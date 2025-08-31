Die weltweit steigenden Temperaturen haben Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa

Dass Hitze der Gesundheit kurzfristig schadet, war bereits bekannt. Nun legt eine neue Studie nahe, dass wiederholter Hitzestress auch den Alterungsprozess von Menschen beeinflusst.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Einer neuen Studie zufolge beschleunigen Hitzewellen den Alterungsprozess der Menschen.

Die Folgen wiederholter Hitzeeinwirkung sind demnach in etwa vergleichbar mit den Schäden, die Rauchen, Alkoholkonsum, schlechte Ernährung oder Bewegungsmangel haben können.

Durch den weltweiten Klimawandel und sind Menschen immer häufiger extremer Hitze ausgesetzt, mit Auswirkungen auf die Gesundheit der Weltbevölkerung.

Für die Studie beobachteten die Forscher 25'000 Menschen in Taiwan über einen Zeitraum von 15 Jahren.

Starke und wiederholte Hitzeeinwirkung beschleunigt den Alterungsprozess beim Menschen, wie eine neue Studie nahelegt. Die Auswirkungen sind den Forschern zufolge in etwa vergleichbar mit den Schäden, die Rauchen, Alkoholkonsum, schlechte Ernährung oder Bewegungsmangel für die Gesundheit haben können.

Weil extreme Temperaturen aufgrund der Klimakrise immer häufiger auftreten, können sie möglicherweise weitreichende und langanhaltende Schäden für die Gesundheit von Milliarden Menschen verursachen, warnen die Wissenschaftler.

Bereits zuvor war bekannt, dass Hitzewellen zu kurzfristigen Spitzen bei vorzeitigen Todesfällen führen. So waren etwa fast 600 vorzeitige Todesfälle mit einer Hitzewelle im Juni in England in Verbindung gebracht worden, wie der britische «Guardian» schreibt. Die neue Analyse sei jedoch eine der ersten, die die längerfristigen Auswirkungen bewertet.

Die Studie, die in der Fachzeitschrift «Nature Climate Change» veröffentlicht wurde, verwendete die Ergebnisse einer Reihe von medizinischen Tests, darunter Blutdruck, Entzündungen, Cholesterin sowie Lungen-, Leber- und Nierenfunktion, um das biologische Alter jeder Person in der Studie zu bestimmen. Die Forscher verglichen dies mit dem tatsächlichen Alter jeder Person, um festzustellen, ob ihre Exposition gegenüber Hitzewellen mit einer schnelleren Alterung in Verbindung stand.

25'000 Teilnehmer

Paul Beggs von der Macquarie University in Sydney, Australien, der nicht zum Forschungsteam gehörte, sagte dem «Guardian»: «Viele von uns haben Hitzewellen erlebt und sind unbeschadet davongekommen – zumindest dachten wir das. Die Forschung zeigt nun, dass die Exposition gegenüber Hitzewellen die Geschwindigkeit beeinflusst, mit der wir altern.»

Für die Studie beobachteten die Forscher 25'000 Menschen in Taiwan über einen Zeitraum von 15 Jahren und verglichen ihre Exposition gegenüber Hitzewellen mit ihrem biologischen Alter, einem Mass für den allgemeinen Gesundheitszustand. Sie stellten beispielsweise fest, dass das biologische Alter bei Menschen, die innerhalb von zwei Jahren vier zusätzliche Hitzewellentage erlebten, um etwa neun Tage anstieg. Arbeiter, die tendenziell mehr Zeit im Freien verbringen, waren stark betroffen, ihr biologisches Alter stieg um 33 Tage.

Diese Zunahme des biologischen Alters mag gering erscheinen. Die Wissenschaftler wiesen jedoch darauf hin, dass dies nur einen Zeitraum von zwei Jahren umfasse. Derzeit würden die Auswirkungen von Hitzewellen auf den Alterungsprozess über die gesamte Lebensdauer von Menschen untersucht.

Die Auswirkungen auf die globale Bevölkerung könnten den Forschern zufolge sehr gross sein. Denn alle Menschen litten unter Hitzewellen und ein höheres biologisches Alter sei ein starker Indikator für ein erhöhtes Sterberisiko.