Kollaps der Atlantik-Strömung laut Studie wahrscheinlicher als gedacht

Die Atlantische Umwälzbewegung ist bereits abschwächt, und könnte mit höherer Wahrscheinlichkeit und früher zusammenbrechen, als bislang gedacht. Felipe Dana/AP/dpa

«Das ist sehr bedenklich»: Eine neue Studie kommt zu dem Schluss, dass der Zusammenbruch einer wichtigen Atlantikstömung wahrscheinlicher ist und früher eintreten könnte, als bislang gedacht.

Die meridionale Umwälzströmung im Atlantik (AMOC) könnte laut einer neuen Studie ihren Kipppunkt in den nächsten Jahrzehnten erreichen.

Selbst bei sinkenden Emissionen könnte ein Zusammenbruch der AMOC – zu der auch der Golfstrom gehört – nicht mehr zu verhindern sein.

Klimamodelle deuteten zuletzt eher darauf hin, dass ein Zusammenbruch vor 2100 unwahrscheinlich sei.

Selbst bei niedrigen zukünftigen Emissionen kam es in 25 Prozent der Modelle in der neuen Studie zu einem Zusammenbruch der AMOC.

Bricht die Strömung zusammen, drohen unter anderem extrem kalte Winter in Westeuropa. Mehr anzeigen

Die meridionale Umwälzströmung im Atlantik (AMOC) – zu der auch der Golfstrom gehört – ist ein wichtiger Bestandteil des globalen Klimasystems. Sie transportiert von der Sonne erwärmtes tropisches Wasser nach Europa und in die Arktis, wo es abkühlt und absinkt, um eine tiefe Rückströmung zu bilden.

Dieses Förderband des Ozeans trägt zu Europas relativ mildem Klima bei und beeinflusst Wetterlagen weltweit. Bereits bekannt war, dass die Amoc aufgrund der Klimakrise so schwach ist wie seit 1600 Jahren nicht mehr.

Kipppunkt könnte in nächsten Jahrzehnten eintreten

Der Zusammenbruch dieser wichtigen Atlantikströmung kann laut einer neuen Studie nun nicht mehr als unwahrscheinliches Ereignis angesehen werden. Demnach wird eine drastische Reduzierung der Emissionen fossiler Brennstoffe noch dringlicher, um katastrophale Auswirkungen auf das Weltklima zu vermeiden.

«In unseren Simulationen tritt der Kipppunkt in wichtigen Meeresgebieten des Nordatlantiks typischerweise in den nächsten Jahrzehnten ein. Das ist sehr bedenklich», wird Stefan Rahmstorf, Leiter der Forschungsabteilung Erdsystemanalyse und Co-Autor der Studie, in einer Mitteilung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung zitiert.

«Die meisten Klimaprojektionen enden im Jahr 2100. Einige der Standardmodelle des Weltklimarats IPCC wurden nun jedoch über Jahrhunderte in die Zukunft gerechnet und zeigen sehr besorgniserregende Ergebnisse», sagt Sybren Drijfhout vom Königlich-Niederländischen Meteorologischen Institut, Hauptautor der in Environmental Research Letters veröffentlichten Studie.

Klimamodelle deuteten zuletzt eher darauf hin, dass ein Zusammenbruch vor 2100 unwahrscheinlich sei. Die neue Analyse jedoch untersuchte auch Modelle, die über einen längeren Zeitraum bis 2300 und 2500 liefen. Sie zeigen, dass der Kipppunkt, der ein Versagen der AMOC unvermeidlich macht, wahrscheinlich innerhalb weniger Jahrzehnte überschritten wird, der Zusammenbruch selbst jedoch möglicherweise erst 50 bis 100 Jahre später eintritt.

«Ziemlich schockierend»

Die Untersuchung ergab zudem, dass bei einem weiteren Anstieg der Kohlenstoffemissionen 70 Prozent der Modellläufe zu einem Zusammenbruch führten, während bei mittleren Emissionswerten in 37 Prozent der Modelle ein Zusammenbruch eintrat. Selbst bei niedrigen zukünftigen Emissionen kam es in 25 Prozent der Modelle zu einem Zusammenbruch der AMOC.

Die neuen Ergebnisse sind «ziemlich schockierend, denn ich habe immer gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenbruchs des AMOC infolge der globalen Erwärmung weniger als 10 Prozent beträgt», sagte Stefan Rahmstorf der britischen Tageszeitung «The Guardian». «Selbst in einem Szenario mit geringen Emissionen, das sich an das Pariser Abkommen hält, scheint die Wahrscheinlichkeit nun eher bei 25 Prozent zu liegen.»

Extrem kalte Winter in Westeuropa drohen

Diese Zahlen seien «nicht sehr sicher», aber «wir sprechen hier von einer Risikobewertung, bei der selbst eine Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent für einen Zusammenbruch des AMOC viel zu hoch wäre», erklärt der Ozean-Physiker.

Forscher haben erstmals 2021 Warnzeichen für einen Kipppunkt entdeckt. Bekannt ist ausserdem, dass die AMOC in der Vergangenheit der Erde bereits zusammengebrochen ist.

Er würde den tropischen Niederschlagsgürtel verschieben, auf den Millionen von Menschen für den Anbau ihrer Nahrungsmittel angewiesen sind, Westeuropa in extrem kalte Winter und sommerliche Dürren stürzen sowie den bereits steigenden Meeresspiegel um weitere 50 Zentimeter erhöhen.

Wissenschaftler haben in den vergangenen Jahren immer wieder gewarnt, dass ein Zusammenbruch der AMOC «um jeden Preis» vermieden werden müsse.