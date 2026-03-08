  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Naturwissenschaft Invasive grosse Tiere in Seen: Jede zweite Art macht Probleme

SDA

8.3.2026 - 05:35

Forscher zählen weltweit 93 grosse invasive Arten in Süssgewässern. Jede Zweite davon richtet Schäden an - oft mit Folgen für Umwelt und Menschen. (Symbolbild)
Forscher zählen weltweit 93 grosse invasive Arten in Süssgewässern. Jede Zweite davon richtet Schäden an - oft mit Folgen für Umwelt und Menschen. (Symbolbild)
Keystone

Flusspferde in Kolumbien, Brillenkaimane in China, Nilbarsche im Viktoriasee: Erstmals haben Forscher eine globale Bewertung von invasiven Süsswassertieren mit einem Gewicht ab 30 Kilogramm vorgenommen.

Keystone-SDA

08.03.2026, 05:35

Das Team um Fengzhi He von Berliner Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) identifizierte weltweit insgesamt 93 Süsswasser-Megafauna-Arten, die ausserhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets eingeführt wurden. Das ist fast die Hälfte (43 Prozent) aller 216 existierenden Arten.

Solche Einführungen betreffen 142 Länder und Regionen auf allen Kontinenten ausser der Antarktis, wie das Team im Fachjournal «One Earth» berichtet. Die höchste Anzahl an eingeführten Süsswasser-Megafauna-Arten haben die USA mit 52 Spezies, gefolgt von China (28), Kanada (23), Russland (19) und Belgien (18). Knapp dahinter kommt Deutschland mit 17 solcher invasiven Arten.

Beispiel: Nilbarsche im Viktoriasee

Im Gegensatz zu kleineren Tieren, die oft unbemerkt in neue Gewässer eingeschleppt werden, etwa weil sie an Schiffsrümpfen haften oder von Vögeln transportiert werden, werden grosse Arten bewusst in fremde Gebiet gebracht – oft wegen vermuteter wirtschaftlicher Vorteile. Der Studie zufolge haben von jenen 59 gebietsfremden grossen Süsswassertieren, für die ein Nutzen dokumentiert ist, jedoch 26 auch negative Auswirkungen – also fast die Hälfte. Dies betreffe insbesondere grosse Fischarten wie Karpfen, Lachsartige und Welse.

Ein Beispiel: In den 1960er Jahren wurden Nilbarsche (Lates niloticus) bewusst im Viktoriasee angesiedelt, um die dortige Fischerei zu unterstützen. Stattdessen schrumpften mit der Ausbreitung der gefrässigen Räuber, die bis zu 200 Kilogramm auf die Waage bringen, die Bestände einheimischer Fische. Viele Fischer verloren ihre Lebensgrundlage, und in den umliegenden Gemeinden stieg den Forschern zufolge die chronische Unterernährung bei Kindern und Müttern.

Verletzungen in Deutschland und Frankreich durch Stechrochen

«Solche schädlichen Auswirkungen eingeführter grosser Süsswassertiere – insbesondere auf gefährdete oder marginalisierte lokale Gemeinschaften – sind oft komplex und erfordern eine langfristige Beobachtung, um ihr Ausmass zu verstehen», wird Studienleiter He in einer Mitteilung seines Instituts zitiert. «Im Vergleich zu den Vorteilen könnten die negativen Effekte auf die lokale Bevölkerung in vielen Regionen unterschätzt sein.»

Neben einer verminderten Ernährungssicherheit nennt die Studie als mögliche Nachteile auch Risiken durch aggressive oder giftige Arten, Schäden an Eigentum und Infrastruktur sowie Gefahren für die menschliche Gesundheit. Erwähnt wird ein Bericht über Verletzungen in Deutschland und Frankreich durch den aus Südamerika eingeführten giftigen Pfauenaugen-Stechrochen (Potamotrygon motoro), der bei Hobby-Aquaristen beliebt ist.

Sonderfall Flusspferde in Kolumbien

Der aus Süd- und Mittelamerika stammende Brillenkaiman (Caiman crocodilus) wird in den USA als Haustier gehalten, in China dagegen vorwiegend für die Lederproduktion genutzt. Das Team geht davon aus, dass die Einführung von Süsswasser-Megafauna wegen erwarteter wirtschaftlicher Vorteile weiter zunehmen wird und empfiehlt eine verbesserte Überwachung der – positiven wie negativen – Folgen.

Ein Sonderfall sind die vier Flusspferde (Hippopotamus amphibius), die sich der Drogenboss Pablo Escobar 1981 für seinen Privatzoo in die kolumbianische Region Medellín bringen liess. Nach dem Tod Escobars 1993 verbreiteten sich die eigentlich aus Afrika stammenden Tiere, inzwischen leben am Rio Magdalena etwa 100 Flusspferde: Sie seien zwar eine lokale Touristenattraktion, schreibt das Team – aber auch eine Gefahr für die in der Region lebenden oder arbeitenden Menschen.

Meistgelesen

Trump an Starmer: Brauchen eure Flugzeugträger nicht mehr +++ Iranische Ölreserven angegriffen
Weltsensation im Vulkansee: Als Diktator Mussolini die Archäologen verblüffte
EDA genehmigt vorerst keine weiteren Sonderflüge

Videos aus dem Ressort

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.

06.01.2026

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.

28.11.2025

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.

01.12.2023

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Aus 1750 Kilometern Entfernung. Von Chirurg gesteuerter Roboter entfernt Prostata

Aus 1750 Kilometern EntfernungVon Chirurg gesteuerter Roboter entfernt Prostata

Zum Weltfrauentag vom 8. März. Diese Frauen veränderten die Weltgeschichte – und du kennst sie bestimmt nicht

Zum Weltfrauentag vom 8. MärzDiese Frauen veränderten die Weltgeschichte – und du kennst sie bestimmt nicht

Kurioses. Wie Fossilien die Banknoten sicherer machen

KuriosesWie Fossilien die Banknoten sicherer machen