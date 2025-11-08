  1. Privatkunden
Über 100'000 Tiere Grösstes Spinnennetz der Welt in Südosteuropa entdeckt

Adrian Kammer

8.11.2025

Über 100'000 Tiere: Grösstes Spinnennetz der Welt in Südosteuropa entdeckt

Über 100'000 Tiere: Grösstes Spinnennetz der Welt in Südosteuropa entdeckt

Doppelte Sensation: Über mehr als 100 Quadratmeter spannt sich das wohl grösste Spinnennetz der Welt in einer Höhle in Südosteuropa. Dabei kommt es zu einer ungewöhnlichen Zusammenarbeit zweier Arten.

06.11.2025

Doppelte Sensation: Über mehr als 100 Quadratmeter spannt sich das wohl grösste Spinnennetz der Welt in einer Höhle in Südosteuropa. Dabei kommt es zu einer ungewöhnlichen Zusammenarbeit zweier Arten.

Adrian Kammer

08.11.2025, 07:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Forscher entdecken in einer Höhle im Grenzgebiet zwischen Albanien und Griechenland das wahrscheinlich grösste Spinnennetz der Welt.
  • Über 100'000 Spinnen von zwei verschiedenen Arten leben dort.
  • Das Netz besteht aus unzähligen einzelnen Trichtern, die zusammengewoben wurden.
Mehr anzeigen

In einer abgelegenen Höhle im Grenzgebiet zwischen Albanien und Griechenland entdeckte ein Forschungsteam der Universität Sapientia im rumänischen Transsilvanien das wahrscheinlich grösste Spinnennetz der Welt. Es erstreckt sich über 106 Quadratmeter und beheimatet geschätzte 111'000 Spinnen.

Es handelt sich dabei um zwei verschiedene Arten. Ungefähr 69'000 Hauswinkelspinnen sind für das bauliche Meisterwerk verantwortlich. Sie woben unzählige einzelne Trichter zusammen. Danach gesellten sich 42'000 Baldachinspinnen dazu. Beide Spezies kommen auch in der Schweiz häufig vor.

Diese Kommune ist aussergewöhnlich und erstaunte die Wissenschaftler. Beide Arten sind nämlich normalerweise Einzelgängerinnen. Zum ersten Mal wurde ein Fall dokumentiert, wo diese Spinnen zusammenarbeiten. Sie erbauten das Netz in der Nähe des Höhleneingangs, wo sich Mücken in riesigen Schwärmen sammeln. Von diesen ernähren sie sich dann.

