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Nasa fliegt zum Mond «Artemis 2» weiter von Erde entfernt als je Menschen zuvor +++ «Artemis 2» erreicht Einflusssphäre des Mondes

Helene Laube

6.4.2026

Video zeigt Traumstart von Artemis 2

Video zeigt Traumstart von Artemis 2

Um kurz nach 0.30 Uhr Schweizer Zeit ist die Artemis am Weltraum-Flughafen Cape Canaveral in Florida gestartet. Das Video zeigt den Traumstart der Mega-Rakete, die vier Astronauten auf dem Weg Richtung Mond gebracht hat.

02.04.2026

Die Nasa-Rakete mit dem Orion-Raumschiff und drei Astronauten und einer Astronautin an Bord ist am Donnerstag um 0.35 Uhr Schweizer Zeit aus Florida zum Mond gestartet. Nach früheren Verzögerungen verliefen Countdown und Start der Artemis-2-Mondmission ohne Probleme. Alle Entwicklungen im Liveblog und im Livestream.

Redaktion blue News

06.04.2026, 20:31

06.04.2026, 20:32

Mehr zur Artemis-2-Mission

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  • 20.30 Uhr

    «Artemis 2» weiter von Erde entfernt als je Menschen zuvor

    Die Crew der «Artemis 2»-Mondmission hat sich weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor. Die vier Astronauten knackten mit ihrer «Orion»-Kapsel den 1970 aufgestellten Rekord der «Apollo 13»-Mission von rund 400.171 Kilometern, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. In den nächsten Stunden sollen sie sich noch weiter von der Erde entfernen.

    Tagebuch aus dem All. Die Artemis‑Crew zeigt Fotos, die niemand je zuvor gemacht hat

    Tagebuch aus dem AllDie Artemis‑Crew zeigt Fotos, die niemand je zuvor gemacht hat

    Mit ihrer Mission wollten sie auch alle ihre Vorgänger in der bemannten Raumfahrt ehren, sagte der kanadische Astronaut Jeremy Hansen. «Wir wählen diesen Moment, um diese Generation und die nächste herauszufordern, sicherzustellen, dass dieser Rekord nicht lange hält.» Das Kontrollzentrum gratulierte den vier Astronauten.

  • Montag, 6. April 2026, 06.54 Uhr

    «Artemis 2» erreicht Einflusssphäre des Mondes

    Die vier Astronauten der «Artemis 2»-Mission haben die Einflusssphäre des Mondes erreicht. «Orion» sei an dem Punkt angekommen, an dem die Schwerkraft des Mondes stärker auf das Raumschiff wirke als die der Erde, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

    «Artemis 2» baut auf den Erfahrungen der unbemannten Mission «Artemis 1» von 2022 auf. Der Flugverlauf von «Artemis 2» gleicht insgesamt einer Acht um Erde und Mond. Die Crew soll nun um den Mond herumfliegen und am Samstag (MESZ) im Meer wieder auf der Erde aufkommen.

    In den nächsten Stunden soll das Raumschiff dem Mond am nächsten kommen - etwa 7.500 Kilometer hinter der erdabgewandten Seite. Von dort aus können die Astronauten dann Erde und Mond gleichzeitig sehen - und sogar auch eine Sonnenfinsternis, bei der die Sonne aus der Perspektive von «Orion» hinter dem Mond verschwindet.

    Zudem könnten sie sich auch weiter von der Erde entfernen als jemals Menschen zuvor. Den bisherigen Rekord stellte die Crew der «Apollo 13»-Mission 1970 mit rund 400.171 Kilometern auf.

  • Montag, 6. April 2026, 06.30 Uhr

    Astronauten feiern Ostern auf dem Weg zum Mond

    Die vier Astronauten der «Artemis 2»-Mission haben auch auf dem Weg zum Mond Ostern gefeiert. In der «Orion»-Kapsel, die etwa so viel Platz bietet wie zwei Minivans, hätten sie Ostereier versteckt, sagte die US-Astronautin Christina Koch. «Es waren zwar eigentlich dehydrierte Rühreier, aber wir waren alle ziemlich glücklich damit.»

