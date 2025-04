Der Kampf zwischen Gladiator und Grosskatze inszeniert von Hollywood: Im Bild kämpft Schauspieler Russell Crowe als Gladiator im gleichnamigen Film gegen einen Tiger. (Archivbild) Keystone

Ein Gladiatorenskelett mit Löwenbiss-Spuren aus York hat erstmals einen Hinweis auf blutige Kämpfe im römischen Britannien geliefert – auch ohne Amphitheater. Archäologische Nachweise, dass es zu diesen grausamen Spektakeln nördlich des Mittelmeers kam, sind rar.

Keystone-SDA SDA

Glaubt man bildlichen Darstellungen und schriftlichen Berichten, ergötzten sich die Römer an blutigen Schauspielen, bei denen Menschen mit Löwen kämpfen mussten. Eine Forschungsgruppe aus Grossbritannien und Irland glaubt nun, einen Beleg dafür zu haben, dass diese Kämpfe sogar in den entlegensten Winkeln des Imperiums stattfanden.

Den Hinweis gaben Bissspuren an den Knochen eines mutmasslichen Gladiators, dessen Skelett in der nordenglischen Stadt York entdeckt wurde. Die Spuren stammen von einer Grosskatze, wie das Forschungsteam in einem in der Fachzeitschrift «Plos One» erschienen Artikel schrieb.

Erstmals lägen physische Belege für die öffentlichen Inszenierungen des Römischen Reiches vor, wurde der Wissenschaftler Tim Thompson von der Maynooth University in einer Mitteilung zitiert.