UmweltKI-Anfrage bei Gemini braucht Strom wie neun Sekunden Fernsehen
SDA
22.8.2025 - 02:21
Eine Text-Anfrage bei Googles KI-Software Gemini verbraucht nach Berechnungen des Internet-Konzerns im Schnitt so viel Strom wie knapp neun Sekunden Fernsehen. Die konkrete Energiemenge bezifferte Google auf 0,24 Wattstunden.
Keystone-SDA
22.08.2025, 02:21
SDA
Dabei würden auch rund fünf Tropfen Wasser verbraucht (0,26 Milliliter). Wasser wird zur Kühlung der Rechenzentren benötigt. Seit Jahren gibt es Warnungen von einem eskalierendem Strombedarf und Wasserverbrauch bei breiterer Nutzung von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Die Industrie versucht, die Bedenken zu zerstreuen – und verweist unter anderem darauf, dass Rechenzentren immer effizienter würden.
OpenAI vergleicht mit Backofen-Sekunden
Vom ChatGPT-Erfinder OpenAI hiess es im Juni, eine durchschnittliche KI-Anfrage verbrauche bei 0,34 Wattstunden so viel Strom wie gut eine Sekunde Backofen-Betrieb.
Allerdings: Auch wenn einzelne Nachfragen dank Effizienz-Gewinnen bei der Chip- und Servertechnik tatsächlich immer weniger Energie benötigen dürften, sorgt die Masse der Nutzung immer noch für einen sprunghaften Anstieg des Strombedarfs für KI-Rechenzentren. Auch lassen die Angaben beider Unternehmen das vorherige Training von KI-Modellen mit gewaltigen Datenmengen aus, das viel Strom verschlingt.
Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot
Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.
18.08.2025
NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand
Eine TikTok-Userin filmt, wie eine Maschine der dänischen Luftwaffe auf der Insel Rømø direkt am Strand landet. Hinter dem spektakulären Moment steckt ein NATO-Übungseinsatz unter Extrembedingungen.
15.08.2025
Griechenlands Feuerfalle – Darum sind Brandstifter viel gefährlicher als das Klima
Mehr als 100 Feuer fressen sich derzeit durch Wälder, Felder und Dörfer in Griechenland: Menschen fliehen, Olivenhaine verglühen. Doch hinter den Flammen steckt selten der Klimawandel – sondern fast immer der Mensch.
13.08.2025
Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot
NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand
Griechenlands Feuerfalle – Darum sind Brandstifter viel gefährlicher als das Klima