    Die vier Astronauten der «Artemis 2»-Crew – Koch und ihre US-Kollegen Victor Glover und Reid Wiseman sowie der kanadische Astronaut Jeremy Hansen – sind die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren auf dem Weg zum Mond. Sie waren in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der «Orion»-Kapsel mit dem Raketensystem «Space Launch System» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben.

    Die Kapsel soll um den Mond herum fliegen und nach etwa zehn Tagen im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen.

  • 07.34 Uhr

    Astronauten schicken Fotos von Erde

    Die vier Astronauten der «Artemis 2»-Mission haben erstmals Bilder von der Erde geschickt. «Ihr seht toll aus, ihr seht wunderschön aus», sagte Nasa-Astronaut Victor Glover aus der «Orion»-Kapsel dazu.

    Rund zehn Tage lang sind die Astronauten mit der «Orion»-Kapsel unterwegs.
    Rund zehn Tage lang sind die Astronauten mit der «Orion»-Kapsel unterwegs.
    Reid Wiseman/NASA/AP/dpa

    Glover, seine US-Kollegen Christina Koch und Reid Wiseman sowie der kanadische Astronaut Jeremy Hansen sind derzeit als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren auf dem Weg zum Mond. Sie waren in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der «Orion»-Kapsel mit dem Raketensystem «Space Launch System» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben.

    Die «Artemis»-Astronauten schicken Bilder von der Erde zur Erde.
    Die «Artemis»-Astronauten schicken Bilder von der Erde zur Erde.
    Reid Wiseman/NASA via AP/dpa

    Rund 24 Stunden später verliessen sie mit einem speziellen Manöver die Erdumlaufbahn. Weitere rund 24 Stunden später haben sie nun etwa die Hälfte des Weges zum Mond geschafft. Währenddessen kümmerten sich die Astronauten unter anderem um zahlreiche wissenschaftliche Tests und Trainingsaufgaben.

  • 8.50 Uhr

    Video zeigt Traumstart von Artemis 2

    Video zeigt Traumstart von Artemis 2

    Video zeigt Traumstart von Artemis 2

    Um kurz nach 0.30 Uhr Schweizer Zeit ist die Artemis am Weltraum-Flughafen Cape Canaveral in Florida gestartet. Das Video zeigt den Traumstart der Mega-Rakete, die vier Astronauten auf dem Weg Richtung Mond gebracht hat.

    02.04.2026

    Um kurz nach 0.30 Uhr Schweizer Zeit ist die Artemis am Weltraum-Flughafen Cape Canaveral in Florida gestartet. Das Video zeigt den Traumstart der Mega-Rakete, die vier Astronauten auf dem Weg Richtung Mond gebracht hat.

  • 07.10 Uhr

    Toilettenproblem konnte gelöst werden

    Das Toilettenproblem konnte mittlerweile behoben werden: «Ich freue mich, berichten zu können, dass die Toilette betriebsbereits ist», hiess es von der Missionskontrolle.

  • 6 Uhr

    Bald kann die Besatzung schlafen

    Bevor sie schlafen gehen, müssen die Astronauten noch einige Aufgaben erledigen, etwa das Verstauen der Raumanzüge und die Behebung der Toiletten-Probleme.

    Der Schlaf der Astronauten ist in zwei Phasen eingeteilt: Zunächst sollen sie rund vier Stunden ruhen, bevor sie aufwachen, um das sogenannte «Perigeum-Anhebungsmanöver» zu überwachen. Dieses Manöver bringt die Orion-Kapsel auf eine stabile Umlaufbahn, von der aus sie den Rückflug zur Erde antritt. Anschliessend steht den Astronauten eine weitere Schlafphase von etwa viereinhalb Stunden bevor.

  • 5.30 Uhr

    Annäherungsmanöver abgeschlossen

    Die Annäherungsmanöver sind abgeschlossen. Die Besatzung in der Orion-Kapsel wird sich von der Oberstufe entfernen. Diese wird daraufhin auf einen Kurs gebracht, auf dem sie über dem Pazifik in der Atmosphäre verglühen wird.

    Die Astronauten haben die Annäherungsmanöver mit der Orion-Kapsel durchgeführt, um die manuelle Steuerung und Prozeduren für künftige Kopplungen zu testen. Dabei näherte sich die Kapsel der entkoppelten Oberstufe der SLS-Rakete, um Navigation und Systeme im tiefen Weltraum zu erproben.

