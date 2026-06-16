Einer neuen Studie zufolge sind Korallenriffe widerstandsfähiger als angenommen. (Archivbild) Keystone

In den kristallklaren Gewässern vor der Küste Kenias gedeihen die Korallenriffe. Sie sind ein seltener Hoffnungsschimmer im Kampf um den Schutz der Ozeane angesichts steigender Temperaturen.

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Eine neue Studie, die am Dienstag auf der Konferenz «Unsere Ozeane» in der Küstenstadt Mombasa im Osten Kenias vorgestellt wurde, zeigt, dass 166'000 Quadratkilometer Korallenriffe weltweit – etwa ein Drittel der Gesamtfläche – «klimaresistent» seien.

Die von der Wildlife Conservation Society (WCS) und der australischen Macquarie-Universität durchgeführte Forschung stellt die Schlussfolgerungen des Weltklimarats (IPCC) infrage. Die Studie wird derzeit von Fachleuten begutachtet und von einem Programm der philanthropischen Stiftung des US-Finanzkonzerns Bloomberg finanziert.

Der IPCC, die weltweite Autorität in Sachen Klimawandel, hatte erklärt, dass 70 bis 90 Prozent der Korallenriffe bei einer Klimaerwärmung von 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau absterben könnten und 99 Prozent bei 2 Grad Celsius.

«Unsere Modelle sagen eine weitaus vielversprechendere Zukunft für die Korallenriffe voraus. Wir schätzen, dass weltweit viele klimaresistente Riffe existieren und fortbestehen werden», freute sich die geschäftsführende Direktorin für Meeresschutz bei der WCS, Stacy Jupiter.

Patrouillen im Gewässer

Es seien jedoch weiterhin Massnahmen erforderlich, um diesen Riffen zu helfen, sich von den immer häufigeren Bleich-Episoden zu erholen. Weiter südlich, auf der kenianischen Paradiesinsel Wasini-Mkwiro, gingen die Dorfbewohner mit gutem Beispiel voran.

Die von den Fischern eingebrachten Fänge wurden dort von Datenerfassern gewogen, gemessen und registriert. Mitglieder dieser «Strandmanagement-Einheit» patrouillierten auch in den Gewässern und stellten sicher, dass niemand Überfischung betrieb oder zerstörerische Ausrüstung verwendete. Andere pflanzten Algen und Mangroven und sammelten Abfall.

«Wir wollen dieses Ökosystem so gut wie möglich erhalten, denn wir kennen seine Vorteile», sagte Edward Karanja, ein Ranger der kenianischen Wildschutzbehörde (KWS) für den benachbarten Meerespark Kisite. Er betonte die Bedeutung des Tourismus und der Fischerei für die Region.

Viele Riffe widerstehen Hitze

Die Bleiche tritt auf, wenn die Wassertemperatur um ein oder zwei Grad ansteigt. Dies setzt das tierische Gewebe der Koralle unter Stress und veranlasst es, die Algen auszustossen, die es durch Photosynthese mit Nährstoffen versorgen.

Die neue Studie zeigte jedoch, dass viele Riffe widerstandsfähig seien. Entweder, weil sie sich in kühleren Gebieten befänden, sich entwickelt hätten, um der Hitze zu widerstehen, oder weil sie sich schneller als die meisten anderen erholten.

«Die Art und Weise, wie Korallen auf Hitzeperioden reagieren, ist komplexer als bisher angenommen», so Jupiter.

Kenia besitzt eine grosse Fläche an natürlich widerstandsfähigen Korallen. In Wasini-Mkwiro können Taucher Arten wie die steinähnlichen Porites und die geweihförmigen Acropora entdecken.

Diese Korallen beherbergen ein aussergewöhnlich reiches Ökosystem: unter anderem Muränen, Kaiserfische, Krabben, Schildkröten und Delfine.

Die letzte grosse Bleich-Episode im Jahr 2024 führte laut Daten der WCS zu einem Rückgang der Korallenbedeckung in dem Gebiet von 44 auf 27 Prozent. Aber in weniger als einem Jahr sei diese Rate wieder auf 40 Prozent angestiegen.

Eine Referenzstudie

Diese neue Forschung stützte sich auf eine bahnbrechende Studie aus dem Jahr 2018, die weltweit 50 widerstandsfähige Korallenriffe erfasst hatte. Dank einer neuen Technologie sei die Karte 10'000 Mal detaillierter als frühere Versionen, wodurch dreimal mehr widerstandsfähige Korallen als bisher angenommen aufgedeckt worden seien.

Mehr als die Hälfte dieser Riffe konzentriert sich auf Australien, die Bahamas, Kuba, Indonesien und die Philippinen. «Diese Riffe könnten als lebende Samenbanken für eine umfassendere Wiederherstellung der Ökosysteme dienen», sagte Kyle Zawada, Hauptautor der Studie und Forscher an der Macquarie-Universität.

Handeln ist angesagt

Handeln ist dringend erforderlich, da die massiven Bleich-Episoden fast jährlich werden. Die erwartete Rückkehr des Klimaphänomens El Niño in diesem Jahr droht verheerend zu werden.

Die lokalen Gemeinschaften hätten angesichts des Klimawandels wenig Handlungsspielraum, so Jesse Kosgei, Forscher bei der WCS in Mombasa. Aber «es gibt dringende und unmittelbare Massnahmen, die wir direkt ergreifen können», wie die Verhinderung von zerstörerischer Fischerei oder Wasserverschmutzung.

«Wir haben gute Nachrichten bezüglich der Korallenriffe, und es liegt nun an uns, die Erhaltung dieser widerstandsfähigen Lebensräume sicherzustellen», sagte er.