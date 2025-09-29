Tödliches Krim-Kongo-Fieber breitet sich in Europa aus

Hyalomma-Zecken gelten als Überträger. IMAGO/Zoonar

Eine neue Studie zeigt: Das Krim-Kongo-Fieber, übertragen durch tropische Zecken, ist nicht länger nur ein Problem in Afrika oder Asien. Auch in Südfrankreich zirkuliert der tödliche Erreger bereits in Tieren – und könnte sich mit der Klimaerwärmung weiter nach Norden ausbreiten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Französische Forschende haben Antikörper gegen das Virus in Nutztieren und Wild gefunden.

In einzelnen Regionen wie den Pyrenäen ist das Krim-Kongo-Fieber bereits endemisch.

Auch in Deutschland ist die übertragende Hyalomma-Zecke inzwischen heimisch. Mehr anzeigen

Das Krim-Kongo-Fieber gilt als eine der gefährlichsten Virus-Erkrankungen, die von Zecken übertragen werden. Nun zeigen neue Daten aus Frankreich, dass sich der Erreger zunehmend auch in Europa etabliert. Forschende der Agrarorganisation CIRAD in Montpellier untersuchten Blutproben von rund 8600 Rindern und 2100 Wildtieren, gesammelt zwischen 2008 und 2022. Das Ergebnis: In knapp zwei Prozent der Fälle wurden Antikörper gegen das Krim-Kongo-Virus nachgewiesen – vor allem in den Pyrenäen.

Besonders beunruhigend: In einigen Gemeinden fanden sich lokale Cluster, in denen der Erreger bereits endemisch ist. «Das Vorhandensein persistierender Antikörper bei Wiederkäuern bestätigte die Existenz eines Übertragungszyklus zwischen Tieren und Zecken», schreibt das Team um Studienleiterin Célia Bernard.

Während Tiere die Infektion meist ohne Symptome überstehen, kann sie beim Menschen schwer verlaufen. Typische Anzeichen sind hohes Fieber, Kopf- und Bauchschmerzen sowie innere Blutungen. Laut Weltgesundheitsorganisation endet die Krankheit in bis zu 40 Prozent der Fälle tödlich.

In Afrika ist das Krim-Kongo-Fieber schon lange bekannt

Die Überträger sind vor allem Hyalomma-Zecken, die ursprünglich in wärmeren Regionen vorkommen. Durch Viehtransporte, Zugvögel und die fortschreitende Klimaerwärmung breiten sie sich jedoch seit Jahren Richtung Norden aus. In Frankreich wurde das Virus bislang nur in Hyalomma-Zecken nachgewiesen – inzwischen kommen diese Tiere aber auch in Deutschland vor.

Noch wurden in Frankreich keine menschlichen Erkrankungen registriert. Fachleute warnen jedoch, dass das Risiko steigt, wenn sich Zeckenpopulationen weiter ausbreiten. Deshalb sei eine engmaschige Überwachung von Tieren, Zecken und Umweltbedingungen nötig. «Der Nachweis in Frankreich zeigt, dass Europa seine Aufmerksamkeit auf zoonotische Erreger verstärken muss», so die Forschenden.

Das Krim-Kongo-Virus ist seit Jahrzehnten aus Regionen wie Afrika, dem Nahen Osten, dem Balkan und Zentralasien bekannt. In den vergangenen Jahren tauchte es auch in Spanien, Griechenland und Italien auf.