Gesellschaft Junge Schweizerinnen und Schweizer leben länger bei den Eltern

SDA

13.10.2025 - 11:58

Im Alter von knapp 23 Jahren ist die Hälfte der Schweizer Bevölkerung aus dem Elternhaus ausgezogen. (Symbolbild)
Im Alter von knapp 23 Jahren ist die Hälfte der Schweizer Bevölkerung aus dem Elternhaus ausgezogen. (Symbolbild)
Keystone

Junge Menschen in der Schweiz leben länger bei ihren Eltern als noch vor 20 Jahren. Während es bei jüngeren Jahrgängen 23,7 Jahre dauert, bis die Hälfte ausgezogen ist, waren die älteren knapp zwei Jahre früher dran.

Keystone-SDA

13.10.2025, 11:58

Das zeigt eine am Montag veröffentlichte Auswertung des Bundesamts für Statistik (BFS). Die Forschenden verglichen dabei Personen mit Jahrgängen zwischen 1988 und 2007 mit jenen, die zwischen 1968 und 1987 geboren wurden.

Neben dem Jahrgang spielt auch das Geschlecht beim Auszugszeitpunkt eine wichtige Rolle, wie eine Auswertung der Angaben zeigt. Bei Männern dauert es im Schnitt anderthalb Jahre länger als bei Frauen, bis die Hälfte ausgezogen ist. Weitere Faktoren sind der Bildungsstand, die Sprachregion und die Staatsangehörigkeit.

Unter dem Strich verlassen die meisten jungen Menschen in der Schweiz ihr Elternhaus zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Eine Person gilt gemäss BFS dann als zu Hause ausgezogen, wenn sie vier oder mehr Tage pro Woche mit keinem Elternteil lebt.

Commodus-Gang im Kolosseum: Unterirdische Geheimpassage zum ersten Mal für alle geöffnet

Commodus-Gang im Kolosseum: Unterirdische Geheimpassage zum ersten Mal für alle geöffnet

Der Geheimgang, der einst den römischen Kaisern als versteckter Zugang zur Arena diente, kann ab sofort im Kolosseum in Rom besichtigt werden. Wieso der unterirdische Korridor Commodus-Gang heisst, erfährst du im Video.

10.10.2025

10.10.2025

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Über 380'000 Views auf YouTube erzielt das Video mit dem neu entdeckten Höckerschneckenfisch. Im Video erfährst du, welche einzigartigen Merkmale der Schneckenfisch besitzt.

18.09.2025

18.09.2025

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Die Huajiang Grand Canyon Bridge besteht den ultimativen Belastungstest und wird voraussichtlich Ende September eröffnen. Im Video erfährst du mehr über die Merkmale des Megabaus.

12.09.2025

12.09.2025

