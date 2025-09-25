  1. Privatkunden
«Spektakuläres» Ergebnis in der Medizin Tödliche Erbkrankheit soll erstmals behandelt werden können

Sven Ziegler

25.9.2025

Erstmals soll die Huntington-Krankheit behandelt werden können (Symbolbild)
Erstmals soll die Huntington-Krankheit behandelt werden können (Symbolbild)
Hannibal Hanschke/dpa

Ärztinnen und Ärzte in London haben erstmals eine wirksame Behandlung gegen die Huntington-Krankheit vorgestellt. Eine Gentherapie kann das Fortschreiten der tödlichen Erbkrankheit um drei Viertel verlangsamen – ein «spektakuläres» Ergebnis.

Sven Ziegler

25.09.2025, 14:27

25.09.2025, 14:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Huntington ist eine unheilbare Erbkrankheit, die Gehirnzellen zerstört und meist zwischen 30 und 50 ausbricht.
  • Eine Gentherapie reduzierte das Fortschreiten der Krankheit in einer Studie um 75 Prozent.
  • In der Schweiz leben rund 400 Menschen mit der seltenen Erkrankung.
Mehr anzeigen

Die Medizin feiert einen historischen Fortschritt: Forschende in London haben erstmals eine wirksame Behandlung gegen die Huntington-Krankheit vorgestellt. Die Erbkrankheit, die häufig schon im mittleren Alter ausbricht, führt zu schweren Bewegungsstörungen, psychischen Problemen und geistigem Abbau. Betroffene sterben meist 15 bis 20 Jahre nach den ersten Symptomen.

Bislang gab es keine Heilung – einzig Medikamente, die Symptome lindern. Nun zeigt eine Gentherapie, dass sich der Krankheitsverlauf deutlich aufhalten lässt. «Wir hätten in unseren kühnsten Träumen nie eine 75-prozentige Verlangsamung der klinischen Progression erwartet», erklärte Sarah Tabrizi, Professorin für Klinische Neurologie am University College London (UCL), gegenüber der BBC.

Die Studie belegt: Veränderungen, die normalerweise innerhalb von zwölf Monaten auftreten würden, entwickeln sich erst im Verlauf von vier Jahren. Für Betroffene könnte dies Jahrzehnte zusätzlicher Lebensqualität bedeuten.

Das Verfahren basiert auf einem «sicheren Virus», das im Labor so verändert wurde, dass es eine spezielle DNA-Sequenz enthält. In einer bis zu 18 Stunden dauernden Operation wird es direkt ins Gehirn eingebracht.

«Das Virus wirkt wie ein mikroskopischer Postbote», erläutert Tabrizi. «Es bringt den Bauplan in die Nervenzellen, die dann selbst Substanzen herstellen, die sie vor dem Absterben schützen.» Damit verwandeln sich die betroffenen Neuronen in kleine Fabriken, die ihre eigene Therapie produzieren.

Auch in der Schweiz leiden Menschen an Huntington

In Europa sind zwischen fünf und zehn von 100’000 Menschen betroffen – Männer und Frauen gleichermassen. In der Schweiz leben schätzungsweise rund 400 Patientinnen und Patienten mit Huntington. Für sie und ihre Familien bedeutet die Krankheit nicht nur eine medizinische, sondern auch eine psychische und soziale Belastung: Wenn ein Elternteil erkrankt ist, haben die Kinder ein 50-prozentiges Risiko, das defekte Gen ebenfalls zu tragen.

Noch gilt die Behandlung als experimentell. Die Studienergebnisse müssen in weiteren klinischen Tests bestätigt werden, ehe die Gentherapie in der breiten Versorgung eingesetzt werden kann. Fachleute sind dennoch begeistert: «Das ist ein Meilenstein für die Neurodegeneration», kommentieren Neurologen in ersten Fachreaktionen.

