Sogenannte Superzellen-Gewitter gehörten zu den gefährlichsten Wetterlagen, die Europa zu bieten hat. Diese Gewitter gab es schon immer. Sie treten vor allem im Sommer auf, angetrieben von feucht-warmen Luftmassen.
Mit dem Klimawandel steigt nun das Risiko für Superzellen-Gewitter in Europa deutlich, wie eine neue Studie zeigt. Die Schweiz ist von diesem drohenden Anstieg besonders betroffen.
Neuartiges Klimamodell
Bei einer Klimaerwärmung von 3 Grad Celsius dürfte es auf der Alpennordseite anderthalb mal so viele dieser extremen Gewitter geben. Südlich der Alpen erwarten Forschende einen Drittel mehr Superzellen-Gewitter, wie aus der in der Fachzeitschrift «Science Advances» veröffentlichten Studie der Universität Bern und der ETH Zürich hervorgeht.
Für die neue Studie griffen die Forschenden erstmals auf ein neuartiges Klimamodell zurück, das Entstehung und den Verlauf eines Superzellen-Gewitters mit einer Genauigkeit von 2,2 Kilometern simuliert.
Obwohl Superzellen-Gewitter nur einen Bruchteil aller Gewitter ausmachen, gehe von ihnen ein Grossteil der Gewittergefahren aus, heisst es in einer Mitteilung der beiden Hochschulen.
Superzellen-Gewitter bringen rotierende Aufwinde, heftige Windböen, Hagel und starke Regenfälle mit sich. Sie führen regelmässig zu erheblichen Sachschäden, Ernteverlusten, Verkehrsproblemen sowie zu Verletzungen oder sogar Todesfällen.
Anders als hierzulande nimmt die Häufigkeit der Superzellen-Gewitter auf der Iberischen Halbinsel und im Südwesten Frankreichs gemäss der Simulation eher ab. Insgesamt sind demnach jedoch auf dem ganzen europäischen Kontinent 11 Prozent mehr Superzellen-Gewitter zu erwarten.
Berge und Seen begünstigen starke Gewitter
Im Interview mit dem SRF sagt Monika Feldmann, eine der beiden Hauptautorinnen der Studie: «Die grösste Häufung findet sich an den Nord- und Südhängen der Alpen – in der Schweiz, Österreich und Italien. Weitere Ballungszentren liegen in Bergregionen wie dem französischen Massif Central oder dem deutschen Schwarzwald.»
Die Schweiz sei damit besonders betroffen, erklärt die Forscherin: «Mit den Häufungen auf beiden Seiten der Alpen ist die Schweiz direkt betroffen – besonders das Tessin. Berge und Seen, wie man sie dort findet, können durch Feuchtigkeit und lokale Windsysteme starke Gewitter begünstigen.»
Dabei werde nicht nur die Häufigkeit, sondern auch die Intensität der Superzellen-Gewitter zunehmen, «besonders beim Niederschlag». So würden sowohl die Niederschlagsfläche als auch die Regenmenge und die erwartete Hagelkorngrösse zunehmen, erklärt Feldmann.
Wenn der Scheibenwischer nicht mehr nachkommt
Auf einer Autofahrt im Gewitter am 1. September schaffen es die Schweibenwischer nur noch knapp, die Sicht freizuhalten. Blitze machen die Situation noch bedrohlicher.