch-Gebiet. 

Wanderbegeisterte bei einer Gletschertour im Jungfrau-Aletsch-Gebiet. 

Bild: sda (Archivbild)

Gletschertourismus boomt – Forscher warnen vor Folgen - Gallery. Das Skigebiet Stubaier Gletscher

Das Skigebiet Stubaier Gletscher

Bild: Jonathan Schmid/dpa

Mehr als 14 Millionen Menschen besuchen jährlich Gletscher. Forschende warnen: Das schadet den sensiblen Ökosystemen und bringt der lokalen Bevölkerung wenig.

,

DPA, Redaktion blue News

15.02.2026, 22:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der weiter zunehmende Gletschertourismus schadet den dort angesiedelten sensiblen Ökosystemen, warnen Forscher in einer Studie unter Beteiligung der Universität Lausanne.
  • Touristen wollen eine schwindende Welt sehen, solange es noch geht, beschleunigen dabei jedoch deren Niedergang.
  • Die lokale Bevölkerung habe dabei wenig wenig von den vielen Besuchern, die Einnahmen verbleiben bei den Veranstaltern.
Mehr anzeigen

Meterdicke und kilometerlange Eisfelder, die wie erstarrt in der Natur liegen: Der Faszination von Gletschern kann sich kaum jemand entziehen. Immer mehr Menschen schauen sich das gerne selbst aus der Nähe an. Der Gletschertourismus boomt. Das belastet aber das sensible Ökosystem, schreiben Forschende der Universitäten Lausanne und Rice in Houston (US-Bundesstaat Texas) in der Fachzeitschrift «Nature Climate Change». 

Mehr als 14 Millionen Besucherinnen und Besucher seien im Jahr auf Gletschertouren, schreiben sie. «In der Nähe dieser riesigen Eismassen zu sein, ist ein beeindruckendes Erlebnis, denn sie sind einzigartige Naturwunder, die sich bewegen, knarren, flüstern und zum Nachdenken anregen», schreibt die Anthropologin Cymene Howe von der Rice University. 

Alpen besonders betroffen. Schon bald verschwinden weltweit 4000 Gletscher – pro Jahr

Alpen besonders betroffenSchon bald verschwinden weltweit 4000 Gletscher – pro Jahr

Eine schwindende Welt sehen, solange es noch geht

Der Geograf Emmanuel Salim aus Lausanne spricht von einem Paradox: Touristen wollten eine schwindende Welt sehen, solange es noch geht, beschleunigten aber mit ihren umweltbelastenden Reisen den Niedergang der Welt, die sie bewundern wollten. So würden mitunter Helikopterflüge gebucht, die CO2-Emissionen verursachten. Oder es würden eigens für Wanderungen Wege in Gletschergebieten angelegt.

Die lokale Bevölkerung etwa in Alaska oder Grönland habe oft wenig von den Besuchern. Die Einnahmen blieben vor allem bei den Tourveranstaltern. Besucher lernten zudem oft wenig über die Sorgen der lokalen Bevölkerung. «Viele Touristen werden einfach zum nächsten beliebten Reiseziel weiterziehen, sobald die Gletscher verschwunden sind», so Salim. 

Was der Tourismus für die Ökosysteme bedeute, müsse besser analysiert werden, fordert er. Ausserdem müsse die lokale Bevölkerung an den Einnahmen aus dem Gletschertourismus teilhaben. Ferner müssten Anstrengungen unternommen werden, um das Bewusstsein der Besucher für Umweltfragen zu schärfen.

Mehr zum Thema

Schweizer Forscher schlagen Alarm. Gletscherschwund ist «Frage des Überlebens» für die Menschheit

Schweizer Forscher schlagen AlarmGletscherschwund ist «Frage des Überlebens» für die Menschheit

«Übertraf alle bisherigen Beobachtungen». Spitzbergens Gletscher verlieren gigantische Eismassen

«Übertraf alle bisherigen Beobachtungen»Spitzbergens Gletscher verlieren gigantische Eismassen

Gletschersterben. «Für die Alpen ist es bereits zu spät»

Gletschersterben«Für die Alpen ist es bereits zu spät»

Meistgelesen

10'000 Schritte waren gestern – jetzt kommt der Japanese Walk
«Wir sind am Arsch»: Ukrainische Kampfdrohnen schalten bei Übung Nato-Einheiten aus
Luxus-Townhouses in Baden finden kaum Abnehmer
Timm Klose: «Ich sehe ohne Brille, dass der Ball draussen war»
Nach Schweden beklagt sich auch die Schweiz über Kanadas Curler