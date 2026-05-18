  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bekannt geworden während Corona Lauterbach will «Klima-Pandemie» ausrufen

dpa

18.5.2026 - 09:48

Auf einem Klimaprotest machen Plakate auf die eskalierende Krise aufmerksam. (Symbolbild)
Auf einem Klimaprotest machen Plakate auf die eskalierende Krise aufmerksam. (Symbolbild)
dpa

«Abwarten macht keinen Sinn»: Karl Lauterbach und andere Experten fordern jetzt einen internationalen Notstand wegen der Klimakrise. Die WHO trifft sich am Montag zu ihrer jährlichen Versammlung.

DPA

18.05.2026, 09:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine WHO-Expertenkommission fordert die Ausrufung eines internationalen Klima-Notstands. E
  • x-Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht von einem «medizinischen Notfall».
  • Die Forderung wird kurz vor der Weltgesundheitsversammlung der WHO eingereicht.
Mehr anzeigen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollte die Klimakrise aus Sicht einer Expertenkommission zur gesundheitlichen Notlage internationaler Tragweite ausrufen. Das fordert die von der WHO selbst eingesetzte paneuropäische Kommission, zu der auch Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach gehört. Eine solche Notlage wurde etwa für die Covid-Pandemie ausgerufen.

Der SPD-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa): «Die WHO muss der Bekämpfung der Klimakrise mehr Aufmerksamkeit widmen. Abwarten im Verlauf der Katastrophe macht keinen Sinn.» Jährlich sorgten die Folgen der Verbrennung fossiler Brennstoffe in Europa für 600.000 Todesfälle, dazu kämen 60.000 Hitzetote. «Es wird Zeit, dass wir erkennen, dass wir es mit einem medizinischen Notfall zu tun haben.»

Neuer Bericht zeigt. Europas Klima wird immer extremer – 1,5-Grad-Ziel rückt in weite Ferne

Neuer Bericht zeigtEuropas Klima wird immer extremer – 1,5-Grad-Ziel rückt in weite Ferne

Der Bericht, über den zunächst der «Spiegel» berichtete und der auch der dpa vorliegt, sollte am Sonntagnachmittag der WHO übergeben werden. Diese hält am Montag ihre jährliche Weltgesundheitsversammlung ab. 

Die WHO als Ankerpunkt für Regierungen

Die Experten rufen die WHO unter anderem auf, einen Klima-Informations-Hub mit Faktenchecks und seriösen Prognosen auf wissenschaftlicher Basis bereitzustellen. Regierungen werden aufgefordert, die Klimakrise in ihrer nationalen Sicherheits- und Gesundheitspolitik zu verankern. Beschäftigte in Gesundheitsberufen müssten zudem besser im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Klimaanpassung ausgebildet und Regionen besser bei der Transformation unterstützt werden.

Extreme Unterschiede. Forschende zeichnen 5 radikale Szenarien für die Schweiz der Zukunft

Extreme UnterschiedeForschende zeichnen 5 radikale Szenarien für die Schweiz der Zukunft

Die WHO hat den Ausschuss im vergangenen Jahr angesichts der steigenden Gesundheitsrisiken ins Leben gerufen, die vom Klimawandel ausgehen. Die sogenannte Pan-European Commission on Climate and Health (PECCH) sollte erschwingliche und praktikable Empfehlungen für den Gesundheitssektor vorlegen. Dazu gehören etwa Frühwarnsysteme für Hitzewellen. Leiterin ist die ehemalige isländische Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir.

Meistgelesen

Wie ein Krankenkassen-Wechsel zum Albtraum wird
Kampfjets crashen mitten in der Luft und stürzen ab
Jetzt wird ein Schweizer Kultprodukt neu erfunden
Vater eines Todesopfers zieht als Erster vor Bundesgericht
Alex Marquez bricht sich bei Horror-Sturz einen Halswirbel

Mehr aus dem Ressort

Dein Garten profitiert. Darum solltest du im Mai deinen Rasen nicht mähen

Dein Garten profitiertDarum solltest du im Mai deinen Rasen nicht mähen

Aber nur indirekt. Die Natur fördert die Lebenszufriedenheit

Aber nur indirektDie Natur fördert die Lebenszufriedenheit

Training streng nach Vorschrift. Schweizer Armee übt Schiessen aus Helikoptern in Frankreich

Training streng nach VorschriftSchweizer Armee übt Schiessen aus Helikoptern in Frankreich