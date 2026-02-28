  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Seltenes Himmelsspektakel Heute kannst du gleich sechs Planeten sehen – danach erst 2040 wieder

Dominik Müller

28.2.2026

Am Samstagabend sind Himmel sechs Planeten von der Erde aus sichtbar – davon vier mit blossem Auge.
Am Samstagabend sind Himmel sechs Planeten von der Erde aus sichtbar – davon vier mit blossem Auge.
Imago

Ein freier Blick Richtung Westen, möglichst wenig Licht und gutes Timing – mehr braucht es nicht, um am Samstag ein Planetentreffen zu beobachten. Vier Himmelskörper sind ohne Hilfsmittel zu sehen, zwei weitere mit Fernglas oder Teleskop.

Nicolas Barman

28.02.2026, 08:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Samstag sind kurz nach Sonnenuntergang sechs Planeten gleichzeitig am Himmel zu sehen.
  • Die Planeten erscheinen von Westen bis Südosten in einem leichten Bogen, wobei Venus als hellster Orientierungspunkt dient und Uranus sowie Neptun ein Fernglas oder Teleskop erfordern.
  • Hier erfährst du, wo und wann du den Blick nach oben richten musst.
Mehr anzeigen

Der Himmel hält am Samstag eine seltene Show für Schaulustige bereit. Kurz nach Sonnenuntergang werden sechs Planeten – Merkur, Venus, Saturn, Jupiter, Uranus und Neptun – gleichzeitig zu sehen sein, davon vier mit blossem Auge.

Konkret bilden die Planeten keine perfekte Linie im Weltraum, sondern umkreisen alle die Sonne in einer ähnlichen Ebene. Das Ergebnis: Von der Erde aus gesehen scheinen sie sich in derselben Region des Himmels zu gruppieren. Der 28. Februar markiert den Höhepunkt des Ereignisses.

Wo und wann sollte man nach oben schauen?

  • Wichtiger Termin: Samstag, 28. Februar 2026
  • Wann: etwa 30 bis 60 Minuten nach Sonnenuntergang
  • Richtung: von Westen nach Südosten
  • Suche zunächst im Westen nach Merkur, Venus und Saturn
  • Dann richte den Blick nach Südosten für Jupiter – Uranus und Neptun sind ebenfalls zu sehen, dafür benötigst du aber ein Fernglas oder sogar ein kleines Teleskop
Mehr anzeigen

Venus dürfte als Königin des Himmel unübersehbar sein. Sie dient als Orientierungspunkt, um die anderen Planeten in der Nähe des Horizonts zu finden. Jupiter, der leuchtende Riese, ist weiter oben am Himmel, auf der südöstlichen Seite zu sehen. Saturn unterscheidet sich mit einem leicht goldenen Licht von den Sternen. Uranus ist nur mit einem Fernglas zu erkennen. Neptun ist am schwersten zu finden und erfordert ein Teleskop.

Eine noch spektakulärere Konstellation gab es im Februar 2025, als sieben Planeten – zusätzlich zu den genannten Planeten war auch der Mars sichtbar – zu sehen waren. Ein Ereignis dieser Grössenordnung wird sich jedoch erst 2040 wiederholen. Das samstagliche Ereignis bleibt also eine seltene Gelegenheit, zumal vier Planeten ohne Hilfsmittel sichtbar sind.

So gelingt dir die Planetensichtung

  • Wähle einen Ort mit freiem Blick auf den westlichen Horizont.
  • Vermeide möglichst Lichtverschmutzung, in deiner Umgebung sollte es möglichst dunkel sein.
  • Sei pünktlich: Merkur und Venus gehen schnell unter. Ein Fernglas ist empfehlenswert.
  • Und vor allem: Suche nicht nach einer perfekten Linie. Die Planeten werden in einem leichten Bogen entlang des Himmels erscheinen.
Mehr anzeigen

Mehr aus dem Ressort

Neue Studie zeigt. 45 Minuten mehr Schlaf – und plötzlich läuft die Schule besser

Neue Studie zeigt45 Minuten mehr Schlaf – und plötzlich läuft die Schule besser

4,5 Zentimeter. Neuer Laser schneidet Knochen deutlich tiefer als bisher

4,5 ZentimeterNeuer Laser schneidet Knochen deutlich tiefer als bisher

Aktuell. Klimawandel spielte bei Unwettern in Spanien eine Rolle

AktuellKlimawandel spielte bei Unwettern in Spanien eine Rolle

Meistgelesen

Panik in Teheran: Massen fliehen aus der Stadt +++ Huthi-Miliz will wieder Schiffe angreifen
«Das ist die einzige Chance» – jetzt spricht Trump zum Iran-Angriff
Das ändert sich im März in der Schweiz
Droht jetzt die grosse Eskalation im Nahen Osten?
«Es zählen nicht die Zwerge im Garten, sondern die Grösse des Herzens»