  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Umwelt KI-Anfrage bei Gemini braucht Strom wie neun Sekunden Fernsehen

SDA

22.8.2025 - 02:21

KI-Rechenzentren gelten als Stromfresser. Tech-Unternehmen kontern jedoch, dass jede einzelne Anfrage gar nicht so viel Energie brauche. (Archivbild)
KI-Rechenzentren gelten als Stromfresser. Tech-Unternehmen kontern jedoch, dass jede einzelne Anfrage gar nicht so viel Energie brauche. (Archivbild)
Keystone

Eine Text-Anfrage bei Googles KI-Software Gemini verbraucht nach Berechnungen des Internet-Konzerns im Schnitt so viel Strom wie knapp neun Sekunden Fernsehen. Die konkrete Energiemenge bezifferte Google auf 0,24 Wattstunden.

Keystone-SDA

22.08.2025, 02:21

Dabei würden auch rund fünf Tropfen Wasser verbraucht (0,26 Milliliter). Wasser wird zur Kühlung der Rechenzentren benötigt. Seit Jahren gibt es Warnungen von einem eskalierendem Strombedarf und Wasserverbrauch bei breiterer Nutzung von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Die Industrie versucht, die Bedenken zu zerstreuen – und verweist unter anderem darauf, dass Rechenzentren immer effizienter würden.

OpenAI vergleicht mit Backofen-Sekunden

Vom ChatGPT-Erfinder OpenAI hiess es im Juni, eine durchschnittliche KI-Anfrage verbrauche bei 0,34 Wattstunden so viel Strom wie gut eine Sekunde Backofen-Betrieb.

Allerdings: Auch wenn einzelne Nachfragen dank Effizienz-Gewinnen bei der Chip- und Servertechnik tatsächlich immer weniger Energie benötigen dürften, sorgt die Masse der Nutzung immer noch für einen sprunghaften Anstieg des Strombedarfs für KI-Rechenzentren. Auch lassen die Angaben beider Unternehmen das vorherige Training von KI-Modellen mit gewaltigen Datenmengen aus, das viel Strom verschlingt.

Meistgelesen

Deutsche Bergsteiger in Schweizer Alpen in Not – alle Rettungsversuche bislang erfolglos
EU-Verbot trifft Schweizer Nagelstudios hart
St. Galler bringt Jaguar in Werkstatt – Garagist fährt damit 1000 Kilometer

Videos aus dem Ressort

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.

18.08.2025

NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand

NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand

Eine TikTok-Userin filmt, wie eine Maschine der dänischen Luftwaffe auf der Insel Rømø direkt am Strand landet. Hinter dem spektakulären Moment steckt ein NATO-Übungseinsatz unter Extrembedingungen.

15.08.2025

Griechenlands Feuerfalle – Darum sind Brandstifter viel gefährlicher als das Klima

Griechenlands Feuerfalle – Darum sind Brandstifter viel gefährlicher als das Klima

Mehr als 100 Feuer fressen sich derzeit durch Wälder, Felder und Dörfer in Griechenland: Menschen fliehen, Olivenhaine verglühen. Doch hinter den Flammen steckt selten der Klimawandel – sondern fast immer der Mensch.

13.08.2025

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand

NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand

Griechenlands Feuerfalle – Darum sind Brandstifter viel gefährlicher als das Klima

Griechenlands Feuerfalle – Darum sind Brandstifter viel gefährlicher als das Klima

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Das kann nach hinten losgehen. 8 Pensionskassen-Fehler können dich Tausende Franken kosten

Das kann nach hinten losgehen8 Pensionskassen-Fehler können dich Tausende Franken kosten

Schwarzer Mond verdunkelt Himmel. Seltenes Mond-Ereignis befeuert Endzeit-Spekulationen

Schwarzer Mond verdunkelt HimmelSeltenes Mond-Ereignis befeuert Endzeit-Spekulationen

Bei Regen und Nebel. Diese 7 gefährlichen Fehler machst du im Auto bei schlechtem Wetter

Bei Regen und NebelDiese 7 gefährlichen Fehler machst du im Auto bei schlechtem Wetter