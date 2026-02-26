  1. Privatkunden
4,5 Zentimeter Neuer Laser schneidet Knochen deutlich tiefer als bisher

SDA

26.2.2026 - 08:30

Bisher haben sich Forschende an Knochen-Lasern die Zähne ausgebissen: Sie konnten damit nicht tief genug schneiden. Eine neue Technologie aus Basel soll dies nun möglich machen.
Bisher haben sich Forschende an Knochen-Lasern die Zähne ausgebissen: Sie konnten damit nicht tief genug schneiden. Eine neue Technologie aus Basel soll dies nun möglich machen.
Keystone

Ein Forschungsteam der Universität Basel hat einen Laser entwickelt, der Knochen deutlich tiefer schneiden kann als bisherige Systeme. Statt mehr Energie einzusetzen, veränderten die Forschenden die Form des Laserstrahls – mit messbarem Erfolg.

Keystone-SDA

26.02.2026, 08:30

26.02.2026, 10:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Forschende der Universität Basel erreichten mit einem neu geformten Laserstrahl eine Schnitttiefe von 4,5 Zentimetern im Knochen.
  • Möglich wurde dies durch ein sogenanntes «Top-Hat»-Profil, das die Energie gleichmässiger verteilt als das bisherige Gauss-Profil.
  • Für den klinischen Einsatz ist das Verfahren noch zu langsam, da mechanische Sägen deutlich schneller arbeiten.
Mehr anzeigen

Ein neuer Laser schneidet Knochen tiefer als je zuvor. Forschende der Universität Basel erreichten mit einer Veränderung des Laserstrahls eine Schnitttiefe von 4,5 Zentimetern. Bisherige Knochenschnitt-Laser erreichen nur zwei bis drei Zentimeter.

Laser könnten in der Knochenchirurgie künftig herkömmliche Werkzeuge wie Säge oder Meissel ergänzen, wie die Universität Basel in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Sie ermöglichen sehr präzise, kontaktlose Schnitte und können das Risiko für Mikrorisse im Knochen reduzieren. Bisher war ihr Einsatz bei hartem Gewebe jedoch limitiert, da die erreichbare Schnitttiefe von zwei bis drei Zentimetern für viele Anwendungen, etwa bei Gelenkimplantaten, nicht ausreichte.

Einem Forschungsteam um Ferda Canbaz von der Universität Basel ist es nun gelungen, die Schnitttiefe deutlich zu erhöhen, wie es im Fachjournal «Scientific Reports» berichtet. Statt die Energie des Lasers zu erhöhen, was den Knochen verkohlen und die Heilung beeinträchtigen könnte, veränderten die Forschenden die Form des Laserstrahls.

Noch nicht reif für die Praxis

Das übliche sogenannte Gauss-Profil bündelt die Energie in der Mitte des Strahls. Das neue Profil, «Top-Hat» genannt, verteilt die Energie gleichmässiger über die gesamte Fläche des Strahls. «Weil die Energie dabei gleichmässiger übertragen wird, schneidet der Laser effizienter und schneller», wird der Erstautor Mingyi Liu in der Mitteilung zitiert. Getestet haben die Forschenden den neuen Knochen-Schnitt-Laser an Rinderknochen.

Trotz des Fortschritts bei der Schnitttiefe ist die neue Lasermethode noch nicht praxisreif. Ein wesentlicher Nachteil ist laut der Universität Basel die Geschwindigkeit. Der Laser kann pro Sekunde rund 0,4 Kubikmillimeter Knochen abtragen. Eine mechanische Säge schafft im gleichen Zeitraum mit 11 Kubikmillimetern mehr als das Zwanzigfache. Der Laser nähert sich damit zwar erstmals der für Operationen nötigen Tiefe, ist aber noch zu langsam.

Die Forschenden arbeiten nun daran, die Schnitttiefe und die Geschwindigkeit weiter zu optimieren.

