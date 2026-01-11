Lausanner Labor züchtet Haut für Brandopfer von Crans-Montana

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Europaweit einzigartig Lausanner Labor züchtet Haut für Brandopfer von Crans-Montana

SDA

11.1.2026 - 10:45

Lausanner Labor züchtet Haut für Brandopfer von Crans-Montana
Lausanner Labor züchtet Haut für Brandopfer von Crans-Montana. Eine biomedizinische Analytikerin seziert ein Stück Haut, um es zu vermehren und... 

Eine biomedizinische Analytikerin seziert ein Stück Haut, um es zu vermehren und... 

Bild: KEYSTONE

Lausanner Labor züchtet Haut für Brandopfer von Crans-Montana. ... im Zellproduktionszentrum des CHUV in Epalinges VD zu kultivieren.

... im Zellproduktionszentrum des CHUV in Epalinges VD zu kultivieren.

Bild: KEYSTONE

Lausanner Labor züchtet Haut für Brandopfer von Crans-Montana. Das Labor ist auf die Herstellung von Körpergewebe für Schwerbrandverletzte spezialisiert.

Das Labor ist auf die Herstellung von Körpergewebe für Schwerbrandverletzte spezialisiert.

Bild: KEYSTONE

Lausanner Labor züchtet Haut für Brandopfer von Crans-Montana

Bild: KEYSTONE

Lausanner Labor züchtet Haut für Brandopfer von Crans-Montana

Bild: KEYSTONE

Lausanner Labor züchtet Haut für Brandopfer von Crans-Montana
Lausanner Labor züchtet Haut für Brandopfer von Crans-Montana. Eine biomedizinische Analytikerin seziert ein Stück Haut, um es zu vermehren und... 

Eine biomedizinische Analytikerin seziert ein Stück Haut, um es zu vermehren und... 

Bild: KEYSTONE

Lausanner Labor züchtet Haut für Brandopfer von Crans-Montana. ... im Zellproduktionszentrum des CHUV in Epalinges VD zu kultivieren.

... im Zellproduktionszentrum des CHUV in Epalinges VD zu kultivieren.

Bild: KEYSTONE

Lausanner Labor züchtet Haut für Brandopfer von Crans-Montana. Das Labor ist auf die Herstellung von Körpergewebe für Schwerbrandverletzte spezialisiert.

Das Labor ist auf die Herstellung von Körpergewebe für Schwerbrandverletzte spezialisiert.

Bild: KEYSTONE

Lausanner Labor züchtet Haut für Brandopfer von Crans-Montana

Bild: KEYSTONE

Lausanner Labor züchtet Haut für Brandopfer von Crans-Montana

Bild: KEYSTONE

Nach dem Brand in Crans-Montana VS läuft die Produktion von Haut im Universitätsspital Lausanne auf Hochtouren. Ein Speziallabor züchtet aus Zellen der Brandopfer neues Gewebe für Transplantationen.

Keystone-SDA

11.01.2026, 10:45

Seit der Brandkatastrophe von Crans-Montana häufen sich die Anfragen beim Zentrum für Zellproduktion. Eine derartige Betriebsamkeit hat das Labor bislang noch nie erlebt.

«Wir wurden sehr rasch angefragt, bereits am Freitag, dem 2. Januar», sagte die Biologin Stéphanie Droz-Georget, die im Labor für die Produktion verantwortlich ist, zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Biologin Stéphanie Droz-Georget und ihre Kelleginnen und Kollegen helfen den Brandopfern von Vrans-Montana.
Biologin Stéphanie Droz-Georget und ihre Kelleginnen und Kollegen helfen den Brandopfern von Vrans-Montana.
KEYSTONE

Ein Stück gesunder Haut eines am Lausanner Universitätsspital (Chuv) behandelten Patienten wurde dem Zentrum überbracht, um daraus Gewebe zu züchten, das später transplantiert werden kann.

Nach zwei bis drei Wochen wird aus dem kleinen, in einer Zellkultur kultivierten Hautstück rund 2600 Quadratzentimeter Gewebe gewachsen sein. Das entspricht in etwa der Oberfläche eines menschlichen Rückens, wie Droz-Georget erklärt.

Streng genommen keine Haut

Bei diesen Geweben handelt es sich streng genommen nicht um Haut. «Sie haben keine Poren, und auch Haare fehlen», betont die Biologin. Da sie jedoch aus den Zellen des schwer Brandverletzten selbst hergestellt werden, besteht kein Risiko einer Abstossung. Das einzige Risiko liegt darin, dass das Transplantat in seltenen Fällen nicht anwächst.

Nach der Herstellung liegen die Gewebe in Form dünner, durchscheinender, rechteckiger Schichten vor. Diese kleinen «Blättchen», wie Droz-Georget sie nennt, werden auf die geschädigten Hautpartien des Patienten aufgelegt. Sind sie einmal angewachsen, bleiben sie lebenslang bestehen. Die Behandlung kann nach einigen Jahren erneut durchgeführt werden.

Bisher Haut für 11 Brandopfer gezüchtet

Bis heute hat sich das Zellproduktionszentrum des Chuv um Hautproben von elf Opfern des verheerenden Brandes in einer Bar in der Silversternacht kümmern müssen. Weitere Anfragen im Zusammenhang mit der Tragödie werden noch erwartet.

Für das Zentrum stellt die aktuelle Situation eine aussergewöhnliche Belastung dar. «Unter normalen Umständen werden wir zwischen 15 und 25 Mal pro Jahr angefragt», so Droz-Georget. Der Jahresbeginn sei auch emotional sehr belastend gewesen. Die Teams des Labors hätten sich aber spontan und geschlossen mobilisiert.

Europaweit einzigartig

Das Zellproduktionszentrum des Chuv ist das einzige seiner Grösse in Europa. Seine Verfahren wurden vom Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic zugelassen. Neben Hautzellen können im Labor auch Zellen, wie etwa Knorpelzellen, gezüchtet werden.

Das Labor in Epalinges bei Lausanne, das Anfragen aus ganz Europa entgegen nimmt, wird in der Regel für Personen in Anspruch genommen, die Verbrennungen an mindestens 40 Prozent ihrer Hautoberfläche erlitten haben. Viele der Opfer von Crans-Montana hatten Verbrennungen an mehr als 60 Prozent ihres Körpers.

Meistgelesen

Covid-Kredit, Maserati und das Arbeitsrecht: Die Akte des Bar-Betreibers von Crans-Montana
Norwegische Doppelführung – Meillard als Fünfter voll dabei
Lausanner Labor züchtet Haut für Brandopfer von Crans-Montana
Braathen: «Ich hätte einen Finger verlieren können und würde nichts fühlen»
Das sind die Einwände gegen die Steuer für Elektrofahrzeuge

Videos aus dem Ressort

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.

06.01.2026

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.

28.11.2025

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.

01.12.2023

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

5 Positionen. Das sind die Einwände gegen die Steuer für Elektrofahrzeuge

5 PositionenDas sind die Einwände gegen die Steuer für Elektrofahrzeuge

Medizinisches Problem. Nasa bricht ISS-Mission vorzeitig ab

Medizinisches ProblemNasa bricht ISS-Mission vorzeitig ab

Redaktion blue News verrät ihre Tipps. So findest du heute den König im Kuchen

Redaktion blue News verrät ihre TippsSo findest du heute den König im Kuchen