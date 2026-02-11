  1. Privatkunden
Unumkehrbare Hitzephase droht Forscher warnen eindringlich vor nahen Kipppunkten im Klimasystem

dpa

11.2.2026 - 23:40

Klimaforscher warnen vor nahen Kipppunkten - Gallery
Klimaforscher warnen vor nahen Kipppunkten - Gallery. Das Eis über Grönland verringerte sich 2025 im 29. Jahr in Folge. Es schmilzt direkt oder fliesst ins Meer.

Das Eis über Grönland verringerte sich 2025 im 29. Jahr in Folge. Es schmilzt direkt oder fliesst ins Meer.

Bild: Steffen Trumpf/dpa

Klimaforscher warnen vor nahen Kipppunkten - Gallery. In Mitteleuropa steigen die Temperaturen überdurchschnittlich schnell. 

In Mitteleuropa steigen die Temperaturen überdurchschnittlich schnell. 

Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Klimaforscher warnen vor nahen Kipppunkten - Gallery. Blaueisgletscher in Berchtesgaden: In Deutschland wird es schon bald gar keine Gletscher mehr geben. Auch die deutlich höher gelegenen Gletscher in der Schweiz sind langfristig dem Untergang geweiht.

Blaueisgletscher in Berchtesgaden: In Deutschland wird es schon bald gar keine Gletscher mehr geben. Auch die deutlich höher gelegenen Gletscher in der Schweiz sind langfristig dem Untergang geweiht.

Bild: Angelika Warmuth/dpa

Klimaforscher warnen vor nahen Kipppunkten - Gallery. Trockenheit und Hitze fördern den Borkenkäfer. 

Trockenheit und Hitze fördern den Borkenkäfer. 

Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Klimaforscher warnen vor nahen Kipppunkten - Gallery. Deutlich erhöhte Wassertemperaturen führen immer häufiger zu Korallenbleichen.

Deutlich erhöhte Wassertemperaturen führen immer häufiger zu Korallenbleichen.

Bild: -/Theundertow Ocean & Divers for Climate/AAP/dpa

Klimaforscher warnen vor nahen Kipppunkten - Gallery. Die Dürreperioden in Regionen von Kenia verschlimmern sich aufgrund des Klimawandels.

Die Dürreperioden in Regionen von Kenia verschlimmern sich aufgrund des Klimawandels.

Bild: dpa

Droht der Erde eine unumkehrbare Hitzephase? Forscher warnen vor Kettenreaktionen – und zeigen, wie wir den Kurs noch ändern können.

,

DPA, Redaktion blue News

11.02.2026, 23:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Klimaforscher warnen die Menschheit in einem Fachartikel eindringlich vor einer bevorstehenden, möglicherweise unumkehrbaren Heissphase.
  • Demnach könnten mehrere Teile des Erdsystems bereits näher an einer Destabilisierung sein als angenommen.
  • Wenn sich das Klima verändert, könne es verstärkende Rückkopplungen geben, die das Risiko einer beschleunigten Erwärmung erhöhen.
  • Dazu gehören laut der Studie das Schmelzen von Eis und Schnee, das Auftauen von Permafrost, das Absterben von Wäldern und der Verlust von Bodenkohlenstoff.
Mehr anzeigen

Ein internationales Forscherteam warnt eindringlich vor einer beschleunigten Erderwärmung, die zu einer dauerhaften Hitzephase führen könnte. «Das Klima der Erde entfernt sich gerade von den stabilen Bedingungen, die die menschliche Zivilisation über Jahrtausende hinweg getragen haben», schreibt es im Fachjournal «One Earth». Mehrere Teile des Erdsystems könnten bereits näher an einer Destabilisierung sein als angenommen. 

Die Forschenden zeigen das Zusammenspiel der Faktoren, das die Erde in ein sogenanntes Hothouse verwandeln könnte – eine für den Menschen gefährliche, dauerhafte Heissphase. Werde dieser Pfad einmal beschritten, lasse er sich kaum noch stoppen, schreibt das Team um William Ripple von der Oregon State University in Corvallis. Sie sehen aber noch ein kurzes Zeitfenster zum Gegensteuern. 

Forscher warnen in Bericht. Kipppunkte der Erde rücken bedrohlich näher

Forscher warnen in BerichtKipppunkte der Erde rücken bedrohlich näher

Kritische Temperaturschwelle früher als gedacht überschritten

Seit rund 11'700 Jahren ist das Klima vergleichsweise stabil, was die Entstehung der Landwirtschaft und vieler Ökosysteme erst möglich machte. Um die Bedingungen zu bewahren, wurde im Klimaabkommen von Paris vereinbart, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Wobei es dabei um eine Durchschnittstemperatur über mehrere Jahre hinweg geht. 

Für zwölf Monate hintereinander seien die 1,5 Grad Erwärmung bereits im Jahr 2024 überschritten gewesen – einhergehend mit Hitzerekorden, Waldbränden, Überschwemmungen und anderen Extremen. Viele Klimamodelle hätten einen späteren Zeitpunkt vorhergesagt, was unterstreiche, wie rasch der Klimawandel voranschreite, schreibt das Team.

«Die Überschreitung von Temperaturgrenzen wird üblicherweise anhand von 20-Jahres-Durchschnitten bewertet», sagte Co-Autor Christopher Wolf von den Terrestrial Ecosystems Research Associates (Tera) in Corvallis (Oregon). 

