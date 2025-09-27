Dreier im Meer – Leoparden-Haie erstmals beim Liebesspiel gefilmt Haie bei der Paarung – ein einmaliger Moment unter Wasser. Vor Neukaledonien gelingen Forscher Hugo Lassauce diese einzigartigen Aufnahmen: seltene Leoparden-Haie beim umgewöhnlichen Liebesspiel. 25.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hugo Lassauce, Forscher an der University of the Sunshine Coast, der mit dem Aquarium des Lagons in Nouméa zusammenarbeitet, hat vor der Küste Neukaledoniens erstmals Leoparden-Haie bei der Paarung in freier Wildbahn beobachtet.

Die Szene zeigt ein Weibchen, das sich nacheinander mit zwei Männchen paart.

Haie beim Sex zu beobachten – ein Traum für Meeresbiologen und ein seltenes Naturschauspiel.

Vor der Küste von Neukaledonien ist genau das passiert: Der australische Meeresforscher Hugo Lassauce hat ein Trio von Leoparden-Haien entdeckt und gefilmt. Die Szene dauerte nur knapp zwei Minuten, ist aber historisch, weil sie erstmals das Fortpflanzungsverhalten dieser bedrohten Art in freier Wildbahn dokumentiert.

Ein Blick ins geheime Liebesleben der Haie

Im Video erfährst du, warum diese Aufnahmen für die Wissenschaft so wichtig sind und welche spannenden Einblicke sie in das geheime Liebesleben der Leoparden-Haie liefern.

