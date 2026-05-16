Wer im Mai den Mäher stehen lässt, tut seinem Rasen Gutes. IMAGO/Eibner

Im Mai bleibt der Rasenmäher besser im Schuppen. Die Aktion «No Mow May» zeigt: Wer Gras, Klee, Löwenzahn und Gänseblümchen wachsen lässt, hilft Insekten, schützt kleine Tiere – und macht den Garten widerstandsfähiger gegen Trockenheit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer im Mai nicht mäht, lässt Wildpflanzen blühen und schafft Nahrung für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten.

Längeres Gras schützt den Boden besser vor Trockenheit und bietet kleinen Tieren wichtige Rückzugsorte.

Auch einzelne wilde Ecken oder Blühinseln helfen bereits, wenn der ganze Garten nicht ungemäht bleiben soll. Mehr anzeigen

Nach Jahrzehnten perfekt gestutzter Gärten erlebt ausgerechnet das Nichtstun einen Boom. Der sogenannte «mähfreie Mai» ruft dazu auf, den Rasenmäher für einige Wochen stehen zu lassen – und damit der Natur etwas zurückzugeben.

Was auf den ersten Blick nach einem verwilderten Garten aussieht, bringt erstaunlich viele Vorteile: für Insekten, für den Boden und sogar für Gartenbesitzer selbst.

Dein Garten wird plötzlich zum Paradies für Insekten

Ein akkurat gestutzter Rasen sieht zwar ordentlich aus, ist für viele Tiere aber praktisch wertlos. Sobald Klee, Löwenzahn oder Gänseblümchen wachsen dürfen, verändert sich das Ökosystem im Garten sofort. Bienen, Hummeln und Schmetterlinge finden plötzlich Nahrung dort, wo vorher nur kurze Halme standen.

Gerade im Frühling ist das entscheidend. Viele Insekten kommen geschwächt aus dem Winter und sind dringend auf Blüten angewiesen. Weil in Städten und Siedlungen natürliche Wiesen immer seltener werden, gewinnen private Gärten enorm an Bedeutung.

Der Effekt ist grösser, als viele denken. Schon kleine ungemähte Flächen können helfen, die Artenvielfalt zu fördern. Wer also nicht den ganzen Garten verwildern lassen möchte, kann bereits mit einzelnen wilden Ecken einen Unterschied machen.

Weniger Mähen bedeutet weniger Stress für Tiere

Jeder Mähdurchgang zerstört Lebensraum. Im hohen Gras verstecken sich Raupen, Käfer, Grashüpfer oder Amphibien. Werden die Flächen regelmässig geschnitten, verlieren diese Tiere Schutz und Nahrung.

Besonders problematisch sind Mähroboter. Sie fahren oft auch nachts und erkennen kleine Tiere schlecht. Vor allem Igel gelten als gefährdet, weil sie bei Gefahr nicht fliehen, sondern sich zusammenrollen. Für viele endet das tödlich.

Wer weniger mäht, schützt deshalb nicht nur Insekten, sondern das gesamte kleine Ökosystem im Garten. Gleichzeitig entsteht ein natürlicherer Garten, der deutlich lebendiger wirkt als ein perfekt geschorener «englischer» Rasen.

Dein Rasen wird robuster gegen Hitze und Trockenheit

Längeres Gras speichert mehr Feuchtigkeit und schützt den Boden besser vor direkter Sonneneinstrahlung. Gerade in heissen Sommern kann das entscheidend sein. Während kurz geschorene Flächen schnell austrocknen und gelb werden, bleibt höheres Gras oft länger grün.

Dazu kommt: Wer ständig mäht, zwingt den Rasen permanent zu neuem Wachstum. Das kostet Wasser und Energie. Weniger Mähen bedeutet deshalb oft auch weniger Giessen.

Mit dem Klimawandel wird dieser Punkt immer wichtiger. Viele Gartenbesitzer merken bereits heute, dass der klassische Zierrasen im Hochsommer immer schwieriger zu pflegen ist. Ein etwas wilderer Garten kommt mit diesen Bedingungen oft deutlich besser zurecht.

Du sparst Zeit, Strom und Nerven

Ein gepflegter Rasen macht viel Arbeit. Mähen, Vertikutieren, Düngen, Bewässern – über die Saison summieren sich schnell dutzende Arbeitsgänge. Wer im Mai pausiert, spart deshalb nicht nur Energie, sondern auch erstaunlich viel Zeit.

Dazu kommt der Lärm. Gerade an warmen Frühlingswochenenden laufen in vielen Quartieren permanent Rasenmäher oder Trimmer. Ein mähfreier Mai bringt deshalb oft auch mehr Ruhe in die Nachbarschaft.

Und nicht zuletzt verändert sich oft auch der Blick auf den eigenen Garten. Statt perfekte Ordnung steht plötzlich wieder mehr Natur im Mittelpunkt. Viele entdecken erst dann, wie viele Blumen, Kräuter und Tiere eigentlich schon im eigenen Rasen vorhanden sind.