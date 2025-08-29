Superzellen-Gewitter mit extremen Starkregen, Hagel und oft grossen Schäden werden durch den Klimawandel häufiger. Keystone (Symbolbild)

Durch den Klimawandel werden Superzellen-Gewitter in Europa sowohl häufiger, als auch heftiger. Die Schweiz ist davon besonders betroffen, wie eine neue Studie zeigt.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Superzellen-Gewitter sind besonders gefährlich. Sie verursachen regelmässig grosse Schäden sowie Verletzte und auch Tote.

Durch den menschengemachten Klimawandel nimmt Risiko dieser Unwetter in Europa zu, wie eine Studie der ETH Zürich und der Universität Bern zeigt.

Die Schweiz ist durch ihre Lage besonders betroffen, denn die grösste Häufung wird an den Nord- und Südhängen der Alpen erwartet.

Für die Studie griff das Forscherteam erstmals auf ein neuartiges Klimamodell zurück, das Entstehung und den Verlauf eines Superzellen-Gewitters mit einer Genauigkeit von 2,2 Kilometern simuliert. Mehr anzeigen

Sogenannte Superzellen-Gewitter gehörten zu den gefährlichsten Wetterlagen, die Europa zu bieten hat. Diese Gewitter gab es schon immer. Sie treten vor allem im Sommer auf, angetrieben von feucht-warmen Luftmassen.

Mit dem Klimawandel steigt nun das Risiko für Superzellen-Gewitter in Europa deutlich, wie eine neue Studie zeigt. Die Schweiz ist von diesem drohenden Anstieg besonders betroffen.

Neuartiges Klimamodell

Bei einer Klimaerwärmung von 3 Grad Celsius dürfte es auf der Alpennordseite anderthalb mal so viele dieser extremen Gewitter geben. Südlich der Alpen erwarten Forschende einen Drittel mehr Superzellen-Gewitter, wie aus der in der Fachzeitschrift «Science Advances» veröffentlichten Studie der Universität Bern und der ETH Zürich hervorgeht.

Für die neue Studie griffen die Forschenden erstmals auf ein neuartiges Klimamodell zurück, das Entstehung und den Verlauf eines Superzellen-Gewitters mit einer Genauigkeit von 2,2 Kilometern simuliert.

Obwohl Superzellen-Gewitter nur einen Bruchteil aller Gewitter ausmachen, gehe von ihnen ein Grossteil der Gewittergefahren aus, heisst es in einer Mitteilung der beiden Hochschulen.

Regionale Unterschiede

Superzellen-Gewitter bringen rotierende Aufwinde, heftige Windböen, Hagel und starke Regenfälle mit sich. Sie führen regelmässig zu erheblichen Sachschäden, Ernteverlusten, Verkehrsproblemen sowie zu Verletzungen oder sogar Todesfällen.

Anders als hierzulande nimmt die Häufigkeit der Superzellen-Gewitter auf der Iberischen Halbinsel und im Südwesten Frankreichs gemäss der Simulation eher ab. Insgesamt sind demnach jedoch auf dem ganzen europäischen Kontinent 11 Prozent mehr Superzellen-Gewitter zu erwarten.

Berge und Seen begünstigen starke Gewitter

Im Interview mit dem SRF sagt Monika Feldmann, eine der beiden Hauptautorinnen der Studie: «Die grösste Häufung findet sich an den Nord- und Südhängen der Alpen – in der Schweiz, Österreich und Italien. Weitere Ballungszentren liegen in Bergregionen wie dem französischen Massif Central oder dem deutschen Schwarzwald.»

Die Schweiz sei damit besonders betroffen, erklärt die Forscherin: «Mit den Häufungen auf beiden Seiten der Alpen ist die Schweiz direkt betroffen – besonders das Tessin. Berge und Seen, wie man sie dort findet, können durch Feuchtigkeit und lokale Windsysteme starke Gewitter begünstigen.»

Dabei werde nicht nur die Häufigkeit, sondern auch die Intensität der Superzellen-Gewitter zunehmen, «besonders beim Niederschlag». So würden sowohl die Niederschlagsfläche als auch die Regenmenge und die erwartete Hagelkorngrösse zunehmen, erklärt Feldmann.