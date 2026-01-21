  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Internet Globaler Datenverkehr steigt deutlich an

SDA

21.1.2026 - 06:36

Der Datenverkehr im Internet nimmt immer grössere Ausmasse an. (Symbolbild)
Der Datenverkehr im Internet nimmt immer grössere Ausmasse an. (Symbolbild)
Keystone

Der Datenverkehr im Internet nimmt immer grössere Ausmasse an. DE-CIX, einer der weltweit führenden Internetknoten-Betreiber, verzeichnete im Jahr 2025 an seinen Standorten weltweit einen Zuwachs des Datenverkehrs um rund 16 Prozent auf 79 Exabyte.

Keystone-SDA

21.01.2026, 06:36

Im vergangenen Jahr sorgten erneut Fussballspiele der Uefa Champions League für die Tagesrekorde. Der weltweit höchste Datendurchsatz wurde am 9. Dezember 2025 mit einem Spitzenwert von 26,99 Terabit pro Sekunde (Tbit/s) an allen DE-CIX Standorten erzielt.

An diesem Tag trafen die Fussballmannschaften der UEFA Champions League zum sechsten Spieltag zusammen. Früher wurden grosse Spiele hauptsächlich über lineares TV geschaut. Heute erfolgt ein grosser Teil der Nutzung über Streaming-Plattformen wie Amazon Prime Video, DAZN, RTL+ und Sky Go, über Apps und Smart-TVs sowie über Mobilgeräte.

Allzeithoch durch Fussball

Unter anderem traf an diesem Rekordtag Eintracht Frankfurt auf den FC Barcelona und unterlag in einer spannenden Partie nach einer Halbzeitführung doch noch knapp mit 2:1. Der Datenrekord von 26,99 Tbit/s entspricht in etwa fünf Milliarden Smartphone-Fotos, die pro Sekunde versendet werden. An diesem Tag verzeichnete auch der Internetknoten seinen eigenen Allzeitrekord von 18,73 Tbit/s.

Wirtschaftsfaktor Netz-Knoten

DE-CIX betreibt Europas grössten Internetknoten in Frankfurt am Main, der auch weltweit zu den grössten Datenaustauschpunkten gehört. Die vorgelegte Datenstatistik umfasst nicht nur den Frankfurter Netzknoten, sondern auch die Verteilstellen in Mumbai, New York, Madrid und an anderen DE-CIX-Standorten, die mehr als 3400 lokale, regionale und globale Netzwerke miteinander verknüpfen.

Der Netzknoten in Frankfurt treibt seit Jahren den Bau von neuen Rechenzentren in der Main-Region an. Damit ist die Region Frankfurt der führende Cloudstandort Europas.

Meistgelesen

Air Force One muss auf dem Weg nach Zürich umkehren – Trump dürfte verspätet in Davos ankommen
So berichtete SRF wirklich zu Crans-Montana – trotzdem lässt man die Kritik über sich ergehen
Eine Initiative hat keine Chance bei der Abstimmung im März – besser sieht es für zwei andere aus

Videos aus dem Ressort

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.

06.01.2026

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.

28.11.2025

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.

01.12.2023

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Computer. Palantir-Chef: KI wird Einwanderung unnötig machen

ComputerPalantir-Chef: KI wird Einwanderung unnötig machen

Alarmierender UN-Bericht. Das «Zeitalter globalen Wasserbankrotts» beginnt

Alarmierender UN-BerichtDas «Zeitalter globalen Wasserbankrotts» beginnt

Wo die Quantenphysik Skiurlaub machte. In Arosa entstand vor 100 Jahren die Grundlage für Smartphones

Wo die Quantenphysik Skiurlaub machteIn Arosa entstand vor 100 Jahren die Grundlage für Smartphones