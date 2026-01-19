  1. Privatkunden
Wo die Quantenphysik Skiurlaub machte In Arosa entstand vor 100 Jahren die Grundlage für Smartphones

SDA

19.1.2026 - 22:30

Erwin Schrödinger war nicht nur ein grosser Physiker, es legte auch den Grundstein für das moderne Smartphone. 
Erwin Schrödinger war nicht nur ein grosser Physiker, es legte auch den Grundstein für das moderne Smartphone. 
blue News

Erwin Schrödinger verbrachte Weihnachten 1925 in Arosa – und schrieb Physikgeschichte. Damals lieferte er die Grundlage für das Smartphone. Nun ehrt die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz den Bündner Ort als historische Stätte der Chemie. 

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

19.01.2026, 22:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz hat Arosa als historische Stätte der Chemie ausgezeichnet, weil Erwin Schrödinger dort 1925/26 seine berühmte Gleichung entwickelte.
  • Die Schrödinger-Gleichung beschreibt das Verhalten von Elektronen und ist zentral für das Verständnis atomarer und molekularer Strukturen.
  • Diese Entdeckung bildet die Grundlage moderner Technologien wie Computer, Solarzellen, GPS und Smartphones.
Mehr anzeigen

Die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz hat Arosa als historische Stätte der Chemie ausgezeichnet. In dem Bündner Skiort entwickelte der Physikprofessor Erwin Schrödinger vor 100 Jahren während seiner Weihnachtsferien die Grundlagen moderner Technologien wie Smartphones.

Am vergangenen Sonntag wurde am Haus «Panarosa» an der Sonnenbergstrasse 14 eine Gedenktafel eingeweiht, wie die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) am Montag mitteilte.

«Schrödinger-Gleichung»

In diesem Haus verbrachte der an der Universität Zürich tätige Schrödinger seine Weihnachtsferien 1925/26. Statt Ski zu fahren, entwickelte er in diesen Ferien die heute als «Schrödinger-Gleichung» bekannte Formel. Schrödinger selbst soll gesagt haben, er habe sich «von einer schönen Theorie ablenken lassen».

Am 27. Januar 1926 reichte er seine Publikation mit dem Titel «Quantisierung als Eigenwertproblem» bei der Fachzeitschrift «Annalen der Physik» ein. Sie gilt laut der SCNAT heute als eine der zehn wichtigsten Publikationen der Physik.

«Ohne sie könnten wir viele chemische Phänomene nicht verstehen»

Die Gleichung beschreibt das Wellenverhalten von Elektronen und macht berechenbar, wie sie sich in Atomen und Molekülen verteilen. Sie erklärt laut der SCNAT damit, wie Atome und Moleküle aufgebaut sind und miteinander reagieren. «Ohne sie könnten wir viele chemische Phänomene nicht verstehen und berechnen. Ohne sie gäbe es die heutigen Transistor-Computer nicht, keine Solarzellen, kein GPS und keine Smartphones», schrieb die Akademie.

Das nun verliehene «Chemical Landmark» soll diese wissenschaftliche Leistung und deren gesellschaftliche Bedeutung ehren.

Das Leben von Erwin Schrödinger

Erwin Schrödinger (1887–1961) war ein österreichischer Physiker und einer der zentralen Begründer der Quantenmechanik. International bekannt wurde er durch die Schrödinger-Gleichung, die das Verhalten von Teilchen auf atomarer Ebene beschreibt und bis heute als Grundpfeiler der modernen Physik gilt.

Schrödinger prägte auch die Wissenschaftskommunikation – etwa mit dem berühmten Gedankenexperiment «Schrödingers Katze», das die paradoxen Konsequenzen der Quantenphysik veranschaulichen soll.

1956 erhielt er den Nobelpreis für Physik (gemeinsam mit Paul Dirac). Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit beschäftigte er sich intensiv mit Philosophie und den Grundlagen des Lebens. Sein Einfluss reicht weit über die Physik hinaus – Schrödinger gilt bis heute als einer der prägenden Denker des 20. Jahrhunderts.

Nach der Brandtragödie in der Silvesternacht im Nobel-Skiort Crans-Montana sind am Freitag viele Fragen offen. Politiker, Staatsanwältin und Polizei bringen ihre Erschütterung zum Ausdruck.

09.01.2026

Tausende Menschen müssen am 5. Januar 2026 weiter ohne Heizung und Strom in die Woche starten – bei Schnee und eisigen Aussentemperaturen. Nach dem grossen Stromausfall wegen eines Brandanschlags bleiben mehrere Schulen geschlossen.

06.01.2026

In der Silvesternacht kommen die Krankenhäuser in Deutschland regelmässig an ihre Grenzen – so auch das Unfallkrankenhaus in Berlin-Marzahn. O-Ton Stefanie Kerstens, Radiologie Assistentin: «In der Silvesternacht jetzt haben wir immer viele Böllerverletzungen und unter anderem sieht man es ja, hier ist schon ein starkes Ausmass an der Verletzung, da fehlt schon sämtliche Finger, sowas sieht man öfters.»

01.01.2026

