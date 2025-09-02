  1. Privatkunden
Forscher machen kuriose Entdeckung James-Webb-Teleskop findet 300 Objekte im Weltraum, die es gar nicht geben dürfte

Gianluca Reucher

2.9.2025

«James Webb» ist das grösste und leistungsfähigste Teleskop, das je ins All gebracht wurde.
Bild: Adriana Manrique Gutierrez/NASA/dpa (Archivbild)

Das James-Webb-Teleskop hat 300 mögliche Galaxien im frühen Universum entdeckt, die in dieser Form gar nicht existieren dürften. Die Forscher stehen vor einem Rätsel.

Gianluca Reucher

02.09.2025, 23:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Forscher der Universität Missouri haben mithilfe des James-Webb-Teleskops 300 mögliche Galaxien im sehr frühen Universum gefunden.
  • Die Galaxien sind viel heller als erwartet und könnten laut der Studie aktuelle Theorien zur Bildung von Galaxien infrage stellen.
  • Die Forscher arbeiten weiter daran, ihre Ergebnisse zu validieren.
Mehr anzeigen

Es ist wie eine Zeitreise: Das James-Webb-Teleskop ermöglicht es Forschern, enorm weit in die Vergangenheit zu schauen. Und zwar bis zu 13 Milliarden Lichtjahre weit – also bis kurz vor dem Urknall. In einem solch frühen Stadium des Universums wurde nun eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht, welche das bisherige Verständnis davon infrage stellen könnte, wie sich Galaxien bilden.

So haben Forscher der Universität Missouri mit dem James-Webb-Teleskop 300 mögliche Galaxien gefunden, die es in dieser Form eigentlich gar nicht geben dürfte. Denn: Wie «Sciencedaily» berichtet, sind die Objekte viel heller als sie in dieser frühen Zeit des Universums sein sollten.

Bilden sich Galaxien anders als bislang angenommen?

«Diese mysteriösen Objekte sind Galaxiekandidaten im frühen Universum. Das bedeutet, sie könnten sehr frühe Galaxien sein», erklärt der Astronomie-Professor Haojing Yan. Er berichtet über die Studie weiter: «Wenn sich auch nur wenige dieser Objekte als das herausstellen, was wir glauben, was sie sind, könnte unsere Entdeckung aktuelle Theorien darüber infrage stellen, wie sich Galaxien im frühen Universum gebildet haben – in der Zeit, in der sich erste Sterne und Galaxien formten.»

Neuer Blick auf Neptun. So entstehen die faszinierenden James-Webb-Weltraumbilder

Neuer Blick auf NeptunSo entstehen die faszinierenden James-Webb-Weltraumbilder

Die Forscher arbeiten durch spektroskopische Analysen weiter daran, ihre Ergebnisse zu validieren. Eine Galaxie konnte bereits bestätigt werden, doch es sind weitere Untersuchungen notwendig.

Die Wissenschaftler nutzten Infrarotbilder des James-Webb-Teleskops, um die 300 ungewöhnlichen Objekte zu identifizieren. Den Blick bis tief in die Vergangenheit ermöglicht uns dabei die Lichtgeschwindigkeit: Da Licht Zeit braucht, um eine Entfernung zurückzulegen, sehen wir beispielsweise 13 Milliarden Lichtjahre entfernte Objekte so, wie sie vor 13 Milliarden Jahren aussahen. Selbst unsere Sonne sehen wir nicht vollkommen gegenwärtig: Da das Licht knapp acht Minuten braucht, um von der Sonne zur Erde zu gelangen, sehen wir sie stets mit einer Verzögerung von acht Minuten.

