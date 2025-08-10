  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Forschungsergebnisse 30 Tanzmoves entdeckt: Kakadus haben Rhythmus im Blut

dpa

10.8.2025 - 18:16

Tanzende Kakadus ernten im Internet etliche Klicks. Aber was steckt dahinter? Was in sozialen Medien lustig aussieht, soll der Forschung Erkenntnisse über Tierverhalten und Emotionen liefern.

DPA

10.08.2025, 18:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Forscher identifizierten 30 verschiedene Tanzbewegungen bei Kakadus, von denen 17 bisher unbekannt waren.
  • Das weist auf ein komplexes, individuelles Verhalten hin.
  • Die Vögel tanzen sowohl mit als auch ohne Musik, was nahelegt, dass ihr Tanz nicht ralleine durch akustische Reize ausgelöst wird.
  • Die Bewegungen ähneln Balzritualen und könnten auf kognitive und emotionale Fähigkeiten hinweisen, was das Tierwohl in Gefangenschaft positiv beeinflussen könnte.
Mehr anzeigen

Headbanging, Körperrollen und Seitwärts-Schritte: Kakadus in Gefangenschaft haben ein erstaunlich vielfältiges Repertoire an Tanzbewegungen – fast wie Menschen in der Disco.

Das berichten Forscher der australischen Charles Sturt University, die 30 unterschiedliche Moves bei den für ihre Federhauben bekannten Papageien identifiziert haben. 17 dieser rhythmischen Bewegungen waren zuvor noch nie dokumentiert worden. 

«Das Tanzen ist weitaus komplexer und vielfältiger als bisher angenommen», sagte Erstautorin Natasha Lubke.

Überraschend: Die gefiederten Tänzer wurden dabei beobachtet, wie sie sowohl mit als auch ohne Musik performten. «Musik scheint nicht entscheidend dafür zu sein, das Tanzen auszulösen», schreiben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift «PLOS One». 

Sie hatten vorher 45 in sozialen Netzwerken – Facebook, YouTube, TikTok und Instagram – veröffentlichte Videoclips analysiert. Unter anderem waren darin Goffinkakadus (Cacatua goffiniana), Gelbhaubenkakadus (Cacatua galerita) und Weisshaubenkakadus (Cacatua alba) zu sehen.

Balztanz für Bezugsperson?

Ergänzt wurden die Untersuchungen durch Verhaltensbeobachtungen im australischen Wagga Wagga Zoo & Aviary, einem Tierpark mit grossem Vogelgehege.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass Tanzen für Kakadus eine eigenständige Verhaltensweise ist – möglicherweise ein Überbleibsel aus Balzritualen, das sich bei manchen Vögeln auf den Menschen als Bezugsperson verlagert hat.

Tiere. Vorausschauend: Kakadus rücken bei Bedarf mit Werkzeug-Set an

TiereVorausschauend: Kakadus rücken bei Bedarf mit Werkzeug-Set an

Tatsächlich erinnerten viele der identifizierten Bewegungen an die auffälligen Balztänze, die Papageienarten in freier Wildbahn zeigten. Das Verhalten scheint dabei nicht nur art-, sondern auch Individuen-spezifisch zu sein: Einige Vögel kombinierten mehrere Bewegungsformen zu ihrem ganz eigenen Tanzstil. 

Bei näherer Betrachtung zeigte sich zudem: Eng verwandte Kakadu-Arten tanzten keineswegs ähnlich – jede Art hatte ihre eigenen «Top 10» der beliebtesten Dance-Moves.

Steigert Tanzen das Tierwohl?

«Die Ähnlichkeiten mit dem menschlichen Tanzen machen es schwierig, gegen gut entwickelte kognitive und emotionale Prozesse bei Papageien zu argumentieren», sagte Co-Autor Rafael Freire.

Was die Vögel zu den Bewegungen motiviert, ist allerdings bisher nicht geklärt. Das Tanzen könne aber ein hilfreiches Modell sein, «um kognitive Prozesse bei Vögeln wie Nachahmung, Kreativität und spielerisches Verhalten besser zu verstehen», heisst es.

udem müsse noch erforscht werden, ob die Vögel Freude am Tanzen haben – und ob die Förderung dieses Verhaltens das Wohlbefinden von Kakadus in Gefangenschaft verbessern kann.

Mehr Videos aus dem Ressort

Polizeihund war gestern: Adoptiertes Lama geht auf Streife

Polizeihund war gestern: Adoptiertes Lama geht auf Streife

Die Carabineros von Chile haben ein ungewöhnliches neues Mitglied: das verwaiste Baby-Lama Miguelito. Das Jungtier begleitet die Beamten bei Patrouillen und sorgt für gute Stimmung auf dem Revier.

19.06.2025

Meistgelesen

Bombenangriff zerstört russischen Kommandoposten – 25 Soldaten tot +++ Badende nahe Odessa sterben bei Explosionen
Der Kampf ums letzte Wasser am Titicacasee
Prinzessin Kate verliert überraschend royale Krone
Massiver Polizeieinsatz wegen Streit zwischen Youtuber und «Hatern»
Mann springt in St. Pölten auf fahrenden Schnellzug

Videos aus dem Ressort

Brückenschlag der Superlative – Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Brückenschlag der Superlative – Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Spektakulär, umstritten – und gigantisch: Italiens geplante Brücke über die Strasse von Messina soll Rekorde brechen und Sizilien mit dem Kontinent verbinden. Die technischen Superlativen im Video-Überblick.

08.08.2025

Grösste Korallenbleiche aller Zeiten – Alarmstufe Rot am Riff – Das Great Barrier Reef ist in Gefahr

Grösste Korallenbleiche aller Zeiten – Alarmstufe Rot am Riff – Das Great Barrier Reef ist in Gefahr

Das Great Barrier Reef verliert seine Farben – und sein Leben. Eine beispiellose Hitzewelle hat 2024 weltweit Korallenriffe geschädigt. Auch Australiens Naturwunder trifft es so hart wie nie zuvor.

06.08.2025

Spektakuläre Aufnahmen in Nebraska: Diese Hagelkörner sind so gross wie Tennisbälle

Spektakuläre Aufnahmen in Nebraska: Diese Hagelkörner sind so gross wie Tennisbälle

Hagelkörner, die Autoscheiben zum Zerbersten bringen, weil sie so gross sind? Solche Szenen ereigneten sich kürzlich im US-Bundesstaat in Nebraska. Im Video siehst du, wie krass es hagelte.

25.07.2025

Brückenschlag der Superlative – Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Brückenschlag der Superlative – Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Grösste Korallenbleiche aller Zeiten – Alarmstufe Rot am Riff – Das Great Barrier Reef ist in Gefahr

Grösste Korallenbleiche aller Zeiten – Alarmstufe Rot am Riff – Das Great Barrier Reef ist in Gefahr

Spektakuläre Aufnahmen in Nebraska: Diese Hagelkörner sind so gross wie Tennisbälle

Spektakuläre Aufnahmen in Nebraska: Diese Hagelkörner sind so gross wie Tennisbälle

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Klimakrise in den Anden. Der Kampf ums letzte Wasser am Titicacasee

Klimakrise in den AndenDer Kampf ums letzte Wasser am Titicacasee

Tier. Keine Überlegenheit bei Berggorilla-Männchen durch Muskelkraft

TierKeine Überlegenheit bei Berggorilla-Männchen durch Muskelkraft

Haustier, kleiner Bruder, treuer Freund. Familien bauen schnell Beziehung zu Robotern auf

Haustier, kleiner Bruder, treuer FreundFamilien bauen schnell Beziehung zu Robotern auf