Doch der jüngste zwölfmonatige Überschreitungszeitraum könne darauf hindeuten, dass auch der langfristige durchschnittliche Temperaturanstieg bereits bei oder nahe 1,5 Grad liege. «Es ist wahrscheinlich,... dass der Klimawandel schneller voranschreitet, als viele Wissenschaftler vorhergesagt haben.»

Ein Teil des jüngsten Temperaturanstiegs sei auf den Rückgang der Aerosole zurückzuführen, schreibt das Team. Zu den Schwebeteilchen zählt etwa Russ. Der Rückgang der Aerosole habe möglicherweise Einfluss auf die Wolken, die dann weniger Sonnenlicht ins All abstrahlten. 

Wenn sich das Klima verändert, könne es verstärkende Rückkopplungen geben, die das Risiko einer beschleunigten Erwärmung erhöhen. Dazu zählt das Team das Schmelzen von Eis und Schnee, das Auftauen von Permafrost, das Absterben von Wäldern und den Verlust von Bodenkohlenstoff.

Klimaforschende warnen. So nah ist der Amazonas-Regenwald am Kipppunkt – was jetzt zählt

Klimaforschende warnenSo nah ist der Amazonas-Regenwald am Kipppunkt – was jetzt zählt

Einige Kippelemente könnten bereits sehr nah sein 

Zunehmende Hinweise deuteten darauf hin, dass viele Kippelemente nach dem Überschreiten bestimmter Schwellen eine sich selbst verstärkende Erwärmung auslösen könnten, die die Erde in Richtung Hothouse treibe, erklärte Rockström. «Unsere Arbeit zeigt, dass wir noch nicht dort sind – aber sehr nahe.»

Kippelemente können sich abrupt und dann unaufhaltsam verändern, sobald kritische Temperaturschwellen überschritten werden. Für einige könnte das Kippen bereits im Gange sein oder in naher Zukunft eintreten, schreibt das Team. Dazu zähle: das Schmelzen des grönländischen und des westantarktischen Eisschilds, der auftauende Permafrost in den nördlichen Wäldern der Erde, schmelzende Gebirgsgletscher sowie das Sterben von Teilen des Amazonas-Regenwaldes. 

Der grönländische Eisschild zeige bereits Anzeichen von Destabilisierung und sei wahrscheinlich anfällig für ein Kippen bei einer Erwärmung zwischen 0,8 und 3,4 Grad Celsius. Solche Prozesse könnten die globalen Temperaturen weiter erhöhen, den Meeresspiegelanstieg beschleunigen, gewaltige Kohlenstoffspeicher freisetzen und Ökosysteme destabilisieren – und sich auch gegenseitig verstärken. 

Auch wenn das genaue Risiko für die Kipppunkte ungewiss sei, sei klar, dass die derzeitigen politischen Klimaschutzzusagen – die uns auf einen Pfad von etwa 2,8 Grad maximaler Erwärmung bis zum Jahr 2100 bringen – unzureichend seien und deutlich mehr Klimaschutz erforderlich machten. 

Extremhitze, Trockenheit. Die Schweiz steckt stärker im Klimawandel fest als gedacht – vier Trends geben zu denken

Extremhitze, TrockenheitDie Schweiz steckt stärker im Klimawandel fest als gedacht – vier Trends geben zu denken

Die Lösungen

Die Unsicherheit darüber, wo genau Kippschwellen liegen, sei kein Grund zum Zögern, «sondern vielmehr ein zwingender Grund für sofortiges vorsorgliches Handeln», schreibt das Team. «Kurz gesagt könnten wir uns einem gefährlichen Schwellenbereich nähern, bei gleichzeitig rapide schwindenden Möglichkeiten, gefährliche und nicht mehr beherrschbare Klimaentwicklungen zu verhindern.»

«Bestehende Klimaschutzmassnahmen, wie der Ausbau erneuerbarer Energien und der Schutz Kohlenstoff-speichernder Ökosysteme, sind entscheidend, um den Anstieg der globalen Temperaturen zu begrenzen», sagte Ripple. Nötig sind nach Ansicht des Teams eine vorausschauende Regierungsführung, stärkere politische Rahmenwerke zur Minderung der Emissionen, die auch Kipppunktrisiken berücksichtigen, und eine koordinierte globale Überwachung von Kipppunkten.

Erklärt: So beeinflusst der Klimawandel das Schweizer Winterwetter

Erklärt: So beeinflusst der Klimawandel das Schweizer Winterwetter

Heisse Sommer und milde Winter und immer neue Wärmerekorde: Der Klimawandel ist eine Tatsache. Die grünen Skipisten sind aber vor allem auf die momentane Wetterlage zurückzuführen.

05.01.2023

Mehr zum Thema

Hüttenwartin über den Klimawandel. «Die Berge sind wunderschön, sie können aber auch brutal sein»

Hüttenwartin über den Klimawandel«Die Berge sind wunderschön, sie können aber auch brutal sein»

Gleichgewicht auf dem Kipppunkt. Forscher stossen in der Antarktis auf ein unheimliches Klimarätsel

Gleichgewicht auf dem KipppunktForscher stossen in der Antarktis auf ein unheimliches Klimarätsel

Neue ETH-Analyse. Klimawandel hat Blattener Bergsturz laut Forschern «wohl beeinflusst»

Neue ETH-AnalyseKlimawandel hat Blattener Bergsturz laut Forschern «wohl beeinflusst»

