Jeder Dritte trägt möglichen Magenkrebs-Keim in sich

Ein Bakterium im Magen sorgt für wachsende Sorgen unter Forschenden: Helicobacter pylori ist weltweit verbreitet – und verantwortlich für den Grossteil aller Magenkrebserkrankungen. Dabei wäre eine Früherkennung einfach.

Das Magenbakterium Helicobacter pylori ist nach neuen Erkenntnissen für rund 76 Prozent aller Magenkrebserkrankungen weltweit verantwortlich. Das berichtet ein Forschungsteam der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) im Fachjournal Nature Medicine.

Rund 15,6 Millionen der Menschen der Geburtsjahrgänge 2008 bis 2017 könnten im Lauf ihres Lebens an Magenkrebs erkranken – in den meisten Fällen durch H. pylori. Trotz dieser Zahlen werde der Keim in vielen Ländern kaum systematisch getestet, kritisieren die Forschenden. Nur Japan und Bhutan hätten funktionierende Vorsorgeprogramme.

In Deutschland und der Schweiz ist rund jede dritte Person mit dem Keim infiziert – oft ohne Symptome. Er kann jedoch nicht nur Magenkrebs verursachen, sondern auch Magengeschwüre, chronische Entzündungen oder seltene Lymphome. Besonders tückisch: Viele Betroffene merken jahrzehntelang nichts.

Früherkennung statt Spätfolgen

Dabei wäre eine Diagnose einfach: Atemtests, Stuhlproben oder Gewebeuntersuchungen beim Arzt liefern schnell Klarheit. Die Therapie erfolgt meist mit einer Kombination aus Säureblockern und Antibiotika über zehn bis 14 Tage – mit sehr hoher Erfolgsquote. Eine erneute Infektion ist selten.

Langfristig hoffen Fachleute auf einen Impfstoff. Laut IARC wurde bisher nur eine Phase-3-Studie an Kindern in China abgeschlossen – flächendeckende Anwendungen sind noch nicht absehbar. Dabei gäbe es gute Vorbilder: Impfungen gegen das humane Papillomavirus oder Hepatitis B haben bestimmte Krebsarten bereits massiv zurückgedrängt.

Laut Hirslanden-Daten werden in der Schweiz jährlich rund 900 Neuerkrankungen mit Magenkrebs registriert. Weltweit lag die Zahl der Neuerkrankungen bei knapp einer Million. Eine gezielte Strategie gegen H. pylori könnte diese Zahl laut Forschenden deutlich senken.

