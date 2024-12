In einigen Schweizer Thunfisch-Dosen steckt viel Quecksilber

Fast alle Thunfisch-Dosen enthalten Quecksilber. Das giftige Schwermetall ist vor allem für Kinder gefährlich. Es kann schwere neurologische Störungen verursachen. Bild: Christian Beutler/KEYSTONE

Thunfischdosen in Europa sind durchgängig mit Quecksilber belastet. In der Schweiz bleiben die Mengen zwar unter dem Grenzwert, doch der sei zu hoch angesetzt, sagen Experten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thunfischdosen enthalten Quecksilber – und zwar alle 148 Proben einer Untersuchung der Organisationen Bloom und Foodwatch.

Auch in der Schweiz gibt es Hinweise auf kontaminierten Thunfisch in Dosen – doch der Grenzwert wird nicht überschritten.

Experten weisen jedoch darauf hin, dass dieser insgesamt zu hoch angesetzt sei. Mehr anzeigen

Eine Untersuchung der Organisationen Bloom und Foodwatch zeigte Ende Oktober, dass Thunfischdosen in Europa systematisch mit Quecksilber belastet seien, verursacht durch Umweltverschmutzung. Alle 148 analysierten Dosen in fünf europäischen Ländern (Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und England) enthielten Spuren des giftigen Schwermetalls.

Bedenklich: Jede zehnte Probe überschritt den für Thunfisch geltenden Grenzwert von 1 mg/kg. Er richtet sich nach der Kontamination, die im Fang von wild lebenden Fischen gemessen wird. So erklärt sich, dass der zulässige Höchstwert für Thunfisch dreimal höher ist, als der für Sardinen (0,3 mg/kg).

Bloom und Foodwatch kritisieren dies. Es sei nicht sinnvoll, Grenzwerte je nach Fischart unterschiedlich festzulegen. Schliesslich sei Quecksilber für den Menschen immer gleich giftig, egal aus welchem Fisch es stammt.

In der Schweiz wird der Grenzwert nicht überschritten

Diese Regelung gilt auch in der Schweiz, die sich an die EU-Normen hält. Und auch in der Schweiz gibt es Hinweise auf kontaminierten Thunfisch in Dosen, wie die Zeitung «Le Courrier» berichtete.

Händler wie Coop und Migros versichern, dass die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden. Radio Télévision Suisse RTS hat eigene Tests an 55 Thunfischdosen durchgeführt, die bei Aldi, Manor, Lidl, Coop und Migros verkauft werden, und konnte die Aussagen bestätigen.

Rund 60 Prozent des Thunfischs in Dosen wird in der Schweiz aus Thailand importiert, wo Arten mit durchschnittlich niedrigeren Methlyquecksilber-Werten verwendet werden.