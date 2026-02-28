Am Samstagabend sind Himmel sechs Planeten von der Erde aus sichtbar – davon vier mit blossem Auge. Imago

Ein freier Blick Richtung Westen, möglichst wenig Licht und gutes Timing – mehr braucht es nicht, um am Samstag ein Planetentreffen zu beobachten. Vier Himmelskörper sind ohne Hilfsmittel zu sehen, zwei weitere mit Fernglas oder Teleskop.

Nicolas Barman Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag sind kurz nach Sonnenuntergang sechs Planeten gleichzeitig am Himmel zu sehen.

Die Planeten erscheinen von Westen bis Südosten in einem leichten Bogen, wobei Venus als hellster Orientierungspunkt dient und Uranus sowie Neptun ein Fernglas oder Teleskop erfordern.

Hier erfährst du, wo und wann du den Blick nach oben richten musst.

Der Himmel hält am Samstag eine seltene Show für Schaulustige bereit. Kurz nach Sonnenuntergang werden sechs Planeten – Merkur, Venus, Saturn, Jupiter, Uranus und Neptun – gleichzeitig zu sehen sein, davon vier mit blossem Auge.

Konkret bilden die Planeten keine perfekte Linie im Weltraum, sondern umkreisen alle die Sonne in einer ähnlichen Ebene. Das Ergebnis: Von der Erde aus gesehen scheinen sie sich in derselben Region des Himmels zu gruppieren. Der 28. Februar markiert den Höhepunkt des Ereignisses.

Wo und wann sollte man nach oben schauen? Wichtiger Termin: Samstag, 28. Februar 2026

Wann: etwa 30 bis 60 Minuten nach Sonnenuntergang

Richtung: von Westen nach Südosten

Suche zunächst im Westen nach Merkur, Venus und Saturn

Suche zunächst im Westen nach Merkur, Venus und Saturn

Dann richte den Blick nach Südosten für Jupiter – Uranus und Neptun sind ebenfalls zu sehen, dafür benötigst du aber ein Fernglas oder sogar ein kleines Teleskop

Venus dürfte als Königin des Himmel unübersehbar sein. Sie dient als Orientierungspunkt, um die anderen Planeten in der Nähe des Horizonts zu finden. Jupiter, der leuchtende Riese, ist weiter oben am Himmel, auf der südöstlichen Seite zu sehen. Saturn unterscheidet sich mit einem leicht goldenen Licht von den Sternen. Uranus ist nur mit einem Fernglas zu erkennen. Neptun ist am schwersten zu finden und erfordert ein Teleskop.

Eine noch spektakulärere Konstellation gab es im Februar 2025, als sieben Planeten – zusätzlich zu den genannten Planeten war auch der Mars sichtbar – zu sehen waren. Ein Ereignis dieser Grössenordnung wird sich jedoch erst 2040 wiederholen. Das samstagliche Ereignis bleibt also eine seltene Gelegenheit, zumal vier Planeten ohne Hilfsmittel sichtbar sind.