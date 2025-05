Die Kernspintomographie, kurz MRT, ist ein bildgebendes Verfahren, das neuronale Vorgänge aufzeigen kann. (Symbolbild) KEYSTONE/Martin Ruetschi

Lange Arbeitszeiten sind nicht nur ungesund, sie könnten sogar die Struktur des Gehirns verändern. Das legt eine neue Studie nahe.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es ist bekannt, dass Überarbeitung zu Schlafstörungen, Stress und Herz-Kreislauf-Problemen führen kann.

Nun hat ein Forschungsteam aus Südkorea Hinweise darauf gefunden, dass lange Arbeitszeiten auch die Struktur des Gehirns verändern. Die Folgen sind jedoch unklar.

Die Forschenden plädieren dennoch dafür, Überarbeitung als arbeitsmedizinisches Problem anzugehen. Mehr anzeigen

Arbeiten, bis der Kopf raucht: Das ist der Gesundheit nicht gerade zuträglich. Es wurde schon mehrfach belegt, dass Überarbeitung zu Schlafstörungen, Stress und Herz-Kreislauf-Problemen führen und manchmal sogar tödlich sein kann.

So schätzt eine gemeinsame Studie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2021, dass Überarbeitung jährlich zu mehr als 745'000 Todesfällen führt. Lange Arbeitszeiten erhöhen zudem das Diabetesrisiko bei Frauen und tragen zu einem Rückgang der kognitiven Fähigkeiten bei.

Nun hat ein Forschungsteam aus Südkorea Hinweise darauf gefunden, dass lange Arbeitszeiten auch die Struktur des Gehirns verändern. Demnach waren bei Personen, die regelmässig über 52 Stunden pro Woche – der Regelarbeitszeit in Südkorea – arbeiten, bestimmte Hirnregionen deutlich grösser als bei «normal» arbeitenden Menschen. Welche Auswirkungen das hat, bleibt jedoch unklar.

Überarbeitung als arbeitsmedizinisches Problem

In ihrer Studie, veröffentlicht in «Occupational and Environmental Medicine», begleiteten die Forschenden 110 Beschäftigte im Gesundheitswesen, die in die Gruppen «überarbeitet» und «nicht überarbeitet» eingeteilt wurden. Durch den Vergleich von Daten aus einer anderen Studie und MRT-Aufnahmen konnten sie mithilfe eines bildgebenden Verfahrens das Gehirnvolumen der Beschäftigten analysieren.

«Personen, die 52 oder mehr Stunden pro Woche arbeiteten, zeigten signifikante Veränderungen in Hirnregionen, die mit exekutiven Funktionen und emotionaler Regulation in Zusammenhang stehen, im Gegensatz zu Teilnehmenden mit Standardarbeitszeiten», so die Forschenden in einer Pressemitteilung.

Zu den Hirnarealen, die eine Volumenzunahme zeigten, gehören der mittlere Frontalgyrus, der eine wichtige Rolle bei kognitiven Funktionen, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und sprachbezogenen Prozessen spielt, sowie die Inselrinde, die an der emotionalen Verarbeitung, der Selbstwahrnehmung und dem Verständnis sozialer Zusammenhänge beteiligt ist.

Die geringe Stichprobengrösse der Studie und der Fokus auf südkoreanisches Gesundheitspersonal erschweren jedoch die Verallgemeinerung der Ergebnisse. Dennoch: «Die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, Überarbeitung als arbeitsmedizinisches Problem anzugehen», so die Autoren der Studie.