  • 4.02 Uhr

    Orion-Kapsel löst sich von zweiter Raketenstufe

    Die Orion-Kapsel hat sich von der zweiten Stufe der Rakete gelöst. «Ich sehe sie, schaut mal, juhu!», sagte Victor Glover, der Pilot der Artemis 2, und zeigte auf die zweite Stufe.

  • 3.40 Uhr

    Artemis 2 in hoher Erdumlaufbahn

    Ein gut 18 Minuten dauernder Triebwerksschub brachte Artemis 2 erfolgreich in eine hohe Erdumlaufbahn. Als Nächstes wird sich das Raumschiff Orion von der Oberstufe der Space-Launch-System-Rakete trennen.

    Anschliessend werden die Astronauten Orion nahe an die Oberstufe manövrieren und dabei einige der Manöver simulieren, die künftig für das Andocken an Mondlandefähren erforderlich sein werden.

  • 3.12 Uhr

    Trump gratuliert – und geht zum Iran-Krieg über

    US-Präsident Donald Trump beginnt jetzt im Weissen Haus seine Fernsehansprache, bei der er ein Update zum Iran-Krieg geben will. Zu Beginn gratuliert er der Nasa und den Astronauten zum erfolgreichen Start der Artemis-2-Mission. «Das war schon etwas Besonderes», sagte Trump. «Das sind mutige Menschen», sagte er über die vier Astronauten. Dann geht er abrupt zum Krieg gegen den Iran über.

    US-Präsident Donald Trump bei seiner Ansprache im Weissen Haus am Mittwochabend (Ortszeit). in Washington. 
    US-Präsident Donald Trump bei seiner Ansprache im Weissen Haus am Mittwochabend (Ortszeit). in Washington. 
    Bild: Keystone/AP Photo/Alex Brandon
  • 2.58 Uhr

    Die Pressekonferenz ist beendet.

  • 2.50 Uhr

    Wissen die Amerikaner überhaupt von der Mondmission?

    Weiss die Öffentlichkeit überhaupt, dass die Nasa heute Astronauten zum Mond schickt, fragt ein Journalist. «Ich würde wetten, dass das viele Menschen wissen», sagt der Nasa-Administrator Jared Isaacman. «Im Laufe der Mission werden wir ihr Interesse nur noch weiter wecken.»

    Zahlreiche Personen verfolgen den Start der «Space Launch System (SLS)»-Rakete am Mittwochabend in Florida. 
    Zahlreiche Personen verfolgen den Start der «Space Launch System (SLS)»-Rakete am Mittwochabend in Florida. 
    Bild: Keystone/Keegan Barber Nasa via AP
  • 2.49 Uhr

    Mondfinsternis vom All aus beobachten

    Die Astronauten der Artemis-2-Mission werden offenbar eine Mondfinsternis aus dem Weltraum beobachten können. Sie werden laut Nasa-Managerin Lori Glaze die äussere Atmosphäre der Sonne, die sogenannte Korona, beobachten können. «Das wird eine ziemlich coole und einzigartige Gelegenheit», so Glaze. «Wir werden irgendwann ein paar Bilder davon erhalten.»

    Nasa-Managerin Lori Glaze. (Archivbild)
    Nasa-Managerin Lori Glaze. (Archivbild)
    Bild: Keystone/AP Photo/John Raoux
  • 2.45 Uhr

    Wettbewerb mobilisiert Ressourcen für Nasa

    Auf die Frage eines französischen Journalisten, warum es Jahrzehnte dauerte, bis die Nasa wieder mit einer bemannten Mission zum Mond startet, sagt der Nasa-Leiter Jared Isaacman: «Wenn ich mich recht erinnere, belief sich das Budget der Nasa während des Weltraumwettlaufs auf etwa 4 bis 4,5 Prozent des frei verfügbaren Haushalts – heute sind es nur noch etwa 0,25 Prozent. Ehrlich gesagt glaube ich, dass auch der Wettbewerb hier eine Rolle spielt. Er ist eine hervorragende Möglichkeit, die Ressourcen einer Nation zu mobilisieren und sich auf eine extrem anspruchsvolle Aufgabe zu konzentrieren – und genau das haben wir in den 1960er Jahren getan.»

    «Wettbewerb kann etwas Gutes sein. Und Wettbewerb haben wir jetzt ganz sicher», sagt Isaacman weiter.

    Jared Isaacman, Leiter der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Er ist Unternehmer, Milliardär, Amateur-Astronaut und Vertrauter von SpaceX- und Tesla-Chef Elon Musk. (Archivbild). 
    Jared Isaacman, Leiter der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Er ist Unternehmer, Milliardär, Amateur-Astronaut und Vertrauter von SpaceX- und Tesla-Chef Elon Musk. (Archivbild). 
    Bild: Keystone/AP Photo/Mark Schiefelbein
  • 2.38 Uhr

    «Back in the business of sending people to the moon»

    Nasa-Leiter Jared Isaacman sagt: Die Nasa sei nach 54 Jahren wieder «back in the business of sending people to the moon.»

  • 2.28 Uhr

    «Steuerungsproblem» mit der Toilette

    Der Nasa-Vertreter Amit Kshatriya erklärt, dass es ein «Steuerungsproblem» mit der Toilette in der Orion-Kapsel gebe. Es dürfte einige Stunden dauern, bis das Problem behoben sein wird.

    «Wir stehen erst am Anfang», sagte Kshatriya und fügte hinzu, dass das nächste kritische Manöver der Mission im Orbit wie geplant stattfinden werde und Artemis 2 «im Weltraum bleiben» werde.

  • 2.18 Uhr

    Nasa-Pressekonferenz beginnt

    Nasa-Vertreter beantworten jetzt im Kennedy Space Center in Florida Fragen der Presse.

  • 1.43 Uhr

    Erste Videoaufnahmen aus der Umlaufbahn

    Kurz nach dem Start ist vorübergehend die Kommunikation zwischen den vier Astronauten an Bord der Orion-Kapsel und dem Kontrollzentrum auf der Erde abgebrochen. Das Problem konnte aber nach kurzer Zeit gelöst werden und die Kommunikation ist wieder hergestellt. Es gibt nun erste Videoaufnahmen von den Sonnenkollektoren und der Schwärze des Weltraums.

    Die Crew habe die Stimmen aus dem Kontrollzentrum hören können, aber die Mitarbeiter im Kontrollzentrum hätten die Astronauten nicht hören können, sagte Nasa-Chef Jared Isaacman später bei einer Pressekonferenz. «Wir klären das Problem aktiv auf.»

  • 1.35 Uhr

    Rakete nun in stabiler Umlaufbahn

    Die Rakete befindet sich nun in einer stabilen Umlaufbahn, nachdem die zweite Stufe der Space-Launch-System-Rakete 26 Sekunden lang gezündet hatte. Dadurch wurde der tiefste Punkt der elliptischen Umlaufbahn angehoben, um sicherzustellen, dass das Raumfahrzeug nicht in die Atmosphäre zurückkehrt.

    Der Start der «Space Launch System (SLS)»-Rakete und Orion-Raumfähre am Mittwoch in Florida. 
    Der Start der «Space Launch System (SLS)»-Rakete und Orion-Raumfähre am Mittwoch in Florida. 
    Bild: Keystone/Keegan Barber NASA via AP
  • 1.30 Uhr

    Mehr als 2,3 Millionen Kilometer um Mond und Erde

    «Artemis 2» baut auf den Erfahrungen der unbemannten Mission «Artemis 1» 2022 auf. An Bord der «Orion»-Kapsel soll die Crew – bestehend aus der US-Astronautin Christina Koch, ihren US-Kollegen Victor Glover und Reid Wiseman und dem kanadischen Raumfahrer Jeremy Hansen – etwa zehn Tage lang um den Mond herumfliegen, bevor die Kapsel wieder im Meer auf der Erde aufkommen soll.

    Der Flugverlauf gleicht insgesamt einer Acht um Erde und Mond. Die vier Astronauten sollen insgesamt mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurücklegen. Am weitesten Punkt sollen sie sich etwa 370'000 Kilometer von der Erde entfernt, etwa 7500 Kilometer hinter der erdabgewandten Seite des Mondes befinden. Von dort aus können sie dann Erde und Mond gleichzeitig sehen – und könnten sich weiter von der Erde entfernen als jemals Menschen zuvor.

