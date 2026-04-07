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So viele wie seit Jahren nicht mehr Europa erlebt den tödlichsten Lawinenwinter seit Jahren

SDA

7.4.2026 - 06:23

Europäische Lawinenwarndienste ziehen eine düstere Bilanz. (Archivbild)
Europäische Lawinenwarndienste ziehen eine düstere Bilanz. (Archivbild)
Keystone

138 Menschen sind in diesem Winter in Europa durch Lawinen ums Leben gekommen – fast doppelt so viele wie in der Saison zuvor. Das zeigt eine aktuelle Statistik des European Avalanche Warning Service. Besonders hart traf es Italien mit 38 Todesopfern.

Keystone-SDA

07.04.2026, 06:23

07.04.2026, 09:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Europa sind im Winter 2025/26 mindestens 138 Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen – fast doppelt so viele wie im Vorwinter.
  • Am stärksten betroffen war Italien mit 38 Todesopfern, vor allem in Südtirol; in der Schweiz starben 18 Personen.
  • Zuletzt wurden im Winter 2017/18 mit 147 Todesopfern noch mehr Lawinentote gezählt.
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In Europa sind in diesem Winter so viele Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen wie seit Jahren nicht mehr. Nach einer offiziellen Statistik starben in den Alpen und in anderen europäischen Gebirgen seit Anfang Oktober dadurch mindestens 138 Menschen.

Besonders hart betroffen war in diesem Winter Italien, wo insgesamt 38 Lawinentote gezählt wurden – vor allem in Südtirol. Die Statistik stammt vom European Avalanche Warning Service (EAWS), einem Zusammenschluss der nationalen Lawinenwarndienste verschiedener Länder.

Auch das Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF gehört dazu. In der Schweiz kamen in diesem Winter laut SLF bis Anfang April 18 Personen durch Lawinen ums Leben.

Zum Vergleich: Im vorigen Winter 2024/25 gab es in Europa insgesamt 70 Lawinentote. Diese Saison waren es also fast doppelt so viel. Zuletzt wurden 2017/18 noch mehr Todesopfer gezählt: insgesamt 147. Die Statistik stammt vom European Avalanche Warning Service (EAWS), einem Zusammenschluss der nationalen Lawinenwarndienste verschiedener Länder.

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