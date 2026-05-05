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Vom Aussterben bedrohte Art Letztes bekanntes Roi-du-Doubs-Weibchen hat neuen Nachwuchs

SDA

5.5.2026 - 10:54

Das ist «Océane»: Das letzte bekannte Weichen der Fischart «Roi du Doubs» in der Schweiz.
Das ist «Océane»: Das letzte bekannte Weichen der Fischart «Roi du Doubs» in der Schweiz.
Keystone

Das letzte in der Schweiz bekannte Weibchen der Fischart «Roi du Doubs» hat sich erneut fortgepflanzt. Wegen des hohen Alters des Tiers könnte es die letzte Nachzucht gewesen sein.

Keystone-SDA

05.05.2026, 10:54

05.05.2026, 11:15

Die Rettung der vom Aussterben bedrohten Art hängt nun von den Jungfischen ab, wie der Schweizerische Fischerei-Verband (SFV) und die Naturschutzorganisationen Pro Natura und WWF am Dienstag mitteilten.

Das auf den Namen «Océane» getaufte Fischweibchen das letzte bekannte Exemplar dieser Art, das in der Schweiz gefunden wurde. Es wurde 2023 im Jurafluss Doubs entdeckt und wird seit 2025 im Aquarium der Zitadelle von Besançon in Frankreich gehalten. Seit drei Jahren wird dieses Weibchen jeden Frühling mit Männchen aus einem anderen Fluss des Rhône-Einzugsgebiets zusammengebracht. Im Frühjahr 2026 hat sich das Tier zum dritten Mal in Folge fortgepflanzt.

Die Jungfische aus den ersten beiden Nachzuchten befinden sich im Aquarium Aquatis in Lausanne und im Zoo Basel. Die in diesem Frühjahr geschlüpften Larven werden in Besançon F aufgezogen. Dieser Nachwuchs stellt laut dem Verband die letzte Chance dar, die genetische Besonderheit des Roi du Doubs zu erhalten.

Nationaler Aktionsplan bisher erfolglos

Das Zeitfenster, um das Aussterben dieser Art zu verhindern, sei mittlerweile winzig, betonten die Verbände. Wenn Bund, Kantone und Gemeinden nicht sehr schnell handelten, werde die Schweiz das Verschwinden des «Roi du Doubs» miterleben.

Der auch als Rhône-Streber (Zingel asper) bekannte Fisch ist in der Schweiz streng geschützt und kommt nur noch im Doubs vor. Für seinen Schutz existiert ein nationaler Aktionsplan, der vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) in Zusammenarbeit mit den Kantonen Jura und Neuenburg geleitet wird.

Die darin seit 2015 vorgeschlagenen Massnahmen blieben bislang jedoch erfolglos, hiess es von den Verbänden. Wichtige Massnahmen seien noch nicht umgesetzt. So müssten die freie Wanderung der Fische ermöglicht, der Sedimenttransport wiederhergestellt und die Wasserqualität verbessert werden.

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