Diese 7 gefährlichen Fehler machst du im Auto bei schlechtem Wetter

Einige Fehler bei Regen sind richtig gefährlich. KEYSTONE

Wer bei Nässe, Nebel oder Schnee unterwegs ist, muss besonders vorsichtig fahren. Doch viele Schweizer*innen machen gravierende Fehler – mit teuren Bussen und gefährlichen Folgen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei schlechter Sicht gilt: Geschwindigkeit reduzieren und Abblendlicht einschalten.

Nebelschlussleuchten dürfen erst unter 50 Metern Sichtweite benutzt werden.

Zu wenig Abstand und falsche Reaktionen erhöhen das Unfallrisiko massiv. Mehr anzeigen

Ohne Abblendlicht unterwegs

Seit 2014 gilt in der Schweiz die Lichtpflicht – auch tagsüber. Trotzdem verlassen sich viele Autofahrerinnen und Autofahrer auf ihre Tagfahrlichter, die aber nur die Front des Fahrzeugs beleuchten. Das Problem: Am Heck bleibt man für andere Verkehrsteilnehmer unsichtbar. Bei Regen, Schnee oder Nebel steigt damit das Unfallrisiko massiv.

Das Abblendlicht ist bei schlechter Sicht zwingend vorgeschrieben. Wer ohne fährt, riskiert eine Busse von 40 Franken – wer im Tunnel oder in der Nacht ohne Licht erwischt wird, zahlt sogar bis zu 200 Franken. Besonders tückisch: Viele moderne Autos haben eine Lichtautomatik, die Nebel nicht zuverlässig erkennt. Deshalb empfiehlt es sich, das Abblendlicht bei schlechter Sicht immer manuell einzuschalten.

Nebelschlussleuchte und Nebelscheinwerfer falsch eingesetzt

Nebelscheinwerfer sind nur erlaubt, wenn die Sicht stark eingeschränkt ist – etwa durch dichten Nebel, Schneetreiben oder intensiven Regen. Wer sie einfach prophylaktisch einschaltet, blendet nicht nur den Gegenverkehr, sondern verstösst auch gegen die Verkehrsregeln.

Nebelschlussleuchten sind im Gesetz festgeschrieben: Sie dürfen erst bei Sichtweiten unter 50 Metern aktiviert werden. Andernfalls droht eine Busse von 40 Franken. Eine Faustregel lautet: Wenn man nur noch den nächsten Leitpfosten sieht, ist die Nebelschlussleuchte erlaubt. Sobald sich die Sicht verbessert, muss sie aber sofort wieder ausgeschaltet werden.

Geschwindigkeit nicht angepasst

Das Strassenverkehrsgesetz schreibt klar vor, dass das Tempo jederzeit den Strassen- und Sichtverhältnissen angepasst werden muss. Gerade bei Regen oder Schnee verlängern sich die Bremswege deutlich. Wer die Geschwindigkeit nicht reduziert, handelt grobfahrlässig und riskiert nicht nur eine Busse, sondern auch ein Strafverfahren wegen grober Verkehrsregelverletzung.

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) verweist auf Urteile des Bundesgerichts: So wurde etwa ein Autofahrer verurteilt, der bei Nebel mit 70 km/h überholte und einen schweren Unfall verursachte. Als Faustregel gilt: Man darf nur so schnell fahren, wie man innerhalb der sichtbaren Strecke anhalten kann. Bei Nebel bedeutet das: Mit nur einem sichtbaren Leitpfosten (50 m) sind maximal 40 km/h erlaubt, bei zwei Pfosten (100 m) höchstens 60 km/h.

Zu geringer Abstand und Aquaplaning ignorieren

Nasse Strassen verdoppeln den Bremsweg – trotzdem kleben viele Autofahrerinnen und Autofahrer ihrem Vordermann dicht am Heck. Das kann im Ernstfall verheerend enden. Wer bei abruptem Bremsen ins Schleudern gerät, riskiert nicht nur Blechschäden, sondern schwere Verletzungen.

Aquaplaning ist ein weiteres Problem: Wenn Wasser nicht schnell genug von den Reifen abgeleitet wird, verliert das Fahrzeug den Kontakt zur Fahrbahn. Laut TCS hilft dann nur, das Gas wegzunehmen, auskuppeln und das Lenkrad ruhig halten. Starkes Lenken oder Bremsen führt fast immer zum Kontrollverlust. Wichtig sind zudem Reifen mit genügend Profil (mindestens 1,6 mm, im Winter besser 4 mm) und der richtige Luftdruck.

Mit Fernlicht blenden

Fernlicht ist in der Dunkelheit auf freien Strassen nützlich – bei Nebel oder Regen aber kontraproduktiv. Die Lichtstrahlen werden von den Wassertropfen reflektiert, was nicht nur die eigene Sicht verschlechtert, sondern auch den Gegenverkehr blendet.

Sogenanntes «Strafblenden» – also absichtliches Nicht-Abblenden – sogar als Verkehrsregelverletzung geahndet werden. Fernlicht sollte daher nur bei klarer Sicht und ohne Gegenverkehr eingesetzt werden. Sobald ein anderes Fahrzeug auftaucht, ist unverzüglich auf Abblendlicht umzuschalten.

Schlechte Fahrzeugvorbereitung

Viele Autofahrer unterschätzen die Bedeutung einer guten Vorbereitung des Fahrzeugs. Funktionierende Scheibenwischer, saubere Scheinwerfer und intakte Bremsen sind bei Schlechtwetter entscheidend. Stumpfe Wischerblätter oder verschmutzte Lichter können die Sicht um bis zu 50 Prozent verringern.

Auch die Reifen spielen eine zentrale Rolle. Zwar sind Winterreifen in der Schweiz nicht obligatorisch, doch wer mit Sommerreifen bei Schnee einen Unfall verursacht, kann haftbar gemacht werden. Deshalb rät die bfu, rechtzeitig auf Winterreifen zu wechseln, Frostschutz aufzufüllen und vor Fahrtantritt Eis und Schnee vollständig vom Auto zu entfernen.

Falsche Reaktionen bei Nebel und Regen

Viele Autofahrerinnen und Autofahrer geraten in Panik, wenn sie plötzlich in eine Nebelbank hineinfahren. Häufig wird reflexartig stark gebremst – ein Fehler, der Auffahrunfälle provoziert. Besser ist es, die Geschwindigkeit sanft zu reduzieren, den Abstand zu vergrössern und bei Bedarf die Warnblinkanlage einzuschalten.

Bei Regen wiederum sollte man Spurrinnen meiden, in denen sich Wasser sammelt. Der TCS empfiehlt, vorausschauend zu fahren, beide Hände am Lenkrad zu behalten und hektische Überholmanöver zu vermeiden. Wer ruhig reagiert, schützt sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer.