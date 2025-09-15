  1. Privatkunden
Drastische Veränderungen bis 2050 Klimabericht zeichnet düstere Zukunft für Australien

dpa

15.9.2025 - 19:36

Klimabericht zeichnet düstere Zukunft für Australien - Gallery
Klimabericht zeichnet düstere Zukunft für Australien - Gallery. Der Bericht warnt unter anderem vor den Auswirkungen auf die australische Landwirtschaft.

Der Bericht warnt unter anderem vor den Auswirkungen auf die australische Landwirtschaft.

Bild: Michael Errey/AAP/dpa

Klimabericht zeichnet düstere Zukunft für Australien - Gallery. Insbesondere Dürren wirken sich in hohem Masse auf die landwirtschaftlichen Erträge aus.

Insbesondere Dürren wirken sich in hohem Masse auf die landwirtschaftlichen Erträge aus.

Bild: Dean Lewins/AAP/dpa (Archivbild)

Klimabericht zeichnet düstere Zukunft für Australien - Gallery. Ökosystemen stehen drastische Veränderungen bevor.

Ökosystemen stehen drastische Veränderungen bevor.

Bild: dpa

Hitzetote, Überschwemmungen, Stromausfälle: Ein neuer Bericht zeigt, wie drastisch sich das Leben in Australien bis 2050 verändern könnte – und wer besonders betroffen ist.

,

DPA, Redaktion blue News

15.09.2025, 19:36

15.09.2025, 19:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut dem ersten offiziellen Klimarisikobericht im Auftrag der australischen Regierung stehen Australien drastische Veränderungen bevor.
  • So könnten allein an der dicht besiedelten Ostküste bis 2050 über 1,5 Millionen Menschen durch den steigenden Meeresspiegel und Überflutungen bedroht sein.
  • Der Bericht prognostiziert ausserdem mehr hitzewellenbedingte Todesfälle, längere Dürreperioden in einigen Gebieten und häufigere Überschwemmungen.
  • Zudem stehen Probleme mit der Stromversorgung bevor, ausserdem Schäden an der Infrastruktur durch sogenannte Megafeuer, Stürme und extremen Wind.
Mehr anzeigen

An der dicht besiedelten Ostküste Australiens könnten bis 2050 mehr als 1,5 Millionen Menschen durch den steigenden Meeresspiegel und Überflutungen bedroht sein. Dies geht aus dem ersten offiziellen Klimarisikobericht im Auftrag der australischen Regierung hervor, der am Montag veröffentlicht wurde.

Daneben prognostizieren die Experten in dem Bericht bei steigenden globalen Temperaturen mehr hitzewellenbedingte Todesfälle, längere Dürreperioden in einigen Gebieten und häufigere Überschwemmungen. Wie stark die Veränderungen ausfallen, hängt auch davon ab, wie viel klimaschädliche Treibhausgase weiter ausgestossen werden.

Extremwetter durch Klimawandel. Superzellen-Gewitter werden häufiger und heftiger – Schweiz besonders betroffen

Extremwetter durch KlimawandelSuperzellen-Gewitter werden häufiger und heftiger – Schweiz besonders betroffen

Hitzewellen schon heute sehr tödlich

Der 284-seitige Bericht enthält auch detaillierte Prognosen zu Hitzewellen, die bereits heute die tödlichste Naturkatastrophe im Land darstellen. In der Millionenmetropole Sydney würde bei einer Erwärmung um drei Grad mit einem Anstieg der hitzebedingten Todesfälle um mehr als das Vierfache erwartet. Um dem entgegenzutreten, empfiehlt der Bericht unter anderem die Einrichtung sogenannter Kühlzentren oder die Aufstockung von Rettungs- und Gesundheitspersonal während heisser Jahreszeiten.

Der Bericht warnt auch vor Problemen mit der Stromversorgung, und Schäden an der Infrastruktur durch sogenannte Megafeuer, Stürme und extremen Wind. Auch die Natur wird demnach stark betroffen sein, da sich bei einer Erwärmung um drei Grad voraussichtlich etwa die Hälfte der einheimischen Pflanzenarten verändern wird. Die australische Land- und Viehwirtschaft und das Fischereiwesen müssen sich bei steigenden Temperaturen auf deutlich geringere Erträge einstellen, heisst es. 

Neue ETH-Analyse. Klimawandel hat Blattener Bergsturz laut Forschern «wohl beeinflusst»

Neue ETH-AnalyseKlimawandel hat Blattener Bergsturz laut Forschern «wohl beeinflusst»

Welt ist fernab vom angestrebten Kurs

«Australier leben bereits heute mit den Folgen des Klimawandels, aber es ist klar, dass jedes Grad Erwärmung, das wir jetzt verhindern, künftigen Generationen helfen wird, die schlimmsten Auswirkungen in den kommenden Jahren zu vermeiden,» so Klimaminister Chris Bowen einer Mitteilung zufolge. 

Die Weltgemeinschaft will die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau begrenzen, liegt aber fernab von diesem Kurs. Den Vereinten Nationen zufolge steuert die Welt mit ihren derzeitigen Klimaschutzplänen eher auf rund drei Grad Erwärmung zu. Je wärmer es wird, desto heftiger und häufiger werden Extremwetterereignisse.

Hüttenwartin über den Klimawandel in den Bergen: «Die Berge sind wunderschön, sie können aber auch brutal sein»

Hüttenwartin über den Klimawandel in den Bergen: «Die Berge sind wunderschön, sie können aber auch brutal sein»

Mitten in der idyllischen Bergwelt rund um die Tschiervahütte zeigt sich der Klimawandel mit voller Wucht. Hüttenwartin Caroline Zimmermann erlebt dort, wie sich die Alpen und damit auch ihr Alltag in der Hütte verändern.

22.07.2025

Plötzlich fehlt ein zentraler Bestandteil. Forscher entdecken mysteriöses Verschwinden in der Arktis – mit fatalen Folgen

Plötzlich fehlt ein zentraler BestandteilForscher entdecken mysteriöses Verschwinden in der Arktis – mit fatalen Folgen

Neuer Bafu-Bericht. Hitze ist laut Bund das grösste Klima-Risiko für die Schweiz

Neuer Bafu-BerichtHitze ist laut Bund das grösste Klima-Risiko für die Schweiz

«Ziemlich schockierend». Kollaps der Atlantik-Strömung laut Studie wahrscheinlicher als gedacht

«Ziemlich schockierend»Kollaps der Atlantik-Strömung laut Studie wahrscheinlicher als gedacht

