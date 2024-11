Passagierin Shandy Brewer hat auf ihrer Reise heftige Turbulenzen erlitten und kämpft auch elf Monate nach dem Vorfall mit den psychischen Konsequenzen (Symbolbild). Robert Michael/dpa

Extreme Turbulenzen, eine abgerissene Tür, ein brennendes Triebwerk: Für Passagiere und Besatzungsmitglieder, die Notfälle in der Luft erlebt haben, bleiben die psychischen Folgen oft bestehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dramatische Flugzeug-Notlandung: Beim Alaska-Airlines-Flug löste sich eine Tür, was Passagiere in 16'000 Fuss Höhe tiefem Luftdruck aussetzte; die Notlandung gelang, doch die psychischen Belastungen bleiben.

Langfristige Folgen für Passagiere: Betroffene wie Shandy Brewer leiden unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, Albträumen und Angstzuständen, was ihr Leben nachhaltig prägt; viele verklagen die Airline und Boeing.

Flugsicherheit und Wahrnehmung: Trotz statistischer Sicherheit der Luftfahrt beeinflussen derartige Vorfälle die Weltanschauung der Betroffenen stark, so Experten für psychische Gesundheit. Mehr anzeigen

Im Januar letzten Jahres bestieg Shandy Brewer einen Flug von Alaska Airlines von Portland, Oregon, nach Ontario, Kalifornien, um den Geburtstag ihrer Grossmutter zu feiern. Sie sass in der elften Reihe zwischen ihrem Vater und einem Fremden, berichtet «nytimes.com».

Kurz nach dem Start hörten die Passagiere einen lauten Knall. Was sie nicht sehen konnte: 15 Reihen hinter ihr hatte sich eine der Flugzeugtüren gelöst und die Passagiere waren in 16'000 Fuss Höhe der offenen Luft ausgesetzt.

Sauerstoffmasken fielen von der Decke, und die Passagiere begannen zu beten. Brewer dachte, das Flugzeug würde abstürzen. Während der Notlandung in Oregon umarmte sie ihren Vater mit einem Arm und den Fremden mit dem anderen, in dem Wunsch, ein Abschiedsvideo für ihre Mutter aufnehmen zu können.

Fast elf Monate später beschreibt Brewer die psychische Belastung, die durch weniger als 20 Minuten Panik in der Luft verursacht wurde, als eine eigene Form der Verletzung: «Die Leute sagen: ‹Niemand ist auf diesem Flug gestorben› – aber wir hätten es können.»

Brewer besucht eine Therapeutin und übt Atemtechniken, doch sie hat immer noch gelegentlich wiederkehrende Albträume, in denen sie sich in einem Hubschrauber ohne Türen oder Rahmen befindet und sich an ihren Sitz klammert, um nicht in den Himmel zu stürzen. Auch laute Geräusche setzen sie unter Stress. Am vierten Juli lösten die Geräusche von Feuerwerk bei ihr «extreme Panik» aus, und sie musste sich drinnen verstecken.

«Es ist, als ob ständig eine Wolke über mir hängt, die mich daran erinnert, dass ich jederzeit sterben könnte», sagte sie.

Die Passagiere haben die Airline und den Flugzeughersteller verklagt

Wenn Menschen über Flugangst sprechen, wird oft darauf hingewiesen, dass Flugzeuge sehr sicher sind. Eine Analyse der Sicherheit der kommerziellen Luftfahrt aus dem Jahr 2022, durchgeführt von den National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, zeigt, dass es in den letzten zwei Jahrzehnten in den USA einen signifikanten und anhaltenden Rückgang von Flugunfällen gegeben hat. Die Analyse ergab, dass die Flugsicherheit sich mehr als vierzigfach verbessert hat.

Doch Statistiken sind für einen Geist, der ein belastendes Ereignis immer wieder durchlebt, wenig hilfreich, besonders wenn erschreckende Notfälle weiterhin in den Nachrichten auftauchen. «Viele Menschen entwickeln nach solchen Vorfällen erhebliche Ängste», sagte Rebecca B. Skolnick, klinische Psychologin und ausserordentliche klinische Assistenzprofessorin an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai. «Es wird nicht nur zu etwas, das ihnen passiert ist, sondern zu etwas, das ihre Sicht auf die Welt und insbesondere auf das Fliegen prägt», fügte sie hinzu.

Brewer und mehr als 30 andere Passagiere des Alaska-Airlines-Flugs verklagen die Fluggesellschaft und den Flugzeughersteller Boeing. Sie berufen sich auf «schweren Stress, Angst, Trauma, körperliche Schmerzen, Flashbacks und Flugangst sowie objektive körperliche Manifestationen wie Schlaflosigkeit, PTSD, Hörschäden und andere Verletzungen».

Laut der Klage schrieb einer der Kläger eine Nachricht an seine Mutter, in dem Glauben, wie Brewer, dass das Flugzeug abstürzte: «Wir tragen Masken. Ich liebe dich.»

Dieser Artikel wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sämtliche von KI übernommene Inhalte werden durch die Redaktion verifiziert.

