Den Methanausstoss von Vieh per Impfung zu reduzieren, anstelle von Futterzusatzmitteln, wäre vor allem für freilaufende Kühe sinnvoll. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Rülpsende und furzende Kühe spielen eine Rolle beim Klimawandel. Um die Emissionen des Viehs zu reduzieren, arbeiten Forschende an einem Impfstoff, der die Bakterien im Pansen an der Methanproduktion hindert.

tgab Gabriela Beck

Kühe furzen und rülpsen Methan in ihre Umwelt - und das nicht zu knapp, nämlich durchschnittlich etwa 90 Kilogramm pro Jahr. Die Tiere erleichtern sich damit von ihren Blähungen, die beim Verdauen von Gras entstehen. Für die Umwelt ist das weniger gut, denn Methan ist ein Treibhausgas, das 28-mal stärker wirkt als CO 2 .

Die Viehhaltung macht etwa ein Drittel der vom Menschen verursachten Methanemissionen aus, die zusammen für etwa 30 Prozent der globalen Erwärmung verantwortlich sind.

Einige Betriebe verwenden bereits Futterzusätze, die dazu beitragen, die Methanproduktion im Magen einer Kuh zu reduzieren. Sie haben jedoch Nachteile: die Wirksamkeit schwankt und die Kühe müssen ständig mit dem Futterzusatz versorgt werden, was schwierig ist, wenn die Tiere frei herumlaufen können.

Ziel eines Impfstoffs: 30 Prozent weniger Methan-Ausstoss

Ein Impfstoff könnte eine Alternative sein. An der Entwicklung eines solchen arbeitet u.a. das Pirbright Institute im Vereinigten Königreich, ein Virologielabor mit Schwerpunkt auf Nutztieren, berichtet der US-amerikanische Fernsehsender «CNN». Beteiligt sind ausserdem das Royal Veterinary College und AgResearch, ein landwirtschaftliches Innovationslabor in Neuseeland.

Die Bemühungen werden mit 9,4 Millionen US-Dollar vom Bezos Earth Fund unterstützt, einer Organisation des Amazon-Gründers zur Bekämpfung des Klimawandels. Das Ziel: eine Reduzierung der Methanemissionen um mindestens 30 Prozent.

Laut John Hammond, Forschungsdirektor am Pirbright Institute, arbeiten Wissenschaftler*innen seit über einem Jahrzehnt an einem «Kuhfurz-Impfstoff», bislang jedoch ohne greifbare Ergebnisse. «Um zu wirken, müsste der Impfstoff Antikörper produzieren, die sich an die Methan produzierenden Bakterien im Pansen binden und sie genau daran hindern.»

Allerdings sei die Entwicklung eine sehr komplexe Herausforderung, fügt er hinzu, da Antikörper – Proteine, die das Immunsystem nach der Impfung produziert – im Pansen bekanntermassen nicht gut funktionieren.

Eine Dosis senkt die Methanemissionen einer Kuh langfristig

Ein weiteres potenzielles Problem sei das Wohlergehen der Tiere. Obwohl erwartet wird, dass ein solcher Impfstoff «keine Auswirkungen» auf ihre Gesundheit haben würde, müsse dies laut Hammond noch bewiesen werden. Ausserdem könnte es zu einer Verringerung der Futtermenge kommen, die der Pansen aufnehmen kann. Das würde bedeuten, dass Rinder am Ende mehr Futter benötigen, was die Kosten für die Landwirte erhöhen würde.

Der Hauptvorteil eines Impfstoffs gegen Methanemissionen bestünde darin, dass er den Kälbern nach der Geburt verabreicht werden könne, ähnlich wie die bereits eingesetzten Impfstoffe gegen bestimmte Krankheiten, sagt Dirk Werling, Professor für Molekulare Immunologie am Royal Veterinary College, der ebenfalls an dem Projekt arbeitet.

Ein «Kuhfurz-Impfstoff» wäre laut Joseph McFadden, einem ausserordentlichen Professor für Milchviehbiologie an der Cornell University, der nicht an dem Projekt beteiligt ist, «sozusagen der heilige Gral», da eine einzige Dosis die Methanemissionen einer Kuh langfristig senken würde.

Ein Impfstoff wäre allerdings nur eine von vielen möglichen Lösungen für das Kuhfurz-Problem, zu denen derzeit selektive Züchtung, Enzyme, genetische Bearbeitung der Mikroben, die Methan ausstossen, und Futtermittelzusätze gehören.