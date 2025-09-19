Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral Über 380'000 Views auf YouTube erzielt das Video mit dem neu entdeckten Höckerschneckenfisch. Im Video erfährst du, welche einzigartigen Merkmale der Schneckenfisch besitzt. 18.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In 3000 Metern Tiefe stiessen Wissenschaftler*innen des Monterey Bay Aquarium Research Institute auf den bislang unbekannten Höckerschneckenfisch.

Bei einer Tauchfahrt mit dem Roboter Doc Ricketts wurde das Tier im Monterey Graben vor Kalifornien gesichtet.

Seine auffälligen Eigenschaften machten den ungewöhnlichen Meeresbewohner sofort erkennbar. Mehr anzeigen

Forscher und Forscherinnen des Monterey Bay Aqaurium Research Institute im US-Bundesstaat Kalifornien haben eine neue Art von Schneckenfisch in 3000 Meter Tiefe entdeckt: den Höckerschneckenfisch.

Während einer Expeditionsfahrt mit dem ferngesteuertem Tauchroboter Doc Ricketts vor der kalifornischen Küste schwamm der Fisch über dem Boden des Monterey Grabens.

Wegen seiner einzigartigen Merkmale fiel er sofort auf. Im Video erfährst du, was den Fisch so besonders macht.

