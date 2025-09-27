  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Dreier im Meer Leoparden-Haie erstmals beim Liebesspiel gefilmt

Von Christian Thumshirn

27.9.2025

Dreier im Meer – Leoparden-Haie erstmals beim Liebesspiel gefilmt

Dreier im Meer – Leoparden-Haie erstmals beim Liebesspiel gefilmt

Haie bei der Paarung – ein einmaliger Moment unter Wasser. Vor Neukaledonien gelingen Forscher Hugo Lassauce diese einzigartigen Aufnahmen: seltene Leoparden-Haie beim umgewöhnlichen Liebesspiel.

25.09.2025

Haie bei der Paarung – ein einmaliger Moment unter Wasser. Vor Neukaledonien gelingen Forscher Hugo Lassauce diese einzigartigen Aufnahmen: seltene Leoparden-Haie beim umgewöhnlichen Liebesspiel.

Von Christian Thumshirn

27.09.2025, 18:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hugo Lassauce, Forscher an der University of the Sunshine Coast, der mit dem Aquarium des Lagons in Nouméa zusammenarbeitet, hat vor der Küste Neukaledoniens erstmals Leoparden-Haie bei der Paarung in freier Wildbahn beobachtet.
  • Die Szene zeigt ein Weibchen, das sich nacheinander mit zwei Männchen paart. 
  • Die Aufnahmen liefern einzigartige Einblicke in das selten dokumentierte Verhalten dieser bedrohten Haiart.
Mehr anzeigen

Haie beim Sex zu beobachten – ein Traum für Meeresbiologen und ein seltenes Naturschauspiel.

Vor der Küste von Neukaledonien ist genau das passiert: Der australische Meeresforscher Hugo Lassauce hat ein Trio von Leoparden-Haien entdeckt und gefilmt. Die Szene dauerte nur knapp zwei Minuten, ist aber historisch, weil sie erstmals das Fortpflanzungsverhalten dieser bedrohten Art in freier Wildbahn dokumentiert.

Ein Blick ins geheime Liebesleben der Haie

Im Video erfährst du, warum diese Aufnahmen für die Wissenschaft so wichtig sind und welche spannenden Einblicke sie in das geheime Liebesleben der Leoparden-Haie liefern.

Mehr Videos aus dem Ressort

Rekord-Razzia gegen den Tierhandel in Brasilien – Tukane, Aras und Affen – über 700 Exoten befreit

Rekord-Razzia gegen den Tierhandel in Brasilien – Tukane, Aras und Affen – über 700 Exoten befreit

Brasilien landet einen historischen Schlag gegen den illegalen Tierhandel. Bei der grössten Razzia aller Zeiten wurden Hunderte exotische Tiere befreit. Wie geschickt die Händler vorgehen – im Video von blue News.

17.09.2025

Mehr zum Thema

Per Anhalter durch die Weltmeere. Forscher filmen Oktopus, der auf einem Hai reitet

Per Anhalter durch die WeltmeereForscher filmen Oktopus, der auf einem Hai reitet

Sie sehen aus wie Darth Vader. Forscher finden gigantische Riesenasseln auf dem Fischmarkt

Sie sehen aus wie Darth VaderForscher finden gigantische Riesenasseln auf dem Fischmarkt

Brutale Rache. Einheimische verprügeln Hai, der einen Bauern angegriffen hat

Brutale RacheEinheimische verprügeln Hai, der einen Bauern angegriffen hat

Meistgelesen

Trump kündigt Militäreinsatz in weiterer US-Stadt an +++ Shutdown droht – Trump spielt Golf
Diese Routine beim Haarwaschen solltest du jetzt sofort ändern
«Russen haben verstanden, dass grosse Städte zu grossen Friedhöfen werden»
Winterthur kassiert bei Servette eine 0:4-Klatsche und bleibt das Schlusslicht der Super League
Behrens bringt die Hausherren wieder in Führung