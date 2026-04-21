Trotz rückläufigem MarktKonsum von Schweizer Wein nimmt zu
SDA
21.4.2026 - 10:18
Schweizerinnen und Schweizer haben im vergangenen Jahr erneut weniger Wein getrunken. Davon profitiert hat der Schweizer Wein, dessen Konsum wiederum um 2,3 Prozent zunahm, wie das Bundesamt für Landwirtschaft am Dienstag mitteilte.
Keystone-SDA
21.04.2026, 10:18
21.04.2026, 10:23
SDA
Der Gesamtweinkonsum sank auf 211,2 Millionen Liter. Dies entspricht einem Rückgang von 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie es im am Dienstag veröffentlichten Bericht des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) zum Weinjahr 2025 weiter heisst.
Insbesondere der Konsum von Rotwein ging um 5,5 Prozent zurück, während der Weissweinkonsum um ein halbes Prozent zunahm. Der Konsum von ausländischen Weinen sank gar um 6,4 Prozent auf 132 Millionen Liter.
Im Gegensatz dazu stieg der Konsum von Schweizer Wein auf 79,2 Millionen Liter an. Der Marktanteil von einheimischen Weinen stieg dadurch auf 37,5 Prozent. Dieser Anstieg war vor allem auf den heimischen Rotwein zurückzuführen (plus 4,1 Prozent), während der Konsum von Schweizer Weisswein stabil blieb.
Gemäss den Daten des Schweizerischen Observatoriums des Weinmarktes (OSMV) ging der Absatz von Schweizer Wein bei den acht wichtigsten Grossverteilern im vergangenen Jahr dennoch um drei Prozent zurück.
Diese Vertriebskanäle machten 29,1 Prozent des Gesamtabsatzes von Schweizer Wein aus. Die Preise blieben dabei weitgehend stabil, wie das BLW weiter mitteilte.
Bereits für das Vorjahr 2024 registrierte das BLW einen Rückgang des Weinkonsums hierzulande – um rund acht Prozent im Vergleich mit 2023. Allerdings sank damals auch der Marktanteil von Schweizer Weinen.
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