    Für Glover, Koch und Wiseman ist es der zweite Flug ins All, für Hansen der erste. Koch ist die erste Frau an Bord einer Mond-Mission der Nasa, Glover der erste nicht-weisse Mensch und Hansen der erste Kanadier.

    Die Flugbahn der Artemis-2-Mission.
    Die Flugbahn der Artemis-2-Mission.
    Bild: Screenshot Nasa.gov
  • 1.02 Uhr

    Solarpaneele erfolgreich ausgefahren

    Die Solarpaneele, die das Raumschiff Orion und seine Systeme mit Strom versorgen werden, wurden erfolgreich ausgefahren.

    Die Nasa-Rakete kurz nach dem Start.
    Die Nasa-Rakete kurz nach dem Start.
    Bild: Screenshot Nasa.gov
  • 0.50 Uhr

    Kernstufe abgetrennt

    Die Kernstufe der Artemis 2, ein oranger Tank mit 8,4 m Durchmesser, der vier RS-25-Haupttriebwerke beherberg, ist abgetrennt worden. Die Orion-Kapsel, die noch mit der zweiten Stufe verbunden ist, bewegt sich derzeit auf einer elliptischen Umlaufbahn.

    In der nächsten Stunde wird die zweite Stufe mehrmals zünden, um Orion in eine stark elliptische Umlaufbahn um die Erde zu bringen, damit vor dem Aufbruch zum Mond genügend Zeit bleibt, wichtige Systeme zu testen.

    Die «Orion»-Kapsel fliegt grösstenteils vollautomatisch. Zu Testzwecken sollen die Astronauten aber immer wieder auch manuell steuern. Zudem müssen sie stets alle Systeme und auch ihre eigene Gesundheit mit Hilfe zahlreicher Tests, Sensoren und Messungen überprüfen, auch für wissenschaftliche Forschungen. Auch Fotos und Analysen von Erde und Mond gehören zu ihren Aufgaben.

  • 0.43 Uhr

    «Wir haben einen wunderschönen Mondaufgang vor uns»

    «Wir haben einen wunderschönen Mondaufgang vor uns, und wir steuern direkt darauf zu», sagte Artemis-2-Kommandant Reid Wiseman aus dem Raumschiff, während dieses auf der Rakete in den Himmel schiesst.

    In einem Nasa-Bild ist die Artemis 2 mit der Orion-Kapsel beim Start in Florida zu sehen. 
    In einem Nasa-Bild ist die Artemis 2 mit der Orion-Kapsel beim Start in Florida zu sehen. 
    Bild: Keystone/NASA via AP
  • 0.35 Uhr

    Start ist geglückt – die Artemis 2 ist unterwegs

    Der Start der Mondmission Artemis 2 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ist geglückt.

    Erstmals seit einem halben Jahrhundert sind an Bord der Orion-Kapsel wieder Menschen auf dem Weg zum Mond: Mit der Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa fliegen die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen.

    Die Rakete Nasa Artemis II SLS (Space Launch System) mit der Orion-Kapsel hebt ab. 
    Die Rakete Nasa Artemis II SLS (Space Launch System) mit der Orion-Kapsel hebt ab. 
    Bild: Keystone/AP Photo/John Raoux
  • 0.28 Uhr

    Countdown läuft wieder

    Der Countdown läuft wieder. Es sind noch 19 Minuten bis zum Start.

    Die Mondrakete der Nasa auf der Raketenabschussrampe in Cape Canaveral. (1. April 2026)
    Die Mondrakete der Nasa auf der Raketenabschussrampe in Cape Canaveral. (1. April 2026)
    Bild: Keystone/AP Photo/Chris O'Meara
  • 0.30 Uhr

    Trump prahlt: Wir gewinnen überall

    «Wir gewinnen im Weltraum, auf der Erde und überall dazwischen – wirtschaftlich, militärisch und jetzt auch über die Sterne hinaus», kommentierte US-Präsident Donald Trump die Mission schon vor dem Start in den sozialen Medien.

  • 0.22 Uhr

    Startverzögerung

    Das Startteam hat laut Nasa beschlossen, die 10-minütige Startverzögerung vor dem heutigen Start zu verlängern, um den Ingenieuren Zeit für die letzten Vorbereitungen vor dem Start zu geben.

    Es gibt ein zweistündiges Zeitfenster, in dem Artemis 2 starten kann, und ein neuer Starttermin wird in Kürze festgelegt.

  • Donnerstag, 2. April 2026, 0.05 Uhr

    Noch knapp 20 Minuten zum Start

    Die Ingenieure haben die Luken der Orion-Kapsel geschlossen und wollen den White Room verlassen. Allerdings gibt es nun Probleme mit einer Batterie des Start-Abbruchsystems, es wird gerade geprüft, wie relevant dies für den Start ist.

    Die vier Astronauten (v.l.n.r.) Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman und Christina Koch am Mittwoch auf dem Weg zum Launch-Pad in Cape Canaveral, Florida.
    Die vier Astronauten (v.l.n.r.) Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman und Christina Koch am Mittwoch auf dem Weg zum Launch-Pad in Cape Canaveral, Florida.
    Bild: Keystone/AP Photo/John Raoux
  • 22.30 Uhr

    Letzte Vorbereitungen – Astronauten sitzen in Kapsel

    Nachdem sich die vier Astronauten im so genannten White Room am Ende des Zugangs zur Kapsel an der Wand mit Autogrammen verewigt haben, sitzen sie nun in der Orion-Kapsel. Dort haben sie sich in ihren Sitzen festgeschnallt und die Kommunikation getestet. Die Ingenieure machen auch letzte Tests und Überprüfungen der Dichtungen, bevor sie die Luke schliessen und den nötigen Luftdruck aufbauen können. Wenn sie verriegelt ist, sind die Astronauten offiziell in ihrem Raumschiff eingeschlossen.

    Laut Livestream gab es jedoch ein Problem bei der Kommunikation mit dem Start-Abbruchsystem, aber der Countdown ging erstmal weiter. Die Ingenieure haben das System getestet und Entwarnung gemeldet, keine Probleme mehr. Die Bodenstation braucht es, um im Notfall die Kapsel trennen und dann ein Signal zur Zerstörung der Rakete senden zu können, falls diese während des Aufstiegs vom Kurs abweichen sollte.

    Auch das Wetter scheint zu passen. Die Chance für einen Start liege bei 80 Prozent Wahrscheinlichkeit. Vier Ingenieure stemmen sich gerade gegen die Luke, um sie zu schliessen, wie im Stream zu sehen ist.

  • Mittwoch, 1. April 2026, 15.55 Uhr

    Nasa betankt Rakete für ersten Mondflug seit Apollo-Mission

    Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat mit dem Betanken ihrer Mondrakete für den ersten bemannten Flug Richtung Mond seit mehr als einem halben Jahrhundert begonnen. Der Start der Mission Artemis 2 mit vier Astronauten.

    Die Spannung war gross, als Stunden vor dem vorgesehenen Abheben Wasserstoff in die Rakete strömte. Wegen technischer Probleme war der Start zuvor mehrmals verschoben worden. Vor dem Einstieg der Besatzung muss das Startteam nach Nasa-Angaben mehr als 700'000 Gallonen Treibstoff, umgerechnet rund 2,6 Millionen Liter, in die Rakete des Typs Space Launch System auf der Startrampe pumpen.

    «Es ist Zeit, zu fliegen», schrieb Kommandant Reid Wiseman am Vorabend des Starts auf der Plattform X. Für den Start wurden günstige Wetterbedingungen vorhergesagt.

    Zuletzt waren Astronauten 1972 im Rahmen von «Apollo 17» zum Mond geflogen.

    Sorge um Astronauten: Nasa holt erstmals ISS-Crew vorzeitig zurück

    Sorge um Astronauten: Nasa holt erstmals ISS-Crew vorzeitig zurück

    Washington, 09.01.2025: Vorzeitiger Astronauten-Rückflug: Erstmals in der Geschichte holt die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine Crew frühzeitig wegen gesundheitlicher Probleme zur Erde zurück.

    15.01.2026

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