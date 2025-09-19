  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Tiefsee-Fischart Rosafarbener Höckerschneckenfisch geht viral

Nicole Agostini

19.9.2025

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Über 380'000 Views auf YouTube erzielt das Video mit dem neu entdeckten Höckerschneckenfisch. Im Video erfährst du, welche einzigartigen Merkmale der Schneckenfisch besitzt.

18.09.2025

Über 380'000 Views auf YouTube erzielt das Video mit dem rosafarbenen Höckerschneckenfisch. Im Video erfährst du, welche einzigartigen Merkmale die neu entdeckte Fischart besitzt.

Nicole Agostini

19.09.2025, 23:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In 3000 Metern Tiefe stiessen Wissenschaftler*innen des Monterey Bay Aquarium Research Institute auf den bislang unbekannten Höckerschneckenfisch.
  • Bei einer Tauchfahrt mit dem Roboter Doc Ricketts wurde das Tier im Monterey Graben vor Kalifornien gesichtet.
  • Seine auffälligen Eigenschaften machten den ungewöhnlichen Meeresbewohner sofort erkennbar.
Mehr anzeigen

Forscher und Forscherinnen des Monterey Bay Aqaurium Research Institute im US-Bundesstaat Kalifornien haben eine neue Art von Schneckenfisch in 3000 Meter Tiefe entdeckt: den Höckerschneckenfisch.

Während einer Expeditionsfahrt mit dem ferngesteuertem Tauchroboter Doc Ricketts vor der kalifornischen Küste schwamm der Fisch über dem Boden des Monterey Grabens. 

Wegen seiner einzigartigen Merkmale fiel er sofort auf. Im Video erfährst du, was den Fisch so besonders macht.

Mehr Videos aus dem Ressort

blue News auf Spurensuche: Warum geraten Schiffe ins Visier der Orcas?

blue News auf Spurensuche: Warum geraten Schiffe ins Visier der Orcas?

Seit der Pandemie ist die Zahl der Vorfälle zwischen Schiffen und Orcas in der Strasse von Gibraltar explodiert. Was ist mit den Orcas passiert? blue News war vor Ort und kam den Orcas näher – viel näher als erwartet.

29.07.2024

Meistgelesen

Russen bei Pokrowsk schon wieder eingekesselt
«Die Zeiten ändern sich»: Yakin beendet das Nati-Kapitel Shaqiri
Wer für Alfred Heer in den Nationalrat nachrücken könnte
«200 Meter vor der Ausfahrt habe ich die Nachricht erhalten»
TV-Sender zittern wegen Trump: «Sie haben sich den ganzen Tag in die Hosen gemacht»

Mehr aus dem Ressort

Viel zu warme Ozeane. Sind die Korallenriffe noch zu retten? Sie finden es heraus

Viel zu warme OzeaneSind die Korallenriffe noch zu retten? Sie finden es heraus

Monströse Kreatur aus «Findet Nemo». Tiefseeungeheuer verirrt sich an die Meeresoberfläche

Monströse Kreatur aus «Findet Nemo»Tiefseeungeheuer verirrt sich an die Meeresoberfläche

Plötzlich fehlt ein zentraler Bestandteil. Forscher entdecken mysteriöses Verschwinden in der Arktis – mit fatalen Folgen

Plötzlich fehlt ein zentraler BestandteilForscher entdecken mysteriöses Verschwinden in der Arktis – mit fatalen Folgen