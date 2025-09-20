  1. Privatkunden
Aufnahmen veröffentlicht Seltene Manul-Katze erstmals im Himalaya entdeckt

Sven Ziegler

20.9.2025

Die Manul-Katze wurde erstmals im Himalaya dokumentiert.
Die Manul-Katze wurde erstmals im Himalaya dokumentiert.
WWF-India

WWF India hat in Arunachal Pradesh erstmals eine Manul-Katze mit Fotofallen dokumentiert – in fast 5000 Metern Höhe. Die Aufnahmen belegen die enorme Artenvielfalt im östlichen Himalaya.

Sven Ziegler

20.09.2025, 20:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • WWF-Forscher fotografierten die scheue Manul-Katze erstmals im indischen Himalaya.
  • Neben ihr wurden Schneeleopard, Nebelparder, Leopard, Leopardkatze und Marmorkatze nachgewiesen.
  • Die Funde gelten als Rekord und erweitern das bekannte Verbreitungsgebiet der Tiere.
Mehr anzeigen

Eine kleine Sensation für den Naturschutz: WWF India hat erstmals eine Manul-Katze – auch Pallaskatze genannt – im Himalaya fotografisch dokumentiert. Die scheue Wildkatze ging zwischen Juli und September 2024 in Fotofallen im indischen Bundesstaat Arunachal Pradesh. Die Kameras waren in den Hochgebirgsregionen Tawang und West Kameng auf fast 5000 Metern Höhe installiert.

Die Expedition brachte nicht nur Bilder des Manuls, sondern auch Nachweise von Schneeleopard, Nebelparder, Leopard, Leopardkatze und Marmorkatze. Damit wurde die Liste der in dieser Region lebenden Wildkatzen deutlich erweitert.

Rekorde in grosser Höhe

Mehrere Tiere wurden auf Höhen festgehalten, die zuvor noch nie in Indien dokumentiert worden waren: Ein Nebelparder auf 4650 Metern, ein Leopard auf 4600 Metern oder eine Marmorkatze auf über 4300 Metern. Die Forscher sehen darin Belege für die aussergewöhnliche Widerstandskraft des Ökosystems im östlichen Himalaya.

Die Pallaskatze (Otocolobus manul) gilt weltweit zwar nicht als gefährdet, bleibt aber extrem selten nachgewiesen. Ihr Vorkommen im indischen Himalaya erweitert das bekannte Verbreitungsgebiet der Art. «Dass diese Landschaft Schneeleoparden, Nebelparder, Marmorkatzen und nun auch den Manul beherbergt, zeugt von ihrem aussergewöhnlichen Reichtum», sagt Rishi Kumar Sharma, Leiter Wissenschaft und Naturschutz im Himalaya-Programm des WWF Indien in einer Medienmitteilung. 

Die Forschenden fordern deshalb mehr Investitionen in Forschung und Schutz. Denn trotz ihrer Abgeschiedenheit sind die empfindlichen Ökosysteme durch Klimawandel, Überweidung und Infrastrukturprojekte bedroht.

