Tödliches Krim-Kongo-Fieber breitet sich in Europa aus

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bis zu 40 Prozent Sterblichkeitsrate Tödliches Krim-Kongo-Fieber breitet sich in Europa aus

Sven Ziegler

29.9.2025

Hyalomma-Zecken gelten als Überträger.
Hyalomma-Zecken gelten als Überträger.
IMAGO/Zoonar

Eine neue Studie zeigt: Das Krim-Kongo-Fieber, übertragen durch tropische Zecken, ist nicht länger nur ein Problem in Afrika oder Asien. Auch in Südfrankreich zirkuliert der tödliche Erreger bereits in Tieren – und könnte sich mit der Klimaerwärmung weiter nach Norden ausbreiten.

,

DPA, Sven Ziegler

29.09.2025, 11:01

29.09.2025, 11:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Französische Forschende haben Antikörper gegen das Virus in Nutztieren und Wild gefunden.
  • In einzelnen Regionen wie den Pyrenäen ist das Krim-Kongo-Fieber bereits endemisch.
  • Auch in Deutschland ist die übertragende Hyalomma-Zecke inzwischen heimisch.
Mehr anzeigen

Das Krim-Kongo-Fieber gilt als eine der gefährlichsten Virus-Erkrankungen, die von Zecken übertragen werden. Nun zeigen neue Daten aus Frankreich, dass sich der Erreger zunehmend auch in Europa etabliert. Forschende der Agrarorganisation CIRAD in Montpellier untersuchten Blutproben von rund 8600 Rindern und 2100 Wildtieren, gesammelt zwischen 2008 und 2022. Das Ergebnis: In knapp zwei Prozent der Fälle wurden Antikörper gegen das Krim-Kongo-Virus nachgewiesen – vor allem in den Pyrenäen.

Besonders beunruhigend: In einigen Gemeinden fanden sich lokale Cluster, in denen der Erreger bereits endemisch ist. «Das Vorhandensein persistierender Antikörper bei Wiederkäuern bestätigte die Existenz eines Übertragungszyklus zwischen Tieren und Zecken», schreibt das Team um Studienleiterin Célia Bernard.

Während Tiere die Infektion meist ohne Symptome überstehen, kann sie beim Menschen schwer verlaufen. Typische Anzeichen sind hohes Fieber, Kopf- und Bauchschmerzen sowie innere Blutungen. Laut Weltgesundheitsorganisation endet die Krankheit in bis zu 40 Prozent der Fälle tödlich.

In Afrika ist das Krim-Kongo-Fieber schon lange bekannt

Die Überträger sind vor allem Hyalomma-Zecken, die ursprünglich in wärmeren Regionen vorkommen. Durch Viehtransporte, Zugvögel und die fortschreitende Klimaerwärmung breiten sie sich jedoch seit Jahren Richtung Norden aus. In Frankreich wurde das Virus bislang nur in Hyalomma-Zecken nachgewiesen – inzwischen kommen diese Tiere aber auch in Deutschland vor.

Hyalomma Marginatum. Gefährliche Riesenzecke kommt per Auto in die Deutschschweiz

Hyalomma MarginatumGefährliche Riesenzecke kommt per Auto in die Deutschschweiz

Noch wurden in Frankreich keine menschlichen Erkrankungen registriert. Fachleute warnen jedoch, dass das Risiko steigt, wenn sich Zeckenpopulationen weiter ausbreiten. Deshalb sei eine engmaschige Überwachung von Tieren, Zecken und Umweltbedingungen nötig. «Der Nachweis in Frankreich zeigt, dass Europa seine Aufmerksamkeit auf zoonotische Erreger verstärken muss», so die Forschenden.

Das Krim-Kongo-Virus ist seit Jahrzehnten aus Regionen wie Afrika, dem Nahen Osten, dem Balkan und Zentralasien bekannt. In den vergangenen Jahren tauchte es auch in Spanien, Griechenland und Italien auf.

Mehr Wissen & Technik

Dreier im Meer. Leoparden-Haie erstmals beim Liebesspiel gefilmt

Dreier im MeerLeoparden-Haie erstmals beim Liebesspiel gefilmt

«Spektakuläres» Ergebnis in der Medizin. Tödliche Erbkrankheit soll erstmals behandelt werden können

«Spektakuläres» Ergebnis in der MedizinTödliche Erbkrankheit soll erstmals behandelt werden können

Geschichte. Gründer des Gartens Flore-Alpe im Wallis mit Nazi-Verbindung

GeschichteGründer des Gartens Flore-Alpe im Wallis mit Nazi-Verbindung

Meistgelesen

Die Schweiz schafft den Eigenmietwert ab und das hat Folgen für alle
Tödliches Krim-Kongo-Fieber breitet sich in Europa aus
«Gewinner sind wieder einmal die Reichen»
Jetzt gibts das ÖV-Abo für 1 Franken pro Tag – aber nicht alle dürfen profitieren
Essenslieferant flieht vor ICE-Agenten – Video geht viral