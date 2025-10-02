Die britische Schimpansen-Forscherin und Umwelt-Aktivistin Jane Goodall ist tot. Sven Hoppe/dpa

Die britische Primatenforscherin und Umweltikone Jane Goodall ist im Alter von 91 Jahren in Kalifornien eines natürlichen Todes gestorben. Mit ihren Beobachtungen im tansanischen Gombe-Nationalpark stellte sie die Zoologie auf den Kopf.

Agence France-Presse Sven Ziegler

Sie hat Schimpansen imitiert, sass mit ihnen in Bäumen und teilte Bananen, während sie mehr als sechs Jahrzehnte lang das Wesen der Menschenaffen erforschte. Die weltweit bekannte Primatenforscherin Jane Goodall ist im Alter von 91 Jahren in Kalifornien «eines natürlichen Todes» gestorben, wie ihr Institut am Mittwoch mitteilte. Die letzte Reise der Britin führte sie für Vorträge über ihr Lebenswerk in die USA.

Noch vor wenigen Tagen warb Goodall in einem Videopodcast des «Wall Street Journal» dafür, «dass Tiere denkende und fühlende Wesen sind» und nicht weniger intelligent als Menschen. Sie wünsche sich, dass diese Erkenntnis auch das Zeitalter Künstlicher Intelligenz überdauere, sagte die weisshaarige Forscherin.

Als «eine Frau, die die Welt der Zoologie auf den Kopf gestellt hat», bezeichnete Goodalls Kollege und Freund, der Naturforscher David Attenborough, sie einmal. In Kragenhemd und kurzen Hosen, mit Fernglas und Notizbuch in der Hand veränderte Goodall das menschliche Verständnis von Schimpansen grundlegend. Sie war die erste Forscherin, die den Schimpansen auf ihren Reisen nach Afrika Namen statt Nummern gab und die beobachtete, dass Menschenaffen ebenfalls Werkzeuge benutzen und Gefühle haben.

«In Tarzan verliebt»

Jane Goodall wurde am 3. April 1934 als Tochter einer Schriftstellerin und eines Geschäftsmanns in London geboren. Ihre Liebe zu wilden Tieren begann schon im Säuglingsalter, als ihr Vater ihr einen Stoffschimpansen schenkte.

Als junges Mädchen sei sie zudem «in Tarzan verliebt» gewesen, erzählte die Verhaltensforscherin in Interviews. Also in den Jungen, der im Dschungel von Affen aufgezogen wird und sich in eine Frau namens Jane verliebt. Schon als Zehnjährige habe sie nach Lektüre der Tarzan-Bücher gewusst, dass sie nach Afrika reisen und mit Tieren leben wolle, sagte sie.

Goodall revolutionierte die Erforschung von Primaten. (Archivbild) JEAN-MARC BOUJU/AP/dpa

Goodalls Chance kam 1957, als sie mit Anfang 20 der Einladung eines Freundes nach Kenia folgte. Dort arbeitete sie für den berühmten Paläontologen Louis Leakey. Ihr Durchbruch kam, als Leakey sie nach Tansania schickte, um Schimpansen in freier Wildbahn zu studieren - als erste von wenigen Frauen.

Obwohl Goodall keine wissenschaftliche Ausbildung hatte, bescheinigte ihr Leakey eine grosse Leidenschaft und profundes Wissen über Tiere und die Natur. Dies mache sie zu einer «grossartigen Kandidatin, um die Schimpansen zu studieren», hiess es im «National Geographic Magazine», das Goodall 1965 auf seinen Titel hob.

Im Gombe-Nationalpark im Westen Tansanias machte Goodall bahnbrechende Beobachtungen: Sie sah ein Schimpansen-Männchen, das sie David Greybeard taufte und das einen Grashalm nutzte, um Termiten aus einem Insektenhügel zu fischen. Später sah sie, wie Greybeard und ein zweiter Affe namens Goliath die Blätter von Zweigen abstreiften, um daraus Werkzeuge zum Ausgraben von Termiten zu machen.

Erstes Institut 1977 gegründet

Aufgrund dieser Erkenntnisse schickte Leakey seine Mitarbeiterin an die britische Eliteuniversität Cambridge. Goodall wurde die achte Wissenschaftlerin überhaupt, die dort ohne vorherigen Hochschulabschluss einen Doktortitel erlangte.

In den 1980er Jahren wurde Goodall zur Tierschutz- und Umweltaktivistin. Auslöser war eine Konferenz in den USA. Dort hörte sie erstmals von Tierversuchen an bedrohten Schimpansen und der Zerstörung ihrer Lebensräume.

Im Jahr 1977 gründete Goodall ein nach ihr benanntes Institut, um das Studium von Schimpansen voranzutreiben. Zudem rief sie 1991 das «Roots and Shoots»-Projekt ins Leben, das mit jungen Menschen in über 60 Ländern zu Umweltfragen arbeitet.

Die britische Ethnologin Jane Goodall traf sich mit Schimpansen im Taronga Zoo. (Archivbild) Dean Lewis/AAP/dpa

Im Jahr 1964 heiratete sie den niederländischen Fotografen Hugo van Lawick, der sie und ihre Schimpansen für Zeitschriften wie «Life» verewigte. Mit ihm hatte sie einen Sohn, Hugo Eric Louis Van Lawick. Im Jahr 1975 folgte die Ehe mit ihrem zweiten Mann, Derek Bryceson, einem ehemaligen Nationalpark-Direktor in Tansania. Nur fünf Jahre später starb Bryceson an Krebs.

Goodall wurde vielfach ausgezeichnet. Im Jahr 2003 adelte die britische Queen Elizabeth II. die Forscherin als «Dame» zur Ritterin. Zwei Jahre zuvor hatte die UNO sie zur Friedensbotschafterin ernannt. Über Goodalls Leben wurden zudem mehr als 40 Dokumentarfilme gedreht.

Kurz vor ihrem Tod appellierte die Forscherin noch einmal an die Menschheit, der Umweltzerstörung und der Klimakatastrophe endlich Einhalt zu gebieten. «Wir haben noch ein Zeitfenster, aber es ist nicht gross», mahnte sie im Podcast des «Wall Street Journal».