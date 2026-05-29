Hunde haben ein feines Gespür für das menschliche Miteinander, wie eine neue Studie beweist. (Symbolbild) Keystone

Hunde beobachten Menschen offenbar viel genauer als bisher angenommen. Eine neue Studie aus Österreich deutet darauf hin, dass die Tiere erkennen, wenn Menschen gegen soziale Erwartungen verstossen – und darauf mit sichtbarer Überraschung reagieren.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Forschende haben untersucht, wie Hunde auf soziale Interaktionen zwischen Menschen reagieren.

Verhalten sich Menschen anders als erwartet, reagieren die Tiere mit erhöhter Aufmerksamkeit.

Die Studie deutet darauf hin, dass Hunde menschliche Gesten und soziale Regeln verstehen können. Mehr anzeigen

Wer einen Hund besitzt, kennt das Gefühl: Oft scheint es, als würde das Tier jede Bewegung und jede Stimmung seiner Menschen genau beobachten. Eine neue Studie legt nun nahe, dass Hunde sogar erkennen können, wenn Menschen gegen soziale Erwartungen verstossen.

Ein Forschungsteam des Messerli Forschungsinstituts für Mensch-Tier-Beziehung an der Veterinärmedizinischen Universität Wien zeigte 39 Haushunden verschiedene Videos. Darin kommunizierten zwei Schauspielerinnen mittels Gesten miteinander.

Mal winkte eine Frau ihre Kollegin zu sich, mal schickte sie diese mit einer deutlichen Handbewegung weg. In einigen Szenen reagierte die zweite Person jedoch genau entgegengesetzt: Sie näherte sich trotz abweisender Geste oder entfernte sich trotz Einladung.

Genau in diesen Momenten wurden die Hunde besonders aufmerksam. Die Forschenden stellten fest, dass sich die Pupillen der Tiere deutlich stärker weiteten als bei den erwartbaren Reaktionen. Eine solche Veränderung gilt als Zeichen von Überraschung und erhöhter Konzentration.

Die Ergebnisse, die in der Fachzeitschrift «Cognition» veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass Hunde nicht nur einzelne Gesten wahrnehmen. Vielmehr scheinen sie Erwartungen darüber zu entwickeln, wie Menschen auf bestimmte Signale reagieren sollten.

Die Studie liefert damit einen weiteren Hinweis darauf, wie eng Hunde das menschliche Verhalten beobachten – und wie gut sie soziale Situationen zwischen Menschen einschätzen können.