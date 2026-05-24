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Von L. A. nach Tokio in 2 Stunden Japan testet erfolgreich Mach-5-Triebwerk

Oliver Kohlmaier

24.5.2026

So könnte der Mach-5-Jet aussehen.
So könnte der Mach-5-Jet aussehen.
Bild: Japan Aerospace Exploration Agency

In zwei Stunden über den Pazifik: Die japanische Weltraumagentur Jaxa hat erfolgreich ein Triebwerk getestet, das die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen soll. 

Redaktion blue News

24.05.2026, 20:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die japanische Raumfahrtagentur Jaxa hat erfolgreich ein Triebwerk getestet, welches bald Passagiere mit bis zu fünffacher Schallgeschwindigkeit befördern könnte.
  • Somit wäre ein Flug zwischen Tokio und der kalifornischen Metropole Los Angeles in nur zwei Stunden möglich.
  • Bis dahin ist der Weg jedoch noch weit. Das Forschungsteam strebt an, die Technologie in den 2040er Jahren zum Einsatz zu bringen.
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Nach der Ausmusterung der Concorde hiess es, der zivile Luftverkehr mit Überschallgeschwindigkeit sei am Ende. Doch über 20 Jahre später ist das Rennen um den nächsten Hochgeschwindigkeits-Flieger voll entbrannt.

Mehrere entsprechende Projekte gibt es derzeit, das jüngste stammt aus Fernost. So hat die Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa) erfolgreich ein Triebwerk getestet, welches Flugzeuge einst mit fünffacher Schallgeschwindigkeit befördern könnte. Dies berichtet «The Mainichi». Demnach erprobte die Jaxa das sogenannte Staustrahltriebwerk an einem Experimentalflugzeug – allerdings bislang nur im Rahmen von Bodentests. 

Zum ersten Mal seit der Concorde. Ziviler Prototyp durchbricht die Schallmauer

Zum ersten Mal seit der ConcordeZiviler Prototyp durchbricht die Schallmauer

Bei den Tests mit dem sogenannten «Ramjet» wurde erstmals die Verbrennung von Wasserstoff mit dem gesamten Flugwerk erprobt. Bei einem herkömmlichen Triebwerk wird die Luft mithilfe von Rotoren komprimiert, bei einem Staustrahltriebwerk gibt es hingegen keine beweglichen Teile. Vielmehr wird der Luftstrom verlangsamt und somit stark erhitzt. Ein auf Wasserstoff basierender Treibstoff wird schliesslich eingespritzt und entzündet sich. Dabei expandieren die Gase und erzeugen somit einen Rückstoss.

Weiter Weg bis zum Einsatz

Die Herausforderung bei hohen Geschwindigkeiten besteht in der Kontrolle der extrem hohen Temperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius. Nach Angaben der Jaxa ist es nun gelungen, die Temperaturen im Inneren des Flugwerks stark zu begrenzen. Beim Test im Jaxa-Raumfahrtzentrum Kakuda in der Präfektur Miyagi wurden Bedingungen simuliert, die einem Flug mit Mach 5 in einer Höhe von 25 Kilometern entsprechen, wo der Luftdruck nur ein Hundertstel des Luftdrucks auf Meereshöhe beträgt.

Dafür braucht es jedoch keinen sündhaft teuren Prototyp. Die Tests wurden mit einem zwei Meter langen Modell durchgeführt. Das Team bestätigte dem Bericht zufolge, dass das Triebwerk und seine Hitzebeständigkeit fast genau wie vorgesehen funktionierten.

Bis zum Einsatz eines echten Hyperschalljets ist der Weg jedoch noch weit. Die Jaxa plant nun, das Experimentalflugzeug mit einem Trägersystem in die Luft zu bringen, um sich einem realen Testflug im Mach-5-Bereich anzunähern. Die Technik könnte somit künftig in zivilen Hyperschallpassagierflugzeugen zum Einsatz kommen. Das Team, dem auch Forscher*innen der Waseda-Universität in Tokio angehören, strebt an, die Technologie in den 2040er Jahren in die Praxis umzusetzen.

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