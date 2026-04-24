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«Den Tränen nahe» Kreuzworträtsel hatte einen Fehler – und die Rätselnden eine Existenzkrise

Noemi Hüsser

24.4.2026

Das Kreuzworträtsel des «New York Times Magazine» war am Sonntag unlösbar.
Das Kreuzworträtsel des «New York Times Magazine» war am Sonntag unlösbar.
Christin Klose/dpa-tmn/Illustration

Ein Fehler im Magazin der «New York Times» hat ein beliebtes Kreuzworträtsel unlösbar gemacht – und bei vielen Leser*innen für Frust und Verunsicherung gesorgt.

Noemi Hüsser

24.04.2026, 20:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der gedruckten Ausgabe des «New York Times Magazine» fehlten letzten Sonntag beim Kreuzworträtsel entscheidende Hinweise, wodurch es unlösbar wurde.
  • Leser*innen bemerkten den Fehler schnell, zweifelten aber zunächst an sich selbst.
  • Die «New York Times» bestätigte den Fehler noch am selben Tag und führte ihn auf eine technische Umstellung zurück. Online war das Rätsel korrekt.
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Ein Fehler im Kreuzworträtsel des «New York Times Magazine» hat am vergangenen Sonntag für Frust gesorgt. In der gedruckten Ausgabe fehlten Hinweise – das Rätsel war schlicht unlösbar.

Leser merkten rasch, dass etwas nicht stimmte. Und suchten den Fehler zunächst bei sich selbst. Einige seien «den Tränen nahe gewesen» oder hätten sogar eine «plötzlich auftretende Demenz» befürchtet, schreibt die Newsseite «Vulture». Andere vermuteten einen raffinierten Trick, den sie nicht verstanden.

«Beste Stunde der Woche ruiniert»

Die «New York Times» räumte den Patzer noch am selben Tag in einem Post auf X ein. Gegenüber «Vulture» erklärte die Zeitung, das Rätsel sei wegen einer technischen Umstellung fehlerhaft ins Magazin übernommen worden. Die Online-Version war hingegen korrekt.

Für viele war der Vorfall aber mehr als ein kleiner Druckfehler: Das Sonntagsrätsel ist für sie ein festes Ritual. «Es hat mir die beste Stunde der Woche ruiniert», sagte ein Fan zu «Vulture».

Immerhin bleibt eine tröstliche Erkenntnis: Es lag nicht an den Leser*innen – sondern an der Zeitung. Laut Redaktion soll sich ein solcher Fehler künftig auch nicht mehr wiederholen.

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