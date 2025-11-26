  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spektakulärer Fossilienfund Hatte Frühmensch Lucy doch einen Nachbarn?

Oliver Kohlmaier

27.11.2025

Ein Teil des Kieferknochens des Australopithecus deyiremeda, der in der Afar-Region in Äthiopien entdeckt wurde
Ein Teil des Kieferknochens des Australopithecus deyiremeda, der in der Afar-Region in Äthiopien entdeckt wurde
Stephanie MELILLO / Institute of Human Origins at Arizona State University / AFP

War Lucy doch nicht unser direkter Vorfahre? Neu entdeckte Fossilien in Äthiopien bestärken die Vermutung, dass es neben ihrer Art noch weitere Frühmenschen gab.

,

Agence France-Presse, Redaktion blue News

27.11.2025, 00:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Neu entdeckte Fossilien in Äthiopien bestärken Forscher in der These, dass es neben der Lucys Art noch weitere Frühmenschen gab.
  • Laut der Studie beweisen die neuen Fossilien-Funde, darunter ein Kieferknochen mit zwölf Zähnen, dass 2009 gefundene Fuss-Fossilien einer völlig neuen Art zuzuordnen sind.
  • Bis zur Entdeckung des Fusses in Burtele 2009 galt Lucys Art als einzige Verwandte des Menschen, der vor mehr als drei Millionen Jahren in dieser Region lebte.
  • Offen ist laut Haile-Selassie die Frage, wie die beiden Arten am selben Ort und zur selben Zeit zusammenleben konnten.
Mehr anzeigen

Der berühmte Urmensch Lucy hatte womöglich wirklich einen Nachbarn: Neu entdeckte Fossilien in Äthiopien haben Forscher in der These bestärkt, dass es damals noch andere Frühmenschen gab. Laut einer am Mittwoch in der Zeitschrift «Nature» veröffentlichten Studie beweisen die neuen Fossilien-Funde, darunter ein Kieferknochen mit zwölf Zähnen, dass 2009 gefundene Fuss-Fossilien einer völlig neuen Art zuzuordnen sind. Die Entdeckung könnte den Wissenschaftlern zufolge sogar Zweifel am Status von Lucys Art als direkter Vorfahrin der heutigen Menschen aufkommen lassen.

Die nun entdeckten Kieferknochen wurden dem Forscherteam aus den USA und Äthiopien zufolge an derselben Stelle gefunden wie 2009 bereits die Überreste eines geheimnisvollen Fusses. Der Fundort in Burtele im Nordosten Äthiopiens liegt 35 Kilometer von dem Ort entfernt, wo Lucy 1974 entdeckt wurde.

«Wir haben keinen Zweifel daran, dass der Fuss von Burtele zur gleichen Art gehört wie diese Zähne und der Kiefer», sagte der Wissenschaftler Yohannes Haile-Selassie von der Arizona State University.

Der Burtele-Fuss, seit seiner Entdeckung in der Region Afar in Äthiopien im Jahr 2009 ein Rätsel, mit seinen Elementen in anatomischer Position.
Der Burtele-Fuss, seit seiner Entdeckung in der Region Afar in Äthiopien im Jahr 2009 ein Rätsel, mit seinen Elementen in anatomischer Position.
Yohannes HAILE-SELASSIE / Institute of Human Origins at Arizona State University / AFP

Blätter, Früchte und Nüsse als Nahrung

Bis zur Entdeckung des Fusses in Burtele 2009 galt Lucys Art als einzige Verwandte des Menschen, der vor mehr als drei Millionen Jahren in dieser Region lebte. Bereits 2015 ordnete das Team um Haile-Selassie jedoch einige in Burtele gefundene und rund 3,4 Millionen Jahre alte Kieferknochen einer neuen Art zu – Australopithecus deyiremeda.

Haile-Selassie erklärte damals, die Entdeckung dieser neuen Art in derselben Region bestätige die These, dass Lucys Art, der Australopithecus afarensis, nicht der einzige mögliche Vorfahre der Menschen war. Die Annahme stiess aber damals in Wissenschaftskreisen wegen unzureichender Fossilfunde auf einige Skepsis. Dies könnte sich mit den neuen Funden ändern.

Laut der neuen Studie deutet eine computergestützte Untersuchung der gefundenen Zähne darauf hin, dass Australopithecus deyiremeda primitiver war als seine berühmte Verwandte Lucy. Die Zahnanalyse ergab demnach, dass die Art sich hauptsächlich von Blättern, Früchten und Nüssen ernährte, die sie auf Bäumen fand. Schon der bewegliche und greiffähige Zeh des früher gefundenenen Fuss-Fossils hatte nahegelegt, dass dieser Verwandte des Menschen mehr Zeit auf Bäumen verbrachte.

Wie konnten beide am selben Ort leben?

Das Skelett von Lucy war 1974 entdeckt und auf ein Alter von 2,9 bis 3,8 Millionen Jahre datiert worden. Lucy war etwa 1,10 Meter zehn gross, lief auf zwei Beinen, konnte aber auch gut klettern und wies damit sowohl menschen- wie affenähnliche Züge auf.

Offen ist laut Haile-Selassie die Frage, wie die beiden Arten am selben Ort und zur selben Zeit zusammenleben konnten. Die Forscher kommen in ihrer neuen Studie zu dem Schluss, dass dies womöglich auf die unterschiedliche Lebensart der beiden Arten zurückzuführen sei: Während die neue Art sich eher im Wald und auf Bäumen bewegte, zog Lucy ein Leben am Boden vor. Haile-Selassie zufolge zeigt dies auch, dass «Koexistenz tief in unserer Abstammung verwurzelt ist».

Mehr zum Thema

Rätsel der Archäologie. Die geheimnisvolle Ebene der Tonkrüge in Laos

Rätsel der ArchäologieDie geheimnisvolle Ebene der Tonkrüge in Laos

Vor den Dinosauriern. Australischer Sensationsfund stellt Reptilien-Stammbaum auf den Kopf

Vor den DinosauriernAustralischer Sensationsfund stellt Reptilien-Stammbaum auf den Kopf

Sensationelle Knochenfunde. Moderner Mensch lebte 5000 Jahre früher in Europa, als bekannt

Sensationelle KnochenfundeModerner Mensch lebte 5000 Jahre früher in Europa, als bekannt

Meistgelesen

Jetzt steht fest, woran die deutsche Familie gestorben ist
Trump beleidigt Journalistin als «hässlich» und «drittklassig»
Inter kassiert Last-Minute-Pleite ++ 8-Tore-Spektakel in Paris ++ PSV demütigt Liverpool
Nationalgardisten laut Behörden in «kritischem Zustand»
Arsenal bezwingt die Bayern im Top-Duell und setzt dickes Ausrufzeichen