Schweizer Studie bestätigt Klimawandel ist massgeblich für viele Hitzewellen verantwortlich

dpa

10.9.2025 - 22:43

Klimawandel massgeblich für viele Hitzewellen verantwortlich - Gallery
Klimawandel massgeblich für viele Hitzewellen verantwortlich - Gallery. Während der Hitzewelle in Frankreich zeigt ein Apothekenschild eine Temperatur von 45 Grad in Toulouse im Südwesten des Landes an. 

Während der Hitzewelle in Frankreich zeigt ein Apothekenschild eine Temperatur von 45 Grad in Toulouse im Südwesten des Landes an. 

Bild: dpa (Archivbild)

Klimawandel massgeblich für viele Hitzewellen verantwortlich - Gallery. Ein Strassenverkäufer verkauft Wasserflaschen während einer Hitzewelle.

Ein Strassenverkäufer verkauft Wasserflaschen während einer Hitzewelle.

Bild: dpa (Archivbild)

Klimawandel massgeblich für viele Hitzewellen verantwortlich - Gallery. Unter der Sommerhitze suchen Menschen in der iranischen Hauptstadt nach Schatten. 

Unter der Sommerhitze suchen Menschen in der iranischen Hauptstadt nach Schatten. 

Bild: dpa (Archivbild)

Der Klimawandel hat sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch die Intensität von Hitzewellen erhöht. Wie genau, das hat ein Schweizer Forschungsteam nun analysiert.

,

DPA, Redaktion blue News

10.09.2025, 22:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einer Studie der ETH Zürich hat der menschengemachte Klimawandel die Hitzewellen der Jahre 2000 bis 2023 erheblich wahrscheinlicher und intensiver gemacht.
  • Rund ein Viertel der Ereignisse seit 2000 hätte es ohne Klimawandel sehr wahrscheinlich gar nicht gegeben.
  • Allein die 14 grössten Treibhausgas-Emittenten haben rund 30 Prozent zur Ursache von Hitzewellen beigetragen.
  • Das Forschungsteam berechnete auch, welchen Anteil einzelne Treibhausgas-Verursacher an den Hitzewellen haben.
Mehr anzeigen

Der menschengemachte Klimawandel hat die Hitzewellen der Jahre 2000 bis 2023 nach Forscherangaben erheblich wahrscheinlicher und intensiver gemacht. Rund ein Viertel der betrachteten, dokumentierten Ereignisse seit 2000 hätte es ohne Klimawandel sehr wahrscheinlich nicht gegeben. Das Team präzisiert im Fachjournal «Nature»: Von 213 untersuchten Hitzewellen haben die menschengemachten Treibhausgase 55 mindestens 10'000-fach wahrscheinlicher werden lassen.

Allein die 14 grössten Treibhausgas-Emittenten haben demnach rund 30 Prozent zur klimawandelbedingten Ursache von Hitzewellen beigetragen. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie einer Gruppe um Yann Quilcaille von der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. «Unsere Analyse zeigt, dass der menschengemachte Klimawandel bei allen 213 hier analysierten Hitzewellen zu einer Zunahme der Intensität beigetragen hat», schreibt das Team. 

Klimaforscher über Extrem-Hitze. «2023 wird in fünfzig Jahren als noch kühles Jahr gelten»

Klimaforscher über Extrem-Hitze«2023 wird in fünfzig Jahren als noch kühles Jahr gelten»

Eine Katastrophendatenbank führt Hitzewellen auf

Die Forscher nutzten die internationale Katastrophendatenbank EM-DAT, um Daten zu 213 Hitzewellen von 2000 bis 2023 in allen Teilen der Welt zu erhalten. «Wir berechnen für jede Hitzewelle, wie sich der Klimawandel auf ihre Intensität und Wahrscheinlichkeit ausgewirkt hat», wird Quilcaille in einer Mitteilung der ETH Zürich zitiert. Dazu verwendeten sie Methoden der Initiative World Weather Attribution (WWA). Sie leiteten dabei einen statistischen Zusammenhang ab, der die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses mit der Veränderung der globalen mittleren Oberflächentemperatur verknüpft.

Das Forschungsteam berechnete auch, welchen Anteil einzelne Treibhausgas-Verursacher an den Hitzewellen haben. «Frühere Studien untersuchten hauptsächlich die Emissionen von Menschen und Ländern. Dieses Mal konzentrieren wir uns auf die grossen Kohlenstoff-Emittenten», erklärt Quilcaille. Dabei handelt es sich um 180 private und staatliche Unternehmen, hauptsächlich Produzenten von Erdöl, Kohle und Zement.

Die Berechnungen ergaben, dass die 180 grössten Verursacher von Kohlendioxid (CO2) und Methan (CH4) für rund 57 Prozent des menschengemachten Treibhausgasausstosses verantwortlich sind. Allein 14 von ihnen sorgten im Zeitraum 1854 bis 2023 für 30 Prozent der klimaschädlichen Emissionen. Dazu zählt das Team unter anderem die frühere Sowjetunion, China jeweils einzeln für Kohle und für Zement, die Ölkonzerne Saudi Aramco, Gazprom, ExxonMobil, die National Iranian Oil Company, BP, Shell sowie Indien (nur für Kohle).

«Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir die schwerwiegenden Folgen extremer Wetterereignisse für die Wirtschaft und Gesellschaft der Welt erkennen – hitzebedingte Todesfälle, Ernteausfälle und vieles mehr», sagte Quilcaille. Die Menschen machten sich Gedanken darüber, wer in welcher Weise zu den Katastrophen beigetragen habe. 

Neue ETH-Analyse. Klimawandel hat Blattener Bergsturz laut Forschern «wohl beeinflusst»

Neue ETH-AnalyseKlimawandel hat Blattener Bergsturz laut Forschern «wohl beeinflusst»

Studie könnte für Rechtsstreit genutzt werden

In einem Kommentar, ebenfalls in «Nature», schreiben Michael Gerrard und Jessica Wentz von der Columbia University in New York: «Der Artikel von Quilcaille und Kollegen argumentiert überzeugend, dass Hitzewellen weltweit durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, die hauptsächlich von einer begrenzten Anzahl von Unternehmen produziert werden, verschlimmert wurden.» 

In einem weiteren «Nature»-Kommentar geht Karsten Haustein von der Universität Leipzig auf mögliche rechtliche Folgen ein: «Die Ergebnisse von Quilcaille und seinen Kollegen sowie der von ihnen entwickelte Zuordnungsrahmen bieten ein Instrument, um den Rechtsstreit gegen einzelne Unternehmen und Länder fortzusetzen.»

Wetter-Extrem in Südostasien: Gluthitze plagt Thailänder mit gefühlt 52 Grad – seit Wochen

Wetter-Extrem in Südostasien: Gluthitze plagt Thailänder mit gefühlt 52 Grad – seit Wochen

Hunderttausende Fische verenden, Schulen schliessen, das Trinkwasser wird knapp: Menschen in Südostasien erleben derzeit eine unglaubliche Hitzewelle. Wie sie dies meistern, erfährst du im Video.

13.05.2024

Mehr zum Thema

Langanhaltende Schäden der Gesundheit. Hitzewellen lassen dich schneller altern

Langanhaltende Schäden der GesundheitHitzewellen lassen dich schneller altern

7 Fragen und Antworten. Wie Hitze den Körper, das Gehirn und sogar die Wirtschaft lahmlegt

7 Fragen und AntwortenWie Hitze den Körper, das Gehirn und sogar die Wirtschaft lahmlegt

Rekordwerte in der Schweiz. Permafrost wird immer wärmer – das passiert in den Alpen

Rekordwerte in der SchweizPermafrost wird immer wärmer – das passiert in den Alpen

