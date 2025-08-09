  1. Privatkunden
Brückenschlag der Superlative Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Christian Thumshirn

9.8.2025

Brückenschlag der Superlative – Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Brückenschlag der Superlative – Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Spektakulär, umstritten – und gigantisch: Italiens geplante Brücke über die Strasse von Messina soll Rekorde brechen und Sizilien mit dem Kontinent verbinden. Die technischen Superlativen im Video-Überblick.

08.08.2025

Spektakulär, umstritten – und gigantisch: Italiens geplante Brücke über die Strasse von Messina soll Rekorde brechen und Sizilien mit dem Kontinent verbinden. Die technischen Superlative im Video-Überblick.

Christian Thumshirn

09.08.2025, 19:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Italien plant bis 2032 die längste Hängebrücke der Welt über die Strasse von Messina.
  • 13,5 Milliarden Euro soll die Brücke kosten, über die sowohl Autos als auch Züge von und nach sollen massiv Zeit sparen können.
  • Das Projekt sorgt aber auch für Kritik wegen des Erdbebenrisikos, Umweltfolgen und möglicher Mafia-Verstrickungen.
Mehr anzeigen

Italien will für 13,5 Milliarden Euro die längste Hängebrücke der Welt bauen – quer über die Strasse von Messina. Mit einer Mittelspannweite von 3300 Metern und Platz für Autos sowie Züge soll sie die Fahrzeit zwischen Sizilien und dem Festland drastisch verkürzen.

Die italienische Regierung sieht darin ein Symbol nationaler Ingenieurskunst und einen Wirtschaftsmotor für den strukturschwachen Süden.

Rekordbau mit Risiko

Das Projekt ist jedoch hoch umstritten: Es liegt in einer Erdbebenzone, Umweltverbände warnen vor Schäden für Natur und Tierwelt, und Kritiker fürchten Mafia-Einfluss. Dennoch gab die Regierung nun grünes Licht.

Wie das Megabauwerk aussehen soll und welche Dimensionen es sprengt, zeigen wir im blue News-Video.

