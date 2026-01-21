Der Datenverkehr im Internet nimmt immer grössere Ausmasse an. (Symbolbild) Keystone

Der Datenverkehr im Internet nimmt immer grössere Ausmasse an. DE-CIX, einer der weltweit führenden Internetknoten-Betreiber, verzeichnete im Jahr 2025 an seinen Standorten weltweit einen Zuwachs des Datenverkehrs um rund 16 Prozent auf 79 Exabyte.

Keystone-SDA SDA

Im vergangenen Jahr sorgten erneut Fussballspiele der Uefa Champions League für die Tagesrekorde. Der weltweit höchste Datendurchsatz wurde am 9. Dezember 2025 mit einem Spitzenwert von 26,99 Terabit pro Sekunde (Tbit/s) an allen DE-CIX Standorten erzielt.

An diesem Tag trafen die Fussballmannschaften der UEFA Champions League zum sechsten Spieltag zusammen. Früher wurden grosse Spiele hauptsächlich über lineares TV geschaut. Heute erfolgt ein grosser Teil der Nutzung über Streaming-Plattformen wie Amazon Prime Video, DAZN, RTL+ und Sky Go, über Apps und Smart-TVs sowie über Mobilgeräte.

Allzeithoch durch Fussball

Unter anderem traf an diesem Rekordtag Eintracht Frankfurt auf den FC Barcelona und unterlag in einer spannenden Partie nach einer Halbzeitführung doch noch knapp mit 2:1. Der Datenrekord von 26,99 Tbit/s entspricht in etwa fünf Milliarden Smartphone-Fotos, die pro Sekunde versendet werden. An diesem Tag verzeichnete auch der Internetknoten seinen eigenen Allzeitrekord von 18,73 Tbit/s.

Wirtschaftsfaktor Netz-Knoten

DE-CIX betreibt Europas grössten Internetknoten in Frankfurt am Main, der auch weltweit zu den grössten Datenaustauschpunkten gehört. Die vorgelegte Datenstatistik umfasst nicht nur den Frankfurter Netzknoten, sondern auch die Verteilstellen in Mumbai, New York, Madrid und an anderen DE-CIX-Standorten, die mehr als 3400 lokale, regionale und globale Netzwerke miteinander verknüpfen.

Der Netzknoten in Frankfurt treibt seit Jahren den Bau von neuen Rechenzentren in der Main-Region an. Damit ist die Region Frankfurt der führende Cloudstandort